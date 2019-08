Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját farkába harapott a kígyó.","shortLead":"Saját farkába harapott a kígyó.","id":"20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9598d14-8c1e-41a8-b4cd-adb3ec726e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:55","title":"A Fidesz üdvözli a Fidesz-kormány nyugdíjasoknak adott 9000 forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10bf335-37ed-4d12-9158-d205b98d1469","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Harminc évvel ezelőtt, 1989 nyarán már az összeomlás szélén táncolt a 15 tagköztársaságból álló Szovjetunió, s ekkor történelmet csináltak a függetlenséget akaró három balti köztársaság, Észtország, Lettország és Litvánia polgárai: augusztus 23-án közel kétmillió ember alkotott élő láncot, s ez volt a történelem addigi leghosszabb sorfala. Most Hongkongban készülnek megismételni a balti példát, az ottani tüntetők szabadságjogaikat akarják megvédelmezni.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt, 1989 nyarán már az összeomlás szélén táncolt a 15 tagköztársaságból álló Szovjetunió, s ekkor...","id":"20190823_Balti_kezfogas_egykor_es_most_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c10bf335-37ed-4d12-9158-d205b98d1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c0da28-e1a6-4af7-91b1-9372a5d93a3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Balti_kezfogas_egykor_es_most_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:48","title":"Balti kézfogás egykor, és most Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember elsejétől Palkovics László az egyetemek ura, azonban a felsőoktatási törvény módosítására még várni kell, anélkül pedig macerásabb lesz az átadás-átvétel. ","shortLead":"Szeptember elsejétől Palkovics László az egyetemek ura, azonban a felsőoktatási törvény módosítására még várni kell...","id":"20190822_palkovics_itm_egyetem_fenntarto_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189bbd9c-8c7e-496e-88d7-e3bd60ea57df","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_palkovics_itm_egyetem_fenntarto_emmi","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:00","title":"Törvénymódosítás nélkül egyesével kell átadni Palkovicsnak az egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a84a31-7ad3-4e9f-96a3-55245ffe77ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos 2 millió forintot kér a kiváló állapotnak örvendő nyugati piacos példányért.","shortLead":"A tulajdonos 2 millió forintot kér a kiváló állapotnak örvendő nyugati piacos példányért.","id":"20190824_kulonleges_oldtimer_lada_samarat_arulnak_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a84a31-7ad3-4e9f-96a3-55245ffe77ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec9a709-3b81-4ee9-aa46-739acc007e99","keywords":null,"link":"/cegauto/20190824_kulonleges_oldtimer_lada_samarat_arulnak_budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 24. 06:41","title":"Különleges oldtimer Lada Samarát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tornacsarnokot építenek ott, az egész kertet letarolták. A gimnáziumban már van tornaterem.\r

\r

","shortLead":"Tornacsarnokot építenek ott, az egész kertet letarolták. A gimnáziumban már van tornaterem.\r

\r

","id":"20190823_41_fat_vagtak_ki_a_budai_Szent_Margit_Gimnazium_kertjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba0df8c-cd54-4735-a8d3-70dfbad0514b","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_41_fat_vagtak_ki_a_budai_Szent_Margit_Gimnazium_kertjeben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:18","title":"41 fát vágtak ki a budai Szent Margit Gimnázium kertjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy szoros és egy nagyon sima szettben nyerte meg Babos Tímea a második selejtezőt.","shortLead":"Egy szoros és egy nagyon sima szettben nyerte meg Babos Tímea a második selejtezőt.","id":"20190822_Egyetlen_meccs_valasztja_mar_csak_el_Babost_a_US_Opentol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb26199-4f42-4c3e-8b6d-b60a05e6271c","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Egyetlen_meccs_valasztja_mar_csak_el_Babost_a_US_Opentol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 21:43","title":"Egyetlen meccs választja már csak el Babost a US Opentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség azt közölte: a 35 éves S. Levente tette után öngyilkos lett. A lakásba augusztus 20-án az édesanya egyszer már kihívta a rendőrséget. ","shortLead":"A rendőrség azt közölte: a 35 éves S. Levente tette után öngyilkos lett. A lakásba augusztus 20-án az édesanya egyszer...","id":"20190823_Az_apa_olte_meg_elettarsat_es_gyereket_a_budai_tarsashazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9140984c-833c-44e3-8ffa-adaca5a10798","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Az_apa_olte_meg_elettarsat_es_gyereket_a_budai_tarsashazban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 15:36","title":"Az apa ölte meg élettársát és gyerekét a budai társasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44cee47-151e-4939-bc7c-2998d9ef67f5","c_author":"Keresztes Imre","category":"kkv","description":"Ismét egymásra talált a Redstone család ellenőrzése alatt álló két amerikai szórakoztatóipari cég, a Viacom és a CBS. De az új, összevont vállalat is eltörpül a rivális médiaóriások mellett.","shortLead":"Ismét egymásra talált a Redstone család ellenőrzése alatt álló két amerikai szórakoztatóipari cég, a Viacom és a CBS...","id":"201934__viacom_es_cbs__kihivasok__vadasz_vagy_preda__jobb_keson_mintsoha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a44cee47-151e-4939-bc7c-2998d9ef67f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ebde8f-155c-4cb5-97ad-528384a7b229","keywords":null,"link":"/kkv/201934__viacom_es_cbs__kihivasok__vadasz_vagy_preda__jobb_keson_mintsoha","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:00","title":"Nőként ment nagyot egy férfiuralta iparban, most a Disney és az Apple ellen indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]