[{"available":true,"c_guid":"04b9d17c-fc70-41ba-b99a-1a7824b62153","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy megtermett siklót talált egy sofőr az autójában Budapesten - számolt be a ritka esetről az RTL Klub híradója.\r

","shortLead":"Négy megtermett siklót talált egy sofőr az autójában Budapesten - számolt be a ritka esetről az RTL Klub híradója.\r

","id":"20190608_Negy_kigyo_volt_a_kocsijukban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04b9d17c-fc70-41ba-b99a-1a7824b62153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff1f518-af64-4102-8061-f41c9b13a26e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Negy_kigyo_volt_a_kocsijukban","timestamp":"2019. június. 08. 19:35","title":"Négy kígyót talált a kocsijában egy budapesti sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boszporusz partján lévő egyik isztambuli luxusszállodában tartotta meg esküvőjét Mesut Özil, a német labdarúgó válogatott egykori, török származású sztárja, s a szertartáson Recep Tayyip Erdogan, török államfő a focista tanújaként vett részt. Az elnök jelenlétével valószínűleg azt hálálta meg, hogy a tavalyi törökországi választások előtt Özil Erdogannal együtt fényképezkedett, s ezzel egyértelműen kiállt az önkényuralmi módszerekkel kormányzó államfő mellett.","shortLead":"A Boszporusz partján lévő egyik isztambuli luxusszállodában tartotta meg esküvőjét Mesut Özil, a német labdarúgó...","id":"20190608_Erdogan_lett_Ozil_eskuvoi_tanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc83ac3-7fb7-4ac8-8919-8f1b6cba2d32","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Erdogan_lett_Ozil_eskuvoi_tanuja","timestamp":"2019. június. 08. 14:08","title":"Erdogan lett Özil esküvői tanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","shortLead":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","id":"20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673815fe-bedb-4c3d-b30d-fd55c9cf235c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 09. 16:07","title":"Újabb takarékos trélerest fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bb3a9-ae82-45bb-8e55-fdb4c0505b87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Walmart a legnagyobb élelmiszer-forgalmazó jelenleg is az USA-ban, de új ötletük révén is hatalmasat szakítanának.","shortLead":"A Walmart a legnagyobb élelmiszer-forgalmazó jelenleg is az USA-ban, de új ötletük révén is hatalmasat szakítanának.","id":"20190609_Jon_a_hazhoz_szallitas_uj_szintje_a_hutobe_teszi_az_etelt_a_futar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31bb3a9-ae82-45bb-8e55-fdb4c0505b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20340978-3005-4215-903e-d99c1c7f79a9","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Jon_a_hazhoz_szallitas_uj_szintje_a_hutobe_teszi_az_etelt_a_futar","timestamp":"2019. június. 09. 17:10","title":"Jön a házhoz szállítás új szintje: a hűtőbe teszi az ételt a futár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia jobbközép Köztársaságiak (LR) támogatásával megválasztott hetvenkét polgármester kiáltványt tett közzé vasárnap, amelyben Emmanuel Macron köztársasági elnököt támogatásukról biztosítják két héttel azután, hogy pártjuk, az Európai Néppárthoz tartozó LR alig 8,5 százalékos támogatottsággal a negyedik helyen végzett az európai parlamenti választásokon, a pártvezető Laurent Wauquiez pedig lemondott tisztségéről.","shortLead":"A francia jobbközép Köztársaságiak (LR) támogatásával megválasztott hetvenkét polgármester kiáltványt tett közzé...","id":"20190609_Macron_mogott_a_jobboldali_francia_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2aa4e6-5466-4f74-ab45-685c5d27d48a","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Macron_mogott_a_jobboldali_francia_polgarmesterek","timestamp":"2019. június. 09. 15:30","title":"Macron mögött a jobboldali francia polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7a42d3-1dad-478f-bf9d-8d8717eab42b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk szombaton hajnalban 6 óra előtt ellenőrizte a helyszínt, ahol a Hableányt kiemelik majd a vízből. ","shortLead":"Kollégánk szombaton hajnalban 6 óra előtt ellenőrizte a helyszínt, ahol a Hableányt kiemelik majd a vízből. ","id":"20190608_Nem_utal_semmi_arra_hogy_ma_nekifognanak_a_Hableany_kiemelesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f7a42d3-1dad-478f-bf9d-8d8717eab42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bf6861-84c7-4524-8208-93d36df99cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Nem_utal_semmi_arra_hogy_ma_nekifognanak_a_Hableany_kiemelesenek","timestamp":"2019. június. 08. 07:57","title":"Nem utal semmi arra, hogy ma nekifognának a Hableány kiemelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5913a4b-4f24-4146-a12b-05f547f95e36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Extraméretet viselő próbababák jelentek meg a Nike sportruházatgyár legnagyobb londoni üzletében. A ducik mellett parasportoló-próbababák is a boltba kerültek, a nagy tetszéssel fogadott újítás célja, hogy közvetítse a cég üzenetét: a sport mindenkié.","shortLead":"Extraméretet viselő próbababák jelentek meg a Nike sportruházatgyár legnagyobb londoni üzletében. A ducik mellett...","id":"20190609_Duci_probabakakkal_ujit_a_Nike","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5913a4b-4f24-4146-a12b-05f547f95e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934ab5bb-45c4-4da2-85df-b560ccf46310","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Duci_probabakakkal_ujit_a_Nike","timestamp":"2019. június. 09. 10:29","title":"Duci próbababákkal újít a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegségre specifikus terápia nincs, csak tüneti kezelést lehet alkalmazni. ","shortLead":"A betegségre specifikus terápia nincs, csak tüneti kezelést lehet alkalmazni. ","id":"20190609_nyugat_nilusi_laz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca5dfbc-9b47-451d-bcc5-d4a5dacab748","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_nyugat_nilusi_laz","timestamp":"2019. június. 09. 17:40","title":"Tavaly 15-en haltak meg nyugat-nílusi lázban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]