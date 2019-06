Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külföldiek célkeresztben.","shortLead":"Külföldiek célkeresztben.","id":"20190605_adotorveny_sport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fe72c9-eccc-467f-bd19-dcd79c4ddf5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_adotorveny_sport","timestamp":"2019. június. 05. 05:43","title":"Azt hitte, nem tud további adókedvezményt adni a kormány a sportolóknak? Tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nemzetgazdasági hátrányt hozhat, ha kiderül, mennyiért csábítana ide cégeket a kormány, ezért akár öt évre is titkosítaná az ilyen adatokat egy új törvényjavaslat szerint a kormány.\r

\r

","shortLead":"Nemzetgazdasági hátrányt hozhat, ha kiderül, mennyiért csábítana ide cégeket a kormány, ezért akár öt évre is...","id":"20190605_Ot_evig_titkolna_a_kormany_mennyiert_csabit_ide_cegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4147447d-81db-4836-ab60-5ebfa255c6d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Ot_evig_titkolna_a_kormany_mennyiert_csabit_ide_cegeket","timestamp":"2019. június. 05. 07:43","title":"Öt évig titkolná a kormány, hogyan csábít ide cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti a pénztárakat onnan a MÁV.","shortLead":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti...","id":"20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4993ac-e456-4588-b278-3f7591e0dee1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","timestamp":"2019. június. 04. 10:01","title":"A nyáron kiüríti a kelenföldi állomásépületet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor.hu ötezer válaszadó bevonásával készült reprezentatív felmérése alapján a Babaváró támogatás iránt érdeklődők 70 %-a jogosult a támogatásra, míg a többiek nem felelnek meg valamelyik feltételnek. ","shortLead":"A Bankmonitor.hu ötezer válaszadó bevonásával készült reprezentatív felmérése alapján a Babaváró támogatás iránt...","id":"20190603_Nagy_roham_varhato_A_Babavaro_tamogatast_igenylok_70a_megfelel_a_kovetelmenyeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782bdbe7-af7a-43c2-8c0e-a25ca4f0e9f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Nagy_roham_varhato_A_Babavaro_tamogatast_igenylok_70a_megfelel_a_kovetelmenyeknek","timestamp":"2019. június. 03. 13:18","title":"Nagy roham várható: A Babaváró támogatást igénylők 70%-a megfelel a követelményeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7ce5f1-00ce-4867-846e-f25f61f16f98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A repülőket is figyelmeztethetik, annyira magas a szeméthegy az indiai főváros mellett.","shortLead":"A repülőket is figyelmeztethetik, annyira magas a szeméthegy az indiai főváros mellett.","id":"20190604_Hamarosan_magasabb_lesz_Ujdelhi_szemethegye_mint_a_Tadzs_Mahal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a7ce5f1-00ce-4867-846e-f25f61f16f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6383122d-c3f0-4754-a294-5958059d586a","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Hamarosan_magasabb_lesz_Ujdelhi_szemethegye_mint_a_Tadzs_Mahal","timestamp":"2019. június. 04. 17:33","title":"Hamarosan magasabb lesz Újdelhi szeméthegye, mint a Tádzs Mahal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök szokatlan módon lényegében ultimátumot adott az Öt Csillag Mozgalom és a Liga elnökék, hogy oldják meg hónapok óta romló viszonyukat – Di Maioi és Salvini majd egy hónapja nem beszél egymással.","shortLead":"Az olasz miniszterelnök szokatlan módon lényegében ultimátumot adott az Öt Csillag Mozgalom és a Liga elnökék...","id":"20190604_Olasz_miniszterelnok_Salvini_es_Di_Maio_dontson_folytassuke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f577d3c8-488f-4e61-80a3-485bdcd69b30","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Olasz_miniszterelnok_Salvini_es_Di_Maio_dontson_folytassuke","timestamp":"2019. június. 04. 05:23","title":"Olasz miniszterelnök: Salvini és Di Maio döntsön, mi lesz, különben lemondok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a2e4b1-ade4-440a-a5d7-49dd599b4720","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt állította, hogy az új Porsche Panamera Sport Turismóját a megrendelt opciók nélkül szállították.","shortLead":"A férfi azt állította, hogy az új Porsche Panamera Sport Turismóját a megrendelt opciók nélkül szállították.","id":"20190603_Athajtott_a_portaluvegen_az_elegedetlen_Porscheugyfel__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a2e4b1-ade4-440a-a5d7-49dd599b4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f89f70-ee2e-4333-9c77-5f86a33750d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_Athajtott_a_portaluvegen_az_elegedetlen_Porscheugyfel__video","timestamp":"2019. június. 03. 14:50","title":"Áthajtott az autókereskedés portálüvegén az elégedetlen Porsche-ügyfél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap brüsszeli forrásai szerint a Fidesz tagságának felfüggesztése ugyan érvényben marad a Néppártban, ám az EP-ben a képviselői az EPP-frakció teljes jogú képviselői maradnak.","shortLead":"A lap brüsszeli forrásai szerint a Fidesz tagságának felfüggesztése ugyan érvényben marad a Néppártban, ám az EP-ben...","id":"20190604_Nepszava_Visszakapja_jogait_a_Fidesz_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e989f219-f7a1-49f0-ad68-7b4902cba497","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Nepszava_Visszakapja_jogait_a_Fidesz_a_Neppartban","timestamp":"2019. június. 04. 08:24","title":"Népszava: A Fidesz felfüggesztése érvényben marad, de EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]