Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebb32446-1629-48cc-8e27-c28b713e723d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 85 éves Akihitónak megromlott az egészségi állapota, a trónon fia követi. Japánban a császárnak csupán protokolláris kötelezettségei vannak, politikai szerepe nincs.","shortLead":"A 85 éves Akihitónak megromlott az egészségi állapota, a trónon fia követi. Japánban a császárnak csupán protokolláris...","id":"20190430_Tavozott_a_tronrol_a_japan_csaszar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebb32446-1629-48cc-8e27-c28b713e723d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b225610-ea99-484a-a2b3-aaf1c872c8d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Tavozott_a_tronrol_a_japan_csaszar","timestamp":"2019. április. 30. 11:04","title":"Távozott a trónról a japán császár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester javaslatot tett arra, hogy ne az önkormányzat által megbízott cég, hanem maga a kerület vegye át a mutyigyanús parkolási ügyet. Ahogy a legutóbbi közgyűlésen is, most is a helyzet megváltoztatása ellen szavazott a Fidesz. Ezúttal az MSZP-vel együtt.","shortLead":"A zuglói polgármester javaslatot tett arra, hogy ne az önkormányzat által megbízott cég, hanem maga a kerület vegye át...","id":"20190429_Zugloban_FideszMSZPkoalicio_alakult_Karacsony_Gergely_parkolasi_javaslata_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d905558a-76e0-4d9c-81fd-85d6a1f2ff60","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Zugloban_FideszMSZPkoalicio_alakult_Karacsony_Gergely_parkolasi_javaslata_ellen","timestamp":"2019. április. 29. 14:46","title":"Zuglóban Fidesz-MSZP-koalíció alakult Karácsony Gergely parkolási javaslata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ed49f1-b746-4e4c-b05b-51fa5ffda7ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei is készített egy olyan mobiltelefont, aminek a keretéből bújik elő a szelfikamera.","shortLead":"A Huawei is készített egy olyan mobiltelefont, aminek a keretéből bújik elő a szelfikamera.","id":"20190429_huawei_p_smart_z_okostelefon_android_keretbol_elobujo_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ed49f1-b746-4e4c-b05b-51fa5ffda7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f62631-9e4f-4045-94cd-48d74a4d86cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_huawei_p_smart_z_okostelefon_android_keretbol_elobujo_kamera","timestamp":"2019. április. 29. 16:03","title":"Különleges kamerát kap a Huawei érkező új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670bacb1-393d-47ae-9849-f6a17f7dd0e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Takács Bence Kötcsén sietett a miniszterelnök segítségére, amikor pörkölttel leette ingét. A tévénézők számára az M1 és az M5 képernyőjéről lehet ismerős.","shortLead":"Takács Bence Kötcsén sietett a miniszterelnök segítségére, amikor pörkölttel leette ingét. A tévénézők számára az M1 és...","id":"20190430_A_TV2hoz_igazolt_az_ember_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=670bacb1-393d-47ae-9849-f6a17f7dd0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418fb15e-1809-4372-850b-7d511927a732","keywords":null,"link":"/elet/20190430_A_TV2hoz_igazolt_az_ember_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","timestamp":"2019. április. 30. 13:11","title":"A TV2-höz igazolt az ember, aki rikító zöld ingét Orbánnak adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A székesfehérvári tűzoltók két holttestet találtak egy kigyulladt sorházi lakásban Gárdony csiribpusztai településrészén hétfő este.","shortLead":"A székesfehérvári tűzoltók két holttestet találtak egy kigyulladt sorházi lakásban Gárdony csiribpusztai...","id":"20190429_ketten_meghaltak_egy_gardonyi_lakastuzben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a86cd7-3d19-40da-b402-3b7edc9069f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_ketten_meghaltak_egy_gardonyi_lakastuzben","timestamp":"2019. április. 29. 21:51","title":"Ketten meghaltak egy gárdonyi lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","shortLead":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","id":"20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34939ff-dd08-4853-b96e-39abf945d579","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","timestamp":"2019. április. 29. 13:33","title":"A Honor új csúcsmobiljában is benne lehet a Huawei P30 Pro legütősebb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már az M4-es út megépülésével reklámozzák a Vecsés és Monor környéki ingatlanokat.","shortLead":"Már az M4-es út megépülésével reklámozzák a Vecsés és Monor környéki ingatlanokat.","id":"20190430_Az_M4es_ut_miatt_kezdtek_dragulni_az_ingatlanok_az_agglomeracioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f59744-d607-4a51-a6d5-be5e0ace8da6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Az_M4es_ut_miatt_kezdtek_dragulni_az_ingatlanok_az_agglomeracioban","timestamp":"2019. április. 30. 08:29","title":"Az M4-es út miatt kezdtek drágulni az ingatlanok az agglomerációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","shortLead":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","id":"20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4320e9-db7f-4818-b031-eda630d14a0d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","timestamp":"2019. április. 29. 12:49","title":"Videó: Itt az új Star Wars-film magyar előzetese, és hivatalos címe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]