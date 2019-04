Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg szintén a Fidesz köreiből érkezett feljelentés miatt.

Egymást is gyalulják hónapok óta a szegedi Fideszesek. Szerdán kora délután Szabó Bálint lakásán tartottak a nyomozók házkutatást, végül az utcán parkoló autójából szedték ki cégének könyvelését, amit le is foglaltak. „Három nyomozó csengetett, de csak a feleségem volt otthon, a cégem könyvelését keresték” – mondta később Szabó Bálint. Az akcióról a Mindenki Szegedért Mozgalom posztolt fotókat a közösségi oldalon. Ez a szervezet indítaná Szabó Bálintot polgármester jelöltnek Szegeden.

Szabó Bálint évekkel ezelőtt költözött Szegedre, kapcsolatban állt az MSZP-vel, a DK-val, majd magányos harcos lett, legalábbis egy ideig. Forrásaink szerint Szabó Lázár János előretolt helyőrsége lett Szegeden, korábban maga a volt miniszter is nyilatkozott arról a büntetőügyről, amellyel Szabó bokszolta a város szocialista polgármesterét. A SZEVIÉP csődje után Szabó néhány kifizetetlen alvállalkozó jogi képviseletét vállalta el, majd feljelentést is tett csődbűncselekmény gyanújával, ebben az ügyből bírósági ügy lett, tavaly novemberben, első fokon börtönre is ítélte a Szegedi Törvényszék a cégvezetőket.

Az ügy menetét végigkísérték Szabó Bálint sajtótájékoztatói, amelyeken Botka Lászlót akarta összefüggésbe hozni a megvádolt cégvezetőkkel. (Éppen a napokban Botka pert nyert Szabó ellen egy ezzel kapcsolatos rágalmazási ügyben.) A helyi portálokon közölt interjújában Lázár is azt fejtegette, hogy bűnszövetkezet működhet Szegeden, amelyben politikai összefonódások is vannak.

Egy ideig úgy tűnt, hogy Szabó egy követ fúj a helyi Fideszes politikusokkal, főként Lázárral, akinek támogatásával még azt is elérték, hogy a még le sem zárt SZEVIÉP ügy károsultjai kártérítést kapjanak az államtól.

A helyzet mostanra változott meg: néhány héttel ezelőtt Szabó Bálint a Facebookkon írt „sorozatot” a fővárosból a szegedi fideszesek nyakára küldött Kubatov-kommandóról. Ezt követően jelent meg az Origón, hogy Szabó Likvid Kontrol Kft-je nem rendelkezik azokkal az engedélyekkel, amelyek egy pénzügyi tevékenységhez szükségesek. A cikkben arról is szó esik, hogy feljelentést is fognak tenni az ügyben. Csak az nem derült ki, hogy kik fogják megtenni a feljelentést.

A szerdai házkutatást, Szabó Bálint elmondása szerint, a cégével kapcsolatos feljelentés miatt tartották. A feljelentőről maga Szabó sem tudja, hogy ki, de a házkutatás után azt mondta, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz rágalmazás miatt, szerinte így bírósági úton majd kiderül, hogy ki vádolta őt meg, és mivel.

Szegeden jól láthatóan több érdekcsoport alakult ki a Fideszen belül, a körön belülről úgy látják egyesek, hogy egy dologban biztosan egy húron pendülnek: mindenki szemben áll Kubatov Gáborral.