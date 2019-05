Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hoppál Péter nemrég még kulturális államtitkár volt. ","shortLead":"Hoppál Péter nemrég még kulturális államtitkár volt. ","id":"20190515_hoppal_peter_fidesz_washington_marki_zay_peter_kesz_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8078262c-c682-4130-a77c-f53a43cd4e96","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_hoppal_peter_fidesz_washington_marki_zay_peter_kesz_zoltan","timestamp":"2019. május. 15. 08:14","title":"Hoppál Péter egy kommentelő troll szintjén gúnyolódott a Washingtonba hívott ellenzékieken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyetlen évben volt csak nyereséges az állami cég hatéves működése alatt. ","shortLead":"Egyetlen évben volt csak nyereséges az állami cég hatéves működése alatt. ","id":"20190516_Tobb_mint_9_milliardos_veszteseget_hoztak_ossze_mukodesuk_alatt_a_kereskedohazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386d6e17-af60-4d68-8d74-44b4a11caced","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Tobb_mint_9_milliardos_veszteseget_hoztak_ossze_mukodesuk_alatt_a_kereskedohazak","timestamp":"2019. május. 16. 07:56","title":"Több mint 9 milliárdos veszteséget hoztak össze működésük alatt a kereskedőházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285a9ddf-77ff-4a84-bc67-a2faf7263a4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő és a cseh elnök budapesti találkozóján kölcsönösen dicsérték a két ország viszonyát és a visegrádi országok együttműködését.","shortLead":"A magyar kormányfő és a cseh elnök budapesti találkozóján kölcsönösen dicsérték a két ország viszonyát és a visegrádi...","id":"20190515_Orban_Magyarorszag_es_Csehorszag_kapcsolataiban_nincsenek_problemas_ugyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285a9ddf-77ff-4a84-bc67-a2faf7263a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a595d4d-fa3a-4327-9a61-c7ab0ea14f35","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Orban_Magyarorszag_es_Csehorszag_kapcsolataiban_nincsenek_problemas_ugyek","timestamp":"2019. május. 15. 18:03","title":"Orbán: Magyarország és Csehország kapcsolataiban nincsenek problémás ügyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trump, Facebook, egészségügy – ezek a témák is előkerültek a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő válaszol a sajtó kérdéseire. Előtte elmondták, mit miért tesz a kormány.","shortLead":"Donald Trump, Facebook, egészségügy – ezek a témák is előkerültek a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely...","id":"20190516_A_sajto_faggatja_a_kormanyt_kovesse_velunk_a_Kormaninyfot__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cf317d-a248-46aa-8dc7-32dcced6f1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_A_sajto_faggatja_a_kormanyt_kovesse_velunk_a_Kormaninyfot__ELO","timestamp":"2019. május. 16. 10:28","title":"Gulyás: Nem tartjuk helyesnek, ha egy gyereknek két apával kell felnőnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő tette fel a kérdést Székely Lászlónak, aki szerint a kormány még mindig nem tett eleget a nyelvoktatással kapcsolatos alapvető követelményeknek.","shortLead":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő tette fel a kérdést Székely Lászlónak, aki szerint a kormány még...","id":"20190516_ombudsman_alapjogi_vizsgalat_felveteli_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_szel_bernadett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fe998d-d119-49e4-8ae7-15c576c1590f","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_ombudsman_alapjogi_vizsgalat_felveteli_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_szel_bernadett","timestamp":"2019. május. 16. 05:15","title":"Az ombudsman szerint alapjogokba ütközik a kötelező nyelvvizsga bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9ce698-fc93-4998-b555-cfd629d62ce5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Megnégyszerezte profitját a Dreher, pedig az eladott sörmennyiség ugyanannyi volt, mint 2017-ben. A különbség abban áll, hogy egyre jobb minőségű söröket iszunk.\r

\r

","shortLead":"Megnégyszerezte profitját a Dreher, pedig az eladott sörmennyiség ugyanannyi volt, mint 2017-ben. A különbség abban...","id":"20190514_Egyre_jobb_soroket_iszunk_es_ez_durvan_megdobta_a_Dreher_profitjat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b9ce698-fc93-4998-b555-cfd629d62ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e321af49-620f-4ee4-a947-a7b32aff88e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_Egyre_jobb_soroket_iszunk_es_ez_durvan_megdobta_a_Dreher_profitjat_is","timestamp":"2019. május. 14. 15:35","title":"Egyre jobb söröket iszunk, és ez durván megdobta a Dreher profitját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc4051-1571-4d8f-a404-b3c56df20836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autósok kíváncsiak lettek a tengeri emlősök nászbáljára.","shortLead":"Az autósok kíváncsiak lettek a tengeri emlősök nászbáljára.","id":"20190515_Lamantinorgia_okozott_forgalmi_dugot_Floridaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72dc4051-1571-4d8f-a404-b3c56df20836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff0e670-1c2a-4da2-b985-9c5565023711","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Lamantinorgia_okozott_forgalmi_dugot_Floridaban","timestamp":"2019. május. 15. 11:20","title":"Lamantinorgia okozott forgalmi dugót Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ed4b12-f5e7-4fe6-a655-59ca269f0542","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia szerint drónokkal támadtak a közel-keleti királyság egyik legfontosabb olajvezetékére, s támadás ért más olajipari létesítményeket is. Az akcióra egy nappal az után került sor, hogy ismeretlen tettesek megrongáltak több szaúdi tankert.","shortLead":"Szaúd-Arábia szerint drónokkal támadtak a közel-keleti királyság egyik legfontosabb olajvezetékére, s támadás ért más...","id":"20190514_dron_olajvezetek_tamadas_szaud_arabia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ed4b12-f5e7-4fe6-a655-59ca269f0542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d382c8-6ea9-4bca-9ff2-84b03f107f74","keywords":null,"link":"/vilag/20190514_dron_olajvezetek_tamadas_szaud_arabia","timestamp":"2019. május. 14. 16:39","title":"Drónokkal támadták a szaúdi olajvezetékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]