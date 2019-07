Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető, és nem ritkán életveszélyes bejegyzéseket. ","shortLead":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető...","id":"20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75ed7a-a8af-4b3b-a586-90243eab3fea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","timestamp":"2019. július. 03. 09:03","title":"Eltüntetik a Facebookról a csodabogyókat és a hasztalan fogyókúrás tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30706c0c-2f6c-4043-b22b-7a90581e9f33","c_author":"MTI / Inforádió","category":"itthon","description":"A mérgezésbe két ember belehalt egy születésnapi buli után. ","shortLead":"A mérgezésbe két ember belehalt egy születésnapi buli után. ","id":"20190702_Harom_ev_bortont_kapott_a_ferfit_aki_a_tanyajat_pancsolta_a_tobb_szaz_liternyi_metilalkoholt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30706c0c-2f6c-4043-b22b-7a90581e9f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49100a96-86d8-4445-9cf3-a4fa52b796f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Harom_ev_bortont_kapott_a_ferfit_aki_a_tanyajat_pancsolta_a_tobb_szaz_liternyi_metilalkoholt","timestamp":"2019. július. 02. 13:30","title":"Három év börtönt kapott a férfit, aki a tanyáján pancsolta a több száz liternyi mérgező szeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bcacb3-003d-44b4-b946-a6e303191625","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elképesztően cuki lett a végeredmény.","shortLead":"Elképesztően cuki lett a végeredmény.","id":"20190703_Kiskutyakat_eresztettek_Jake_Gyllenhaalra_mikozben_rajongoi_kerdesekre_valaszolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97bcacb3-003d-44b4-b946-a6e303191625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5dce84-a222-452f-9d70-eba62bb35fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Kiskutyakat_eresztettek_Jake_Gyllenhaalra_mikozben_rajongoi_kerdesekre_valaszolt","timestamp":"2019. július. 03. 11:09","title":"Kiskutyákat eresztettek Jake Gyllenhaalra, miközben rajongói kérdésekre válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5739b31b-981a-428d-b4bd-c615f4c4b28c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Bánhatja, aki lemaradt, a következő csak 2165-ben várható.","shortLead":"Bánhatja, aki lemaradt, a következő csak 2165-ben várható.","id":"20190703_chile_teljes_napfogyatkozas_2019_kepek_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5739b31b-981a-428d-b4bd-c615f4c4b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91ba4be-053f-439b-bb06-723e79cecf9c","keywords":null,"link":"/elet/20190703_chile_teljes_napfogyatkozas_2019_kepek_video","timestamp":"2019. július. 03. 05:56","title":"Sok-sok év után ismét teljes napfogyatkozás volt látható Chilében - képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Navalnijt és több mint 500 társát bevitték egy engedély nélküli tüntetésről; az ellenzéki politikust 10 nap elzárásra ítélték.\r

","shortLead":"Navalnijt és több mint 500 társát bevitték egy engedély nélküli tüntetésről; az ellenzéki politikust 10 nap elzárásra...","id":"20190701_Megint_lecsuktak_Alekszej_Navalnijt_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db91bc0-faab-4075-9b75-4173210d4dd9","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Megint_lecsuktak_Alekszej_Navalnijt_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","timestamp":"2019. július. 01. 20:16","title":"Megint lecsukták Navalnijt, Putyin legnagyobb ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd784175-6e49-46a8-9daf-c9aa351aa524","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Három éve filmezett Budapesten, most énekesként tért vissza a magyar fővárosba a francia művész.","shortLead":"Három éve filmezett Budapesten, most énekesként tért vissza a magyar fővárosba a francia művész.","id":"20190701_A_citrom_a_fajatol_Charlotte_Gainsbourg_koncert_Mupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd784175-6e49-46a8-9daf-c9aa351aa524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbe0252-1e6d-4ba8-ab4b-f13d4e4d169c","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_A_citrom_a_fajatol_Charlotte_Gainsbourg_koncert_Mupa","timestamp":"2019. július. 01. 14:10","title":"A citrom a fájától – Charlotte Gainsbourg a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Timmermans egy jó harcos, csak hát ugyebár Sorosé.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Timmermans egy jó harcos, csak hát ugyebár Sorosé.","id":"20190701_Orban_Viktor_EUcsucs_Frans_Timmermans_Manfred_Weber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18a649c-69d3-4356-a6ac-c3b7b6fae52e","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Orban_Viktor_EUcsucs_Frans_Timmermans_Manfred_Weber","timestamp":"2019. július. 01. 19:50","title":"Orbán: Krimiszerű volt a rendkívüli EU-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5173de66-acc9-4b24-92e7-5d66dd59e35f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GANpaint Studio nevű fejlesztés nemcsak arra jó, hogy kamu képeket hozzunk létre vele, de segíthet is detekáltni a hamis fotókat.","shortLead":"A GANpaint Studio nevű fejlesztés nemcsak arra jó, hogy kamu képeket hozzunk létre vele, de segíthet is detekáltni...","id":"20190702_mesterseges_intelligencia_ganpaint_studio_kepszerkesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5173de66-acc9-4b24-92e7-5d66dd59e35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb279cd3-19c6-4b82-a578-86144863a792","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_mesterseges_intelligencia_ganpaint_studio_kepszerkesztes","timestamp":"2019. július. 02. 15:03","title":"Olyan mesterséges intelligenciát csináltak, amivel bárkiből profi \"photoshoppos\" válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]