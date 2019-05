Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy hónapja ígérte meg, hogy jön az időzített levélküldés lehetősége a Gmailbe. Mutatjuk, hova kell kattintani, hogy működjön a dolog.","shortLead":"A Google egy hónapja ígérte meg, hogy jön az időzített levélküldés lehetősége a Gmailbe. Mutatjuk, hova kell...","id":"20190506_gmail_idozitett_level_kuldese_idozitett_email","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbd6ca6-1080-409c-85f2-75473dbcbcd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_gmail_idozitett_level_kuldese_idozitett_email","timestamp":"2019. május. 06. 20:03","title":"Mostantól időzítve is lehet e-mailt küldeni a Gmailben – mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4026457d-de81-4e47-8ae7-592f6a191d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190507_Egy_munkaszuneti_naprol_is_a_vegitelet_jut_eszebe_a_Fidesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4026457d-de81-4e47-8ae7-592f6a191d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eeffe8-5576-4a55-b2b1-41546266549f","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Egy_munkaszuneti_naprol_is_a_vegitelet_jut_eszebe_a_Fidesznek","timestamp":"2019. május. 07. 15:23","title":"Egy munkaszüneti napról is a végítélet jut eszébe a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először rendeznek Nemzeti Futóversenyt június elején a fővárosban. Az esemény rendezője pont ugyanaz a cég, mint amelyik az óriási fitneszexpó, a Rogán Cecíliáék által átvett Fitbalance résztvevőinek adatait is kezeli. ","shortLead":"Először rendeznek Nemzeti Futóversenyt június elején a fővárosban. Az esemény rendezője pont ugyanaz a cég, mint...","id":"20190506_Rogan_Cecilia_uzleti_partnere_szervezi_a_Nemzet_Futasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eb6451-0f26-4737-a027-13838473a58a","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Rogan_Cecilia_uzleti_partnere_szervezi_a_Nemzet_Futasat","timestamp":"2019. május. 06. 10:21","title":"Rogán Cecília üzleti partnere szervezi a Nemzet Futását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","shortLead":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","id":"20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbbd200-becc-4150-ad5c-ff3aee1a2686","keywords":null,"link":"/sport/20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","timestamp":"2019. május. 06. 15:29","title":"Szalah nem lesz ott a Barca elleni visszavágón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredetileg általában a menekülteket kibocsátó országokat segítette volna a kabinet, aztán ebből az üldözött keresztények támogatása maradt, de befogadásról az ő esetükben sem nagyon van szó.","shortLead":"Eredetileg általában a menekülteket kibocsátó országokat segítette volna a kabinet, aztán ebből az üldözött...","id":"20190507_hungary_help_kereszteny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dddf93-0c62-4bf3-a33c-298d38bc6a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_hungary_help_kereszteny","timestamp":"2019. május. 07. 16:38","title":"Kiderült, hogyan is segíti a kormány milliárdokkal az üldözött keresztényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e09587-15b6-4cd3-a415-36819550e254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vakcinaszállító drónhálózat lép működésbe Ghánában. Az eszközök 12 millió pácienst fognak kiszolgálni. ","shortLead":"Vakcinaszállító drónhálózat lép működésbe Ghánában. Az eszközök 12 millió pácienst fognak kiszolgálni. ","id":"20190507_ghana_ups_alapitvany_vakcina_dron_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e09587-15b6-4cd3-a415-36819550e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc4d323-5835-4935-aa81-b6881d6179bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_ghana_ups_alapitvany_vakcina_dron_gyogyszer","timestamp":"2019. május. 07. 14:33","title":"Nagyot lép előre Ghána, drónok fogják kivinni az életmentő gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező továbbjutott a madridi salakpályás torna férfiversenyének első fordulójából, miután két szettben legyőzte a belga David Goffint.","shortLead":"A magyar teniszező továbbjutott a madridi salakpályás torna férfiversenyének első fordulójából, miután két szettben...","id":"20190507_fucsovics_marton_david_goffin_tenisz_madridi_tenisztorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d78f439-a243-410a-9b17-92176b611cdb","keywords":null,"link":"/sport/20190507_fucsovics_marton_david_goffin_tenisz_madridi_tenisztorna","timestamp":"2019. május. 07. 18:26","title":"Pocsék kezdés után neves belgát vert meg Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sztevo Pendarovszki, a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) jelöltje nyerte meg az észak-makedóniai elnökválasztást vasárnap, az előzetes eredmények szerint.","shortLead":"Sztevo Pendarovszki, a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) jelöltje nyerte meg...","id":"20190505_Baloldali_gyozelem_az_eszakmakedoniai_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe8e9f4-1d0c-41c0-bea7-3469d3fbce57","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Baloldali_gyozelem_az_eszakmakedoniai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. május. 05. 22:56","title":"Baloldali győzelem az észak-makedóniai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]