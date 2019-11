Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daead06a-2fc0-4ed0-9b08-c17e19f1aaad","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191106_Marabu_FekNyuz_Latogatas_az_oroszlan_barlangjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daead06a-2fc0-4ed0-9b08-c17e19f1aaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c911e093-6420-4e8f-9a6f-3a1e72d30a5d","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Marabu_FekNyuz_Latogatas_az_oroszlan_barlangjaban","timestamp":"2019. november. 06. 09:05","title":"Marabu FékNyúz: Látogatás az oroszlán barlangjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc2c2ae-4fef-4c63-894c-b663555ad8f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz év múlva a német nagyvárosokban az ott élők hetven százalékának lesz bevándorló háttere, ám az országnak mindenképpen új bevándorlókra van szüksége, hogy stabilan tarthassa a gazdaságot – állítják német szakértők.","shortLead":"Húsz év múlva a német nagyvárosokban az ott élők hetven százalékának lesz bevándorló háttere, ám az országnak...","id":"20191105_bevandorlas_nemetorszag_gazdasag_munkavallalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc2c2ae-4fef-4c63-894c-b663555ad8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f714db2-b17c-4aa4-b6c4-5125339decfd","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_bevandorlas_nemetorszag_gazdasag_munkavallalok","timestamp":"2019. november. 05. 14:14","title":"2040-re a németek harmada lesz bevándorló hátterű, de még hívják a külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom elnöke, aki gengszternek nevezte Polt Pétert.","shortLead":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom...","id":"20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391fb483-4e9c-4199-97d5-5217ebb3ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","timestamp":"2019. november. 05. 13:36","title":"Börtönnel fenyegeti Polt Pétert, \"a milliomos gengsztert\" Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c9aaaa-5f49-44dd-ab12-61fc320c06d7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Éppen a túl enyhe telektől pusztulhatnak el a kis bundás cukiságok.","shortLead":"Éppen a túl enyhe telektől pusztulhatnak el a kis bundás cukiságok.","id":"20191105_erszenyes_pele_kihalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9c9aaaa-5f49-44dd-ab12-61fc320c06d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26afb6a-a641-41fe-bd91-f3025c138a19","keywords":null,"link":"/elet/20191105_erszenyes_pele_kihalas","timestamp":"2019. november. 05. 13:12","title":"Költözniük kell az erszényes peléknek, vagy kihalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselők akár 6 millióra is felemelhetik Borkai Zsolt végkielégítésének összegét, de a törvényileg garantált minimum 3 millió forint.","shortLead":"A képviselők akár 6 millióra is felemelhetik Borkai Zsolt végkielégítésének összegét, de a törvényileg garantált...","id":"20191106_Legalabb_3_millio_forint_vegkielegitest_kap_Borkai_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576d6ccb-96be-4f7d-9c8c-4906be1ad703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Legalabb_3_millio_forint_vegkielegitest_kap_Borkai_Zsolt","timestamp":"2019. november. 06. 11:15","title":"Legalább 3 millió forint végkielégítést kap Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd768ab-b54f-4cab-a252-72aed4602eee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megválasztása után nem állt a nyilvánosság elé Borkai Zsolt, de a Duma Aktuál résen volt és megszerezte a szexbotrányba keveredett győri polgármester első beszédét. Hadházi László lett a magyar hangja az azóta lemondott városvezetőnek.","shortLead":"Megválasztása után nem állt a nyilvánosság elé Borkai Zsolt, de a Duma Aktuál résen volt és megszerezte a szexbotrányba...","id":"20191024_Beszedet_irt_Borkainak_a_Hadhazi_Akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdd768ab-b54f-4cab-a252-72aed4602eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce13199-6b4f-4edd-868b-946765076fa1","keywords":null,"link":"/360/20191024_Beszedet_irt_Borkainak_a_Hadhazi_Akos","timestamp":"2019. november. 06. 10:45","title":"Örökre fiókban marad Borkai botránya utáni első \"beszéde\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6705df85-75fd-46d4-a0ac-18ed60ad7ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","timestamp":"2019. november. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Vendégjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cc3e24-5f6b-4658-a5c9-1ea304cb10bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután Borkai Zsolt bejelentette, hogy lemond, a Facebook-oldala elérhetetlenné vált.","shortLead":"Miután Borkai Zsolt bejelentette, hogy lemond, a Facebook-oldala elérhetetlenné vált.","id":"20191106_Mar_le_is_lottek_Borkai_Facebookoldalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12cc3e24-5f6b-4658-a5c9-1ea304cb10bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2ed60a-ebdf-4a8e-8a84-0f3aba99471b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_Mar_le_is_lottek_Borkai_Facebookoldalat","timestamp":"2019. november. 06. 11:07","title":"Már le is lőtték Borkai Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]