[{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiszámoltuk, hogy ha nem ingyenes árammal tápláljuk hőn szeretett elektromos autónkat, az körülbelül milyen költségekkel jár.","shortLead":"Kiszámoltuk, hogy ha nem ingyenes árammal tápláljuk hőn szeretett elektromos autónkat, az körülbelül milyen...","id":"20190701_mennyibe_kerul_teljesen_feltolteni_egy_villanyautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1509dc8-a00a-4396-85f3-fc37fe2de2b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_mennyibe_kerul_teljesen_feltolteni_egy_villanyautot","timestamp":"2019. július. 01. 06:41","title":"Mennyibe kerül teljesen feltölteni egy villanyautót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei ellen hozott szankciók csak egy részét törölte el Donald Trump a szombati G20-as csúcson, a kínai vállalat pedig továbbra is ott virít az USA feketelistáján.","shortLead":"A Huawei ellen hozott szankciók csak egy részét törölte el Donald Trump a szombati G20-as csúcson, a kínai vállalat...","id":"20190701_huawei_embargo_kereskedelmi_haboru_kina_donald_trump_g20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb15767-1b89-43bc-b765-7555b2805bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_huawei_embargo_kereskedelmi_haboru_kina_donald_trump_g20","timestamp":"2019. július. 01. 17:03","title":"Pontosított a Fehér Ház, nem minden elől menekült meg a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök kizárták az idegenkezűség gyanúját, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják, hogyan fulladhatott bele valaki a Lupa-tóba.","shortLead":"A rendőrök kizárták az idegenkezűség gyanúját, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják, hogyan fulladhatott bele...","id":"20190701_Belefulladt_egy_ferfi_a_Lupatoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8154d2ae-cc17-40fd-bed5-5b63428af87d","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Belefulladt_egy_ferfi_a_Lupatoba","timestamp":"2019. július. 01. 12:37","title":"Belefulladt egy férfi a Lupa-tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még reklámokat is mutogat neki.","shortLead":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még...","id":"201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a66f1c1-c16c-4991-8f00-3b2523a02e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","timestamp":"2019. június. 30. 15:00","title":"Egyre több pénzébe kerülhet, hogy ne erőltessen önre reklámokat a telefonja gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szellemi Tulajdon Hivatala szerint a Dunathlon nem hasonlít túlságosan a Decathlonra.","shortLead":"A Szellemi Tulajdon Hivatala szerint a Dunathlon nem hasonlít túlságosan a Decathlonra.","id":"20190630_A_Decathlon_szabadalmi_vitat_vesztett_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f37164-8b24-4d5a-976b-9766de87d97e","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_Decathlon_szabadalmi_vitat_vesztett_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 30. 15:32","title":"A Decathlon szabadalmi vitát vesztett Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő a hétvégén karambolozott, jól van, de szerinte intő jel volt ez a baleset, ezért úgy döntött, \"ideje egy kicsit leállni\".","shortLead":"A színésznő a hétvégén karambolozott, jól van, de szerinte intő jel volt ez a baleset, ezért úgy döntött, \"ideje...","id":"20190702_Hetekre_visszavonul_a_balesete_miatt_Oszvald_Marika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9410722-6d78-4ff1-90f4-ad864cf0fb60","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Hetekre_visszavonul_a_balesete_miatt_Oszvald_Marika","timestamp":"2019. július. 02. 07:15","title":"Hetekre visszavonul a balesete miatt Oszvald Marika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","shortLead":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","id":"20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41868f73-3ced-4b5c-a342-b3dd4e1c7b68","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. június. 30. 17:06","title":"Ketten is milliomosok lettek a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","shortLead":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","id":"20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac666edd-09c0-4f48-84ce-cf16a271da0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","timestamp":"2019. július. 02. 11:03","title":"Mosószódát adtak el szódabikarbónaként egy belvárosi csomagolásmentes boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]