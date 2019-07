A varsói repülőtér megtelt, ez az egyik oka annak, hogy a LOT folyamatosan bővíti Budapest-központú járathálózatát. A lengyel légitársaság hosszú távú együttműködésre készül - mondta a HVG-nek Michal Fijol, a LOT kereskedelmi igazgatója.

© corporate.lot.com

hvg.hu: Miért éppen Budapestet fejlesztik?

M. F.: Varsóból nehéz lenne új járatokat indítani, mert a lengyel főváros repülőtere gyakorlatilag tele van. Ezért is történik az, hogy az idén kevesebb varsói útvonalat nyitottunk, mint tavaly. 2016-ban és 2017-ben évente mintegy harminc új járatotot jelentettünk be, idén pedig csak tízet, köztük a londoni City Airportra, illetve Miamiba közlekedőt. Ezért koncentrálunk inkább Budapestre, mint a LOT-csomópont alternatívájára.

hvg.hu: Mennyire elégedettek a már korábban indított járatok eredményeivel?

M. F.: A New York-i nagyon jól működik, Chicago lehetne jobb is. Utóbbi fő oka az, hogy a LOT-nak problémiái voltak a Dreamlinerek Rolls-Royce hajtóműveivel, és ezért a Budapestről indult utasoknak egy ideig a Boeing 787-esek helyett más gépekkel kellett repülniük. Most már ismét a Dreamlinerek szolgálják ki a Budapest-Chicago útvonalat, s segítik a járatot a tervezett felhordó járatok is, így az utasszám növekedésére számítunk. Általánosságban véve így elégedettek vagyunk a Budapestről induló járatainkkal, de azt is figyelembe kell venni, hogy ezek új útvonalak, amelyeket az első időkben inkább befektetésként kell kezelni. Azaz először tájékoztatni kell az utasokat arról, hogy vannak ezek a járatok, s egy idő után az embereknek automatikusan eszükbe jut a LOT, mint valós lehetőség. Végeztünk felméréseket Magyarországon arról, mennyire ismert márka a LOT, s kiderült, hogy még van tennivalók ezen a téren. Az újabb és újabb járatok indítása is része ennek a munkának.

hvg.hu: És mi a helyzet Varsóban, hiszen ott még több évet kell várni az új repülőtér megépítésére. Fejlesztik közben a Chopin-légikikötőt is?

M. F.: A Chopinon is fejlesztenek, most csak felszállópálya épül, de terveznek utasforgalmi épületeket is 2022- 2023-ra. De a növekedés nem lesz olyan gyors, mit amennyire mi szeretnénk, és ez csak visszafogott járatbővítést tesz lehetővé. Ezért folytatni fogjuk a budapesti növekedést, s további városokból is tervezünk új járatokat.

hvg.hu: A LOT-nak is vannak Boeing 737-es Max-ai amelyeket hónapokkal ezelőtt világszerte földre parancsoltak az Ázsiában és Afrikában bekövetkezett két baleset miatt. Mennyire hiányoznak a Max-ok?

M. F.: Öt Max áll a földön, helyettük négy új gépet állítottunk forgalomba, tehát az utasok kiszolgálása biztosított. Emellett töröltük a moszkvai Domogyedovo repülőtérre induló járatot, ez nem jelent gondot, mert a másik moszkvai repülőtérre, Seremyetyevóra továbbra is repülünk. S akad néhány olyan járat is - például Billund vagy Hannover - ahol a heti 12 helyett most tíz indulás marad.