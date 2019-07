Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le az országban.","shortLead":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le...","id":"20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad441d-f12c-4778-a4de-aa822e07f6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 24. 17:03","title":"Videó: 48 000 villám csapott le az Egyesült Királyságra kedden éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2efa43-78e3-4d3b-96ee-4f048953c461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan külön hobbi lehet a buherakaravánok szpottolása az M0-son.","shortLead":"Lassan külön hobbi lehet a buherakaravánok szpottolása az M0-son.","id":"20190724_Fotok_Teherautoban_is_szepen_megy_a_matrijoska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de2efa43-78e3-4d3b-96ee-4f048953c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af9a92e-64f4-478b-83c9-72ee757b25c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Fotok_Teherautoban_is_szepen_megy_a_matrijoska","timestamp":"2019. július. 24. 18:44","title":"Az M0-son fotózta egy autós ezt a matrjoska kamiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás nélküli kilépést. 