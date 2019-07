Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb0accd0-69ac-4461-b727-241455bcac8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál szafarizók joggal félthették az életüket.","shortLead":"Az ausztrál szafarizók joggal félthették az életüket.","id":"20190719_elefant_video_turistak_szafari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb0accd0-69ac-4461-b727-241455bcac8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43351274-22d2-4d08-87f5-de2a17b088e8","keywords":null,"link":"/elet/20190719_elefant_video_turistak_szafari","timestamp":"2019. július. 19. 12:41","title":"Hajmeresztő videó készült egy turistákat üldöző dühös elefántról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","shortLead":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","id":"20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147fbaa2-8949-468d-bb43-64f8437e6bb9","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","timestamp":"2019. július. 18. 20:57","title":"Ezüstérmes Szatmári András a budapesti vívó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bd53d8-087c-4183-bb12-7077ca3c86d8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és fának csapódott, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és fának csapódott, a helyszínen meghalt. ","id":"20190718_Fanak_csapodott_egy_kisbusz_Kunszentmartonnal__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0bd53d8-087c-4183-bb12-7077ca3c86d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cb47a6-a265-463c-ae8d-983ead93e9d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Fanak_csapodott_egy_kisbusz_Kunszentmartonnal__fotok","timestamp":"2019. július. 18. 20:25","title":"Fának csapódott egy kisbusz Kunszentmártonnál - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lájkvadászat okozta pszichikai nyomás miatt kísérletképpen (de csak néhány országban) kikapcsolja a fotó alatti lájkokat az Instagram.","shortLead":"A lájkvadászat okozta pszichikai nyomás miatt kísérletképpen (de csak néhány országban) kikapcsolja a fotó alatti...","id":"20190718_instagram_like_lajk_fotomegoszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efc7f30-799b-423f-9090-c51372e565a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_instagram_like_lajk_fotomegoszto","timestamp":"2019. július. 18. 19:33","title":"Elindult az Instagram nagy kísérlete: eltüntetik a lájkokat a fotókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok demokrata szenátorai az FBI-t és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot is felkérték, hogy vizsgálja meg az oroszok által fejlesztett FaceAppot.","shortLead":"Az Egyesült Államok demokrata szenátorai az FBI-t és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot is felkérték, hogy vizsgálja...","id":"20190718_faceapp_kepek_letoltese_fbi_szemelyes_adattal_valo_visszaeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8885425-a4ca-4184-b3ab-3ad15350747b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_faceapp_kepek_letoltese_fbi_szemelyes_adattal_valo_visszaeles","timestamp":"2019. július. 18. 10:33","title":"Az FBI is vizsgálhatja az öregítő slágeralkalmazást, a FaceAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cc551c-8dd2-437e-810f-4dde1110a000","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Kelet Monte Carlójában is hódítottak a spanyol borásznők. Makaóban, a különleges státuszú kínai városban megrendezett Nemzetközi Könyvvásáron a drinks writing kategóriában 2. díjat nyert Nagy Zoltán róluk szóló könyve. Megkérdeztük, szépen csillog-e az ezüst, és mindjárt kértünk borajánlatot is. ","shortLead":"Kelet Monte Carlójában is hódítottak a spanyol borásznők. Makaóban, a különleges státuszú kínai városban megrendezett...","id":"20190717_A_Boroskupak_kiralynoi_ezustbe_oltoztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7cc551c-8dd2-437e-810f-4dde1110a000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e08ca1a-6d40-487f-82c6-ff615a125381","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_Boroskupak_kiralynoi_ezustbe_oltoztek","timestamp":"2019. július. 18. 09:16","title":"A Boroskupák királynői ezüstbe öltöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241912f2-9b56-4156-9a8d-b65267a3c909","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Még a nyugati világban sincs konszenzus a generációk elnevezéseivel kapcsolatban. Lássuk, hogyan alakultak ki a legnépszerűbb címkék!","shortLead":"Még a nyugati világban sincs konszenzus a generációk elnevezéseivel kapcsolatban. Lássuk, hogyan alakultak ki...","id":"20190718_Honnan_erednek_az_egyes_generaciok_nevei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241912f2-9b56-4156-9a8d-b65267a3c909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780fe604-3918-4360-a016-f4637bf681b8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190718_Honnan_erednek_az_egyes_generaciok_nevei","timestamp":"2019. július. 18. 14:15","title":"Honnan erednek az egyes generációk nevei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1cf94c-fcc0-48c7-9a91-30f690dd7f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép mostantól nem csak azt mutatja meg, hol találhatók közösségi kerékpárgyűjtő állomások a városokban, azt is, hány szabad kétkerekű érhető el az adott ponton – többek közt Budapesten.","shortLead":"A Google Térkép mostantól nem csak azt mutatja meg, hol találhatók közösségi kerékpárgyűjtő állomások a városokban, azt...","id":"20190717_google_terkep_maps_kerekparozas_kerekpargyujto_pont_allomas_kozossegi_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d1cf94c-fcc0-48c7-9a91-30f690dd7f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701b9cf6-0a2c-4df1-ac73-f53a611e6947","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_google_terkep_maps_kerekparozas_kerekpargyujto_pont_allomas_kozossegi_kozlekedes","timestamp":"2019. július. 17. 16:03","title":"Nagyszerű újítás került a Google Mapsbe, a bringások imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]