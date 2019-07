Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","shortLead":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","id":"20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a2693c-c479-4b36-b2f4-1e813c7600d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","timestamp":"2019. július. 02. 18:47","title":"Mégsem volt idegméreg a Facebooknak küldött csomagban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január elejétől június végéig 15 százalékkal csökkent az ország szén-dioxid-kibocsátása az előző év azonos időszakához képest - közölte a BDEW energiaipari szövetség.","shortLead":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január...","id":"20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae17b5fe-2642-4828-83e0-dfea87cae0b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 04. 12:00","title":"Rekordot döntöttek a megújulók Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés a konkrét ügyre nem lesz hatással, mivel a legfőbb ügyész csak a törvényesség érdekében, az elvi megállapítás céljából fordult a testülethez.","shortLead":"A döntés a konkrét ügyre nem lesz hatással, mivel a legfőbb ügyész csak a törvényesség érdekében, az elvi megállapítás...","id":"20190704_viking_sigyn_kapitany_hableany_dunai_hajobaleset_ovadek_kuria_darak_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0179530a-b09e-4684-8348-f04fbfad55fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_viking_sigyn_kapitany_hableany_dunai_hajobaleset_ovadek_kuria_darak_peter","timestamp":"2019. július. 04. 12:05","title":"Vizsgálja a Kúria a Sigyn kapitányának óvadékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e36e9a-0d64-4945-b2c7-cd6f86cb14df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek 60, a dolgozóknak pedig 51 százalékánál talál a hatóság munkaügyi hiányosságokat az idei első negyedévben. Egy biztos: kifogásokban erősek a hazai vállalkozások. ","shortLead":"A cégek 60, a dolgozóknak pedig 51 százalékánál talál a hatóság munkaügyi hiányosságokat az idei első negyedévben...","id":"20190703_munkaugy_ellenorzes_2019_negyedev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5e36e9a-0d64-4945-b2c7-cd6f86cb14df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f6b775-bfa3-4cd1-950a-806b1aaa9d1e","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_munkaugy_ellenorzes_2019_negyedev","timestamp":"2019. július. 03. 14:25","title":"A vizsgálat, ahol a magyar cégek közel kétharmada megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Vannak bizonyos körök, akik támadják a magyar oktatási kormányzat teljesítményét, pedig az nagyon is rendben van – nagyjából ez olvasható ki az Emmi parlamenti államtitkárának a pártlapban adott interjújából. Észre sem veszi, hogy érveivel saját magát cáfolja. Vélemény.","shortLead":"Vannak bizonyos körök, akik támadják a magyar oktatási kormányzat teljesítményét, pedig az nagyon is rendben van –...","id":"20190703_Retvari_Bence_Buszkek_lehetunk_a_magyar_oktatasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cbc77e-9789-40dc-90d0-d46b9f91908a","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Retvari_Bence_Buszkek_lehetunk_a_magyar_oktatasra","timestamp":"2019. július. 03. 11:33","title":"Rétvári Bence büszke a magyar oktatásra, de magát cáfolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","shortLead":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","id":"20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f47a5d9-c79e-402f-9b8f-4016c022cd87","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","timestamp":"2019. július. 03. 16:06","title":"Van már közös jelölt Erzsébetvárosban, mégis elindulhat az LMP volt tagja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b095f0e-9658-4c63-a62d-e676a9ff23ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc év után hétfőn indította újra a kereskedelmi célú bálnavadászatot Japán. Az első húsokért a korábbi átlagárak többszörösét fizették egy árverésen.","shortLead":"Harminc év után hétfőn indította újra a kereskedelmi célú bálnavadászatot Japán. Az első húsokért a korábbi átlagárak...","id":"20190704_balna_kereskedelmi_celu_balnavadaszat_arveres_japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b095f0e-9658-4c63-a62d-e676a9ff23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d830502c-b484-4903-859b-f9f651bd85ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_balna_kereskedelmi_celu_balnavadaszat_arveres_japan","timestamp":"2019. július. 04. 11:26","title":"Nagy pénzt fizettek az elsőként kifogott bálnák húsáért Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaea4c8c-fbcd-4e0a-9e48-6d1e0543d213","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakemberek edényekbe fogják fel a kifolyó anyagot.","shortLead":"A szakemberek edényekbe fogják fel a kifolyó anyagot.","id":"20190703_hipo_szivargas_katasztrofavedelem_nyirabrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaea4c8c-fbcd-4e0a-9e48-6d1e0543d213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae22e2b1-2402-4004-a035-3717cf4a6713","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_hipo_szivargas_katasztrofavedelem_nyirabrany","timestamp":"2019. július. 03. 14:01","title":"Tömény hipó szivárog a nyírábrányi vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]