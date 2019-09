Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f90a4037-8f1e-4de1-8942-f4c393845ae7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A barátai csak Pierrot-nak becézik, a filmrajongók számára ő a Magas szőke férfi felemás cipőben, a Félénk vagyok, de hódítani akarok, a Balfácán, a Balekok sztárja. Pierre Richard a Budapesti Klasszikus Film Maraton vendégeként látogat Magyarországra, ebből az alkalomból adott exkluzív interjút a hvg.hu-nak.","shortLead":"A barátai csak Pierrot-nak becézik, a filmrajongók számára ő a Magas szőke férfi felemás cipőben, a Félénk vagyok, de...","id":"20190904_Pierre_Richard_Az_en_melankoliam_tele_van_nevetessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90a4037-8f1e-4de1-8942-f4c393845ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8244f265-66b8-4a40-91b7-e604d52d3472","keywords":null,"link":"/kultura/20190904_Pierre_Richard_Az_en_melankoliam_tele_van_nevetessel","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:30","title":"Pierre Richard: Az én melankóliám tele van nevetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7b2e5a-09e0-4e01-a324-32058ae69b9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette az Exynos 980-at, az első olyan mobilokba szánt lapkakészletét, amelyen már az 5G modem is helyet kapott. Több jövő évi csúcstelefonba is bekerülhet ez az áramkör.","shortLead":"A Samsung bejelentette az Exynos 980-at, az első olyan mobilokba szánt lapkakészletét, amelyen már az 5G modem is...","id":"20190904_samsung_exynos_980_lapkakeszlet_integralt_5g_modemmel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7b2e5a-09e0-4e01-a324-32058ae69b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1974f9-505e-4222-b496-bf2ac74f68c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_samsung_exynos_980_lapkakeszlet_integralt_5g_modemmel","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:03","title":"Ismerkedjen meg a lapkakészlettel, ami 2020 egyik 5G-s slágere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200c8b8-5519-4876-a0a5-baed14f04ec8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy napon belül bejelentheti Carrie Lam, hogy visszavonja a kiadatási törvényjavaslatot.","shortLead":"Egy napon belül bejelentheti Carrie Lam, hogy visszavonja a kiadatási törvényjavaslatot.","id":"20190904_Hongkong_carrie_lam_tuntetes_kiadatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2200c8b8-5519-4876-a0a5-baed14f04ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7127cab-7982-4235-b080-d35a6ef443d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Hongkong_carrie_lam_tuntetes_kiadatas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:01","title":"Hongkong kormányzója visszavonni készül a tömegtüntetéseket kiváltó törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb946b22-a83a-401c-b3e2-ab34f72520d0","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az 1986-ban megjelent kétkötetes mestermű, az Az stúdiófilmes moziadaptációjának első fele akkorát szólt 2017-ben, hogy minden idők legjövedelmezőbb horrorfilmje lett belőle. Derry sokat szenvedett gyermekei, azaz a Vesztesek klubja tagjai most felnőttként néznek szembe Pennywise-zal, a démonbohóccal, az alkotók mégis elbújtatják őket a gyerekszínészek mögé. A casting tökéletes, a látvány nagyzoló – az érzelmi hatás meg sem közelíti az előzményét. Kritika.","shortLead":"Az 1986-ban megjelent kétkötetes mestermű, az Az stúdiófilmes moziadaptációjának első fele akkorát szólt 2017-ben...","id":"20190905_Masodik_fujasra_kipukkadt_Stephen_King_lufija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb946b22-a83a-401c-b3e2-ab34f72520d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad2120d-57bf-49b1-bb73-d7df3d35a436","keywords":null,"link":"/kultura/20190905_Masodik_fujasra_kipukkadt_Stephen_King_lufija","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:00","title":"Második fújásra kipukkadt Stephen King lufija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8748b525-579d-4035-9083-88a8c62042e3","c_author":"Bedő Iván","category":"hetilap","description":"Szegény munkásgyerekek taníttatására alapították száz éve az első Waldorf-iskolát, de ma már többnyire jómódú szülők csemetéi járnak az alternatív tanodákba. Nem ez az egyetlen ellentmondás, amely a világméretű iskolahálózatot kíséri.","shortLead":"Szegény munkásgyerekek taníttatására alapították száz éve az első Waldorf-iskolát, de ma már többnyire jómódú szülők...","id":"201936__szazeves_awaldorfiskola_legy_aki_vagy__tekintelytisztelet__a_fej_akez_es_asziv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8748b525-579d-4035-9083-88a8c62042e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c28952-7fa7-4b95-b452-f9be9d4c7386","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.36/201936__szazeves_awaldorfiskola_legy_aki_vagy__tekintelytisztelet__a_fej_akez_es_asziv","timestamp":"2019. szeptember. 04. 00:00","title":"A fej, a kéz és a szív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e6ed83-ae74-4cad-948a-027b404d5f5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Árulkodó jelek: immár több országban is megnyílt a Galaxy Fold weboldala, ahol lehetőség van az előregisztrációra.","shortLead":"Árulkodó jelek: immár több országban is megnyílt a Galaxy Fold weboldala, ahol lehetőség van az előregisztrációra.","id":"20190904_samsung_galaxy_fold_eloregisztracio_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e6ed83-ae74-4cad-948a-027b404d5f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1a0666-da90-45ed-b55d-470612bbbab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_samsung_galaxy_fold_eloregisztracio_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:03","title":"Itt a bizonyíték: most már tényleg árulni kezdi a Samsung a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni a brit sajtó egy részét. ","shortLead":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni...","id":"20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f92d17d-a31e-472d-95ed-2d2689652d9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:45","title":"Szaúd-Arábia bevásárolná magát a brit sajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8748b525-579d-4035-9083-88a8c62042e3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Például többet kérdeznek, mint a nem waldorfosok.","shortLead":"Például többet kérdeznek, mint a nem waldorfosok.","id":"20190905_Mirol_lehet_felismerni_a_waldorfosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8748b525-579d-4035-9083-88a8c62042e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff949612-71b3-47c7-b43a-408768adc9e6","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Mirol_lehet_felismerni_a_waldorfosokat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:34","title":"Miről lehet felismerni a waldorfosokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]