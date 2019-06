Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy erejű földrengések jóval gyorsabb ütemű tengerszint-emelkedést eredményezhetnek, mint a klímaváltozás, vagyis nagyobb fenyegetést jelenthetnek a csendes-óceáni államok egy részére – figyelmeztetnek ausztrál kutatók.","shortLead":"A nagy erejű földrengések jóval gyorsabb ütemű tengerszint-emelkedést eredményezhetnek, mint a klímaváltozás, vagyis...","id":"20190606_foldrengesek_gyorsabb_utemu_tengerszintemelkedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1164396-71bb-4a1c-86ac-01e901f440c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_foldrengesek_gyorsabb_utemu_tengerszintemelkedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 06. 10:03","title":"A klímaváltozáson túl lenne itt még valami, ami gyorsan emeli a tengerek szintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895ffa7-e22c-484a-8874-5b1c9eb8a85a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lett jó vége.","shortLead":"Nem lett jó vége.","id":"20190606_Lehajtott_egy_riksas_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroba__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8895ffa7-e22c-484a-8874-5b1c9eb8a85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5241b866-09d2-4e4e-9255-10e4ed96b154","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Lehajtott_egy_riksas_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroba__video","timestamp":"2019. június. 06. 16:15","title":"Lehajtott egy riksás a Blaha Lujza téri aluljáróba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5138edc7-8258-4e0f-b27e-5dccead4e645","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy radikálisan új repülőgéppel állt elő a holland műszaki egyetem, amelynek egyik érdekessége, hogy a hajtómű a szerkezet tetején kapott helyet, az utasok pedig lényegében a szárnyakban ülnek.","shortLead":"Egy radikálisan új repülőgéppel állt elő a holland műszaki egyetem, amelynek egyik érdekessége, hogy a hajtómű...","id":"20190606_klm_flying_v_utasszallito_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5138edc7-8258-4e0f-b27e-5dccead4e645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41fb429-2b9b-4310-bb44-97d32e384561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_klm_flying_v_utasszallito_repulogep","timestamp":"2019. június. 06. 16:03","title":"Új, futurisztikus repülőgéptípust mutattak be, az egész V alakú – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb a hiba valószínűsége, de Tilcsik András szerint van megoldás.","shortLead":"Minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb a hiba valószínűsége, de Tilcsik András szerint van megoldás.","id":"20190607_Rangos_dijat_nyert_a_magyar_kutato_aki_leirta_miert_igazan_veszelyesek_az_atomeromuvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db967d-3f56-4107-ab2e-444c1dc5480b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Rangos_dijat_nyert_a_magyar_kutato_aki_leirta_miert_igazan_veszelyesek_az_atomeromuvek","timestamp":"2019. június. 07. 10:36","title":"Rangos díjat nyert a magyar kutató, aki leírta, miért igazán veszélyesek az atomerőművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","shortLead":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","id":"20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0469a362-c976-4816-bb79-83fc23996373","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","timestamp":"2019. június. 06. 08:21","title":"600 lóerős szelídített vadmacska a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a hajót. ","shortLead":"Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a hajót. ","id":"20190607_A_holland_balesetnel_masodkapitany_volt_a_Viking_Sigyn_orizetbe_vett_ukran_kapitanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba30815-e556-47cf-a76c-df42d3f05e6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_A_holland_balesetnel_masodkapitany_volt_a_Viking_Sigyn_orizetbe_vett_ukran_kapitanya","timestamp":"2019. június. 07. 11:28","title":"A holland balesetnél másodkapitány volt a Viking Sigyn előzetesben lévő ukrán kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész nem először nyilatkozott erről. ","shortLead":"A színész nem először nyilatkozott erről. ","id":"20190607_Hugh_Grant_romantikus_komedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee2f0e4-9d4c-4277-8754-0f6c44fd24a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Hugh_Grant_romantikus_komedia","timestamp":"2019. június. 07. 12:13","title":"Hugh Grant: Túl öreg, csúnya és kövér vagyok ahhoz, hogy romantikus komédiákban szerepeljek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2044 előtt feltételesen sem szabadulhat a férfi, aki megölte a családsegítő szolgálat egyik dolgozóját.","shortLead":"2044 előtt feltételesen sem szabadulhat a férfi, aki megölte a családsegítő szolgálat egyik dolgozóját.","id":"20190606_Eletfogytiglanra_iteltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baaa378-bee5-4955-95f6-098fd033c596","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Eletfogytiglanra_iteltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosat","timestamp":"2019. június. 06. 11:05","title":"Életfogytiglanra ítélték az inárcsi családsegítő gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]