[{"available":true,"c_guid":"7dddec89-2e2e-4192-9715-5c05b7269111","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett modellek jellemzően pickupok és SUV-k, a fékekkel lehetnek gondok.","shortLead":"Az érintett modellek jellemzően pickupok és SUV-k, a fékekkel lehetnek gondok.","id":"20190911_35_millio_autojat_hivja_vissza_a_General_Motors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dddec89-2e2e-4192-9715-5c05b7269111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba763e3-1035-4c20-bc18-60827503c0ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_35_millio_autojat_hivja_vissza_a_General_Motors","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:26","title":"3,5 millió autót kénytelen visszahívni a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött egy új ruhakollekciója, vitték is, mint a cukrot. ","shortLead":"Kijött egy új ruhakollekciója, vitték is, mint a cukrot. ","id":"20190911_Ilyet_is_csak_Kim_Kardashian_tud_par_perc_alatt_600_millio_forintnyi_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa829ab6-9b7b-4ebd-8e13-69d84db4d80b","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Ilyet_is_csak_Kim_Kardashian_tud_par_perc_alatt_600_millio_forintnyi_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:40","title":"Ilyet is csak Kim Kardashian tud: pár perc alatt 600 millió forintnyi bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és káros terápiát kidolgozó Joseph Nicolosi könyvét, mint a népszerű katolikus pap.","shortLead":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és...","id":"20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31627417-3273-4189-b096-c166009a5f43","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:26","title":"Most már biztos: Hodász atya a melegek „kigyógyításának” az arca lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757bb93a-b320-4af5-b0e3-0e08e519551a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnököt \"kiváló politikusnak\" nevezte a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A brit miniszterelnököt \"kiváló politikusnak\" nevezte a külgazdasági és külügyminiszter.","id":"20190913_szijjarto_peter_kiallt_boris_johnson_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=757bb93a-b320-4af5-b0e3-0e08e519551a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35345bd1-68f9-4667-97c7-1bba89c9c632","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_szijjarto_peter_kiallt_boris_johnson_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:14","title":"Szijjártó teljes mellszélességgel kiállt Boris Johnson mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Demjén Ferenc stábja arra kéri a Nemzeti Lovas Színház csapatát, hogy nevezze át a produkció címét. Szombaton premier.","shortLead":"Demjén Ferenc stábja arra kéri a Nemzeti Lovas Színház csapatát, hogy nevezze át a produkció címét. Szombaton premier.","id":"20190913_At_kellene_nevezni_a_Demjenmusicalt_a_premier_elotti_napon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef0232b-0b4f-4be7-a8f4-5631bcbb3261","keywords":null,"link":"/elet/20190913_At_kellene_nevezni_a_Demjenmusicalt_a_premier_elotti_napon","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:30","title":"A premier előtti napon kellene átnevezni a Demjén-musicalt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmatlan még arra is, hogy \"egyéni vagyonosodás célját szolgáló tevékenységet végezzen\".","shortLead":"Alkalmatlan még arra is, hogy \"egyéni vagyonosodás célját szolgáló tevékenységet végezzen\".","id":"20190913_Zugloi_fideszes_Karacsony_meg_lopni_se_tud_maganak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ec03e6-0849-4b7c-9b01-bdff3d283bcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Zugloi_fideszes_Karacsony_meg_lopni_se_tud_maganak","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:22","title":"Zuglói fideszes szerint Karácsony még lopni se tud magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc24b01-7a0e-4d25-9a37-7cbf1d0030b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 80 éves cseh énekes közösségi oldalán közölte a hírt.","shortLead":"A 80 éves cseh énekes közösségi oldalán közölte a hírt.","id":"20190912_Karel_Gott_leukemiatol_szenved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cc24b01-7a0e-4d25-9a37-7cbf1d0030b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a746d84-2b31-42e2-bd83-4b31422ea856","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Karel_Gott_leukemiatol_szenved","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:25","title":"Karel Gott leukémiában szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","shortLead":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","id":"20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea0c734-70d1-48c8-9cf7-791071419559","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:08","title":"Pörög a magyar építőipar, de közelíthet az aranykor vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]