[{"available":true,"c_guid":"d4f76e0b-781b-4632-9e31-d863bcfc9f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Cintia Zsuzsanna szombat óta nem adott magáról életjelet. ","shortLead":"Farkas Cintia Zsuzsanna szombat óta nem adott magáról életjelet. ","id":"20190630_Eltunt_egy_15_eves_lany_a_Jozsefvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4f76e0b-781b-4632-9e31-d863bcfc9f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988a76f-9aa7-4b72-a28a-a74b703e77c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Eltunt_egy_15_eves_lany_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. június. 30. 11:07","title":"Eltűnt egy 15 éves lány a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed73ad1-18a4-46ba-ae7c-9c230a2de8cd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című könyvében. Most az interjúkötetből a 30 éves Lotti történetét választottuk ki.","shortLead":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című...","id":"20190630_Az_endometriozis_miatt_nem_esel_teherbe_de_ha_teherbe_esel_akkor_meggyogyitja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ed73ad1-18a4-46ba-ae7c-9c230a2de8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181cac7d-bec4-498e-92ff-11bb9fad92cb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190630_Az_endometriozis_miatt_nem_esel_teherbe_de_ha_teherbe_esel_akkor_meggyogyitja","timestamp":"2019. június. 30. 20:15","title":"„Az endometriózis miatt nem esel teherbe, de ha teherbe esel, akkor meggyógyítja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e1b2c4-6da3-4d7d-a3af-0511914d7dcc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szombati, milliárdos lottónyeremény után a Szerencsejáték Zrt. elmondta, milyen procedúra vár a nyertesre.","shortLead":"A szombati, milliárdos lottónyeremény után a Szerencsejáték Zrt. elmondta, milyen procedúra vár a nyertesre.","id":"20190630_Igy_keszuljon_ha_on_is_lottomilliardos_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43e1b2c4-6da3-4d7d-a3af-0511914d7dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be05d14-c429-4f3e-90f4-9e4ec5ef9a83","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Igy_keszuljon_ha_on_is_lottomilliardos_lesz","timestamp":"2019. június. 30. 14:32","title":"Így készüljön, ha ön is lottómilliárdos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy és fél milliárd forintot kapott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a kormánytól, a főigazgató juttatásait is megnövelték.","shortLead":"Négy és fél milliárd forintot kapott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány...","id":"20190701_Duplajara_nottek_Schmidt_Maria_juttatasai_egy_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497803b-99ef-4925-a6bf-5a3dae81d261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Duplajara_nottek_Schmidt_Maria_juttatasai_egy_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 01. 08:02","title":"Duplájára nőttek Schmidt Mária juttatásai egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában az a férfi, aki csütörtökön gázspray-vel fújta le egy győri benzinkút alkalmazottait, tízmilliót zsákmányolt, majd önként feladta magát.","shortLead":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában...","id":"20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648acc33-e531-4d13-8c1d-7498e201a2fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","timestamp":"2019. június. 29. 20:12","title":"A rabló a saját életét meg a hozzátartozóit próbálta menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1575a-3d75-44e0-bbe8-ec32baccaf5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,3 helyett 4 millió forintot kaphat augusztustól Karas Monika.","shortLead":"1,3 helyett 4 millió forintot kaphat augusztustól Karas Monika.","id":"20190701_Megtriplazzak_a_mediahatosag_elnokenek_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a1575a-3d75-44e0-bbe8-ec32baccaf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea16404-9cc3-46fb-9624-3e6cd2c7c02c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Megtriplazzak_a_mediahatosag_elnokenek_fizeteset","timestamp":"2019. július. 01. 06:46","title":"Megtriplázzák a médiahatóság elnökének fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40aeabde-4543-41f8-8564-a23670c74cd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több száz tűzoltó igyekezett megfékezni az erdőtüzeket Dél-Franciaországban, ahol előző nap sok helyütt 45 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek. Akadnak területek, ahol gyújtogatók is súlyosbítják a helyzetet. \r

","shortLead":"Több száz tűzoltó igyekezett megfékezni az erdőtüzeket Dél-Franciaországban, ahol előző nap sok helyütt 45...","id":"20190629_Elszabadulnak_DelFranciaorszagban_az_erdotuzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40aeabde-4543-41f8-8564-a23670c74cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0cfc8f-2e60-40f6-9b46-54dd06c3d4fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Elszabadulnak_DelFranciaorszagban_az_erdotuzek","timestamp":"2019. június. 29. 16:05","title":"Elszabadulnak Dél-Franciaországban az erdőtüzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e3260-6ab9-4ba7-a6dc-1003761101d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban megkezdődött azon láthatatlan radarok tesztelése, amelyeket nem vesznek észre az ellenséges repülőgépek, illetve drónok – jelentette a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.","shortLead":"Oroszországban megkezdődött azon láthatatlan radarok tesztelése, amelyeket nem vesznek észre az ellenséges repülőgépek...","id":"20190629_Lathatatlan_radarokat_tesztel_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e3260-6ab9-4ba7-a6dc-1003761101d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ddd326-c19c-476e-b606-f3b991bf91f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Lathatatlan_radarokat_tesztel_Oroszorszag","timestamp":"2019. június. 29. 18:18","title":"Láthatatlan radarokat tesztel Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]