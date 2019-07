Svédországból jött az ötlet és a gazdája is: Fritzson-Bajdor Tünde itthon egy éve indította el a Swappis Ruhaforgót, amelynek neve (ejtsd: szvopisz) az angol swap (cserélni) igéből és a svéd loppis, vagyis bolhapiac szóból állt össze. A hazai elődjét az alapító Svédországban már közel 400 négyzetméteren sikerre vitte, olyannyira - meséli -, hogy a mai napig kap üzeneteket korábbi törzsvásárlóitól, milyen jó lenne, ha újranyitna.

Tünde még svéd férje révén 2005-ben költözött az idén világhírűvé vált 16 éves környezetvédő aktivista, Greta Thunberg hazájába, az uppsalai egyetemen végezte el a fenntartható fejlődés mesterképzést. Szakmai gyakorlatát is egy fenntartható divattal foglalkozó tanácsadó és oktatásszervező intézménynél töltötte, így magától értetődő volt, hogy ebbe az irányba indult el. Amikor 2017-ben családjával hazaköltözött, az is egyértelmű volt, hogy kereskedelmi modelljét meghonosítja itthon is.

Second hand Svédországban és itthon

Svédországban nagy kultúrája van a használt ruhának, az adományboltoknak és a bolhapiacoknak is, ahol a kommunikáció erős eleme a fenntarthatóság, és a svédek gyakran szerveznek ruhacseréket. A kint inkább a fiatalok körében népszerű „egyszer használatos” fast fashion ruhák kora kezd lejárni, világszerte egyre többen fordulnak el a pazarló divatfogyasztástól.

A márkás darabokra gyorsan lecsapnak

„Sok diák és kreatíviparban dolgozó is szereti az alternatívabb, vintage holmikat, mert különleges darabokra lelnek használtan, nem utolsósorban alacsonyabb áron – meséli. Ám amíg itthon sokáig a szegényebbeké volt a turkáló, kint – pénztárcavastagságtól függetlenül - egy tudatos réteg vásárol használt holmikat. A másodkézből származó darabok Magyarországon is már évek óta egyre sikkesebbnek számítanak. Itthon még tartja magát a turkáló elnevezés, pedig pejoratív: nem divatos és a tudatosságot sem adja vissza.

Angolszász területeken a magasabb státuszt jelző second hand, a preloved vagy a preowned kifejezést használják”

– mondja Tünde.

Ami még fontosabb különbség, hogy Svédországban helyben gyűjtik be a ruhákat és számtalan programot és vállalkozást, applikációkat és online felületeket építenek erre, Magyarországon ezzel szemben a használt ruhák piacát szinte egészét lefedik az olyan nagy szereplők, mint a Háda, a Humana vagy a Cream. Ráadásul itthon a ruhagyűjtésnek egyáltalán nincs kiépített rendszere és leginkább importból származó ruhák között válogathatunk a használtruha-kereskedésekben – ennek az ökológiai lábnyoma is klasszisokkal nagyobb, mintha hazai gyűjtésből származnának a ruhák.

Hogyan működik a Swappis?

A vállalkozás arra a dilemmára ad választ, hogy mit csináljunk a már nem hordott, de még jó állapotban lévő ruháinkkal, ha nem szeretnénk azokat a szemétbe dobni. És persze sokan viszont is látnák a ruhák árának egy részét – ha már egyszer megvették. Az elmúlt években Budapesten is egyre népszerűbbek a gardróbvásárok és közösségi ruhacserék, azonban nem mindenkinek van kedve egész nap ülni a standja mellett. Se szeri, se száma már a használt ruhák eladására szakosodott Facebook-csoportoknak vagy Instagram-profiloknak is, de nem biztos, hogy megéri a vesződést. A Swappisszal viszont egy füst alatt megválhatunk ezektől a ruháktól.

Annyi a dolgunk, hogy kiválogatjuk azokat a ruhadarabokat és kiegészítőket, amelyeket már nem hordunk, és bevisszük azokat a Swappis-raktárba a nyitvatartási idejükben. A darabokat átnézik és értéküknek megfelelően pontokat kapunk értünk, amelyeket akár azonnal be is válthatunk egy régi-új termék árának az 50 százalékáig, de át is ruházhatjuk azokat, és lejárati idejük sincsen. Míg ott jártunk, volt, aki több mint húszezer, de hetven-nyolcvanezer forint értékben is vitt be holmikat. Persze bárki betévedhet a Swappisba és válogathat az ott lévő darabok közül, viszont tagoknak minden féláron van. Bár így is 500 forinttól indulnak az árak, és a legdrágább holmik is 10 000 forintba kerülnek.



Mekkora üzlet a használt ruha?

Ha bárki kételkedne a használt ruhában rejlő üzletben, az ne tegye: a szintén használt, csak éppen luxusholmikban utazó online kereskedő thredUp cég és a GlobalData legújabb kutatása alapján egy 24 milliárd dolláros üzletágról beszélhetünk, amely a szakértők szerint az elmúlt években meginduló dinamikus növekedés függvényében 2024-re megduplázódhat – ezzel nagyobb ágazattá válhat, mint a jelenleg élen járó fast fashion.

Egy másik online használt ruhákat kínáló cég, a Patatam idei felmérése szerint a brit nők szekrényében átlagosan 500 font értékű sosem hordott holmi található – ez összesen 13 milliárd font, ha a szigetország lakosságára levetítjük. A kutatók továbbá azt is hangsúlyozzák, hogy egy olyan szegmensről beszélünk, amely minden társadalmi, fogyasztói réteget megcéloz, és különösen a Z generáció tagjai (vagyis az 1995 és 2000 között születettek) lesznek lelkes használt ruhavásárlók.

„Az ötven év felettiek sokkal tudatosabbak, a szüleink generációja még nem volt ennyire túlfogyasztó, mint a mostani 20-40 évesek. A fiatalok, a »Greta-generáció« pedig már így nőtt fel, egyre kisebb koruktól természetes nekik a tudatosság és a felelős szemlélet” – mondja Tünde. A használt ruha vásárlása korántsem pénz, hanem tudatosság kérdése, ez a réteg itthon is egyre csak nő.

Van olyan 15 éves vásárlóm, aki elvből nem vesz új ruhát, mert tisztában van a divatipar környezetszennyező, kizsákmányoló voltával

– meséli.

A Swappis jelenleg a teljes munkaidőben dolgozó Tünde mellett még két embernek ad munkát, és az első pillanattól fogva profitot termel, már heti két nap csak a raktárrendezésé és az újonnan beérkező ruhák feldolgozásáé. „Itthon gyakorlatilag nulla befektetéssel kezdtem a Svédországból magammal hozott állványokkal, a vállfák egy részét is ingyen szereztem. Nyugtatömbbel indultam, a pénztárgép árát már a második havi bevételből finanszíroztam, és ezt a raktárat is úgy ajánlotta valaki jutányos áron. Mivel használt ruhákról beszélünk, nem is várják el az emberek a csilli-villi üzletbelsőt, sőt, sokaknak tetszik ez az indusztriális és eklektikus, kicsit romkocsmákra emlékeztető belső” – meséli a hazai indulásról. Ráadásul különösebben nem is reklámozták a vállalkozást, meglepőnek tűnhet, de még a pesthidegkúti raktárba is betévednek az érdeklődők. Tünde a kereskedelmet is a mély vízbe ugorva tanulta meg, mára megszerette, hogy a tudatosság mellett némi humorral és kreativitással megspékelve kedvet is kell adnia az embereknek ezekhez a ruhákhoz.

Mit kínál a Swappis?

Úgy tartja a mondás, hogy ami valakinek szemét, az másnak kincs: ahogy beléptünk a 140 m2-es főhadiszállásra, meg is akadt a szemünk egy Gianfranco Ferré papucson, egy Max Mara táskán és egy Stella McCartney x adidas hátizsákon. De gondoljunk bátran egy korszakra, évtizedre vagy stílusra, biztosan találunk a sokszínű felhozatalban kedvünkre valót. Könnyen bukkanunk Ralph Lauren, Armani, Calvin Klein darabokra, Prada cipőre, Levi’s vagy akár Dolce & Gabbana farmerekre is.

Egyszer egy eredeti Louis Vuitton-táskára csaptak le 10 000 forintért. Na, akkor elgondolkodtam azon, hogy ezt túl olcsón adtuk el

– mondja Tünde nevetve. Viszont akármilyen márkás is egy ruhadarab vagy kiegészítő, az emberek nem fizetnének ki annyival magasabb árat: „használt dolgokat pont azért vesz az ember, mert jól akar járni. Ötezer forintnál drágábban már lassan kel el egy termék”. És Tünde nem is tartaná korrektnek, ha nagy differencia lenne a márkás termékek árai között, hiszen Magyarországon sok dizájner holmi kering a másodlagos piacon, így lehet, hogy az eladója is már használtan (és jutányos áron) csapott le rá.

Second hand, preloved vagy preowned

De visznek be hozzá irhakabátokat, szőrmebundákat is, egyszer egy Náray-kosztümöt adott el Tünde úgy, hogy egy nő a lányának vette meg – hogy majd 5 év múlva belenő a különleges darabba. Hogy egyre több ruhát adnak be (sokan egy költözés miatt szinte a teljes, kifogástalan ruhatárukat otthagyják), a kínálat is egyre szélesebb és színesebb, továbbá folyamatosan selejtezik le a kevésbé érdekes ruhákat. Általában 1-3 hónapon belül új tulajdonosra találnak a darabok, ami nem, azok adományba mennek, vagy újrahasznosítás céljával adják le őket. Viszont ne gondoljuk, hogy csak használt holmikba futunk: rengeteg új, eredeti címkével ellátott ruhadarab is bekerül a Swappisba, és sok vásárló visszajelzése alapján jobb minőségűek is az itt található darabok, mint a többi, hazai használt ruha üzlet kínálatában.

Tudatos Vásárlók Közössége

A másodkézből származó ruhakereskedelem kapcsán elengedhetetlen a közösségépítés és a szemléletformálás is: „az emberek kíváncsiak és kérdeznek, nagyon jókat lehet a vásárlókkal beszélgetni akár a divatiparról, főleg, ha már »beszélik« a tudatosság nyelvét. Amikor a svéd Swappist elindítottam, akkor éreztem azt, hogy a vállalkozásom révén - mivel napi szinten találkozom, beszélgetek emberekkel, fogyasztókkal - jobban része vagyok a társadalomnak. Azonnali visszajelzést kapok, hallgatom a véleményüket, látom a hozzáállásukat, kicsit olyan, mint egy folyamatos piackutatás” – meséli.

Rengeteg törzsvásárlója van, a hazai Swappis-közösség már 1500 tagot számlál, akik közül sokan gyakori visszatérők. „A személyesség és a beszélgetések miatt jönnek vissza és imádnak bóklászni az újonnan beérkezett ruhák között, a kíváncsiság is hajtja őket, hogy mi jött be, amióta nem jártak nálam. Egyszerűen szükség van az emberi kontaktusra, akár arra is, hogy visszajelzést adj, hogy az adott ruha jól áll-e nekik. Igénylik azt, hogy egy ismerős arccal találkozzanak és tudják, hogy ha jönnek, engem itt találnak.

Ez ugyanolyan, mint ahogy régen működött: megvolt, hogy kitől vetted a húst, a zöldséget, kihez jártál fodrászhoz

– mondja Tünde. Minden bevitt ruhadarab transzparensen ki is kerül, amitől még inkább magukénak érzik a vásárlók a Swappist, és amikor újból eljönnek, nevetve jegyzik meg, hogy felfedezték a saját holmijukat a sorok között vagy akár a közösségi média oldalunkon és észreveszik, hogy eladtuk-e már például a szoknyájukat.”

A webshop is az üzletbe terel

Merre tovább?

A növekedés szempontjából a Swappis a „lassú víz partot mos” elvét követi. Jelenleg a saját honlap mellett a közösségi média felületein találhatóak meg. „A stílustanácsadás is fontos, hogy megmutassuk, mit hogyan, mivel lehet hordani. Sokan jönnek el csak amiatt, mert megláttak egy felsőt az Instagram-oldalunkon. Ez is olyan, hogy mindenkinek az kell, ami a kirakatban van. Viszont szükség van az online jelenlétre, mert enélkül olyan, mintha egy dobozban lennél, elzárva a külvilágtól.” A még nagyobb láthatóság végett egy webshopon is dolgoznak, ahová a különlegesebb, exkluzívabb, vintage darabok kerülnek majd be, azonban Tünde nem hisz úgy az online kereskedelemben: „az eddigi tapasztalataim alapján a webshop is inkább az üzletbe tereli be az embereket. Egy ruhát fel kell próbálni, meg kell fogni az anyagot” – véli.

Egy frekventált helyen lévő, belvárosi üzlet nyitását a magasabb költségek miatt is egyelőre – nem tudja, hogy gyávaságból vagy kényelemből – még nem merte meglépni, a jelenlegi helyet pedig ilyen ütemben elég hamar ki fogják nőni. Egy lehetséges opció számára egy franchise-hálózat elindítása, hiszen legalább havonta egy ilyen irányú, komoly megkeresést kap az alapító. „Nagy falatnak és egyelőre álomszerűnek tűnik, hogy a Swappis nemzetközi lánccá nője ki magát – mondja Tünde. – De amiatt is, hogy a médiában egyre inkább helyet kap a fenntarthatóság, mindenki tudja már, mi az a klímaváltozás, vagy ökolábnyom, és azt, hogy ő mit tehet ezek csökkentéséért.