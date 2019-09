Hónapokon belül 800 ember veszíti el a munkáját Jászberényben, az Electroluxnál.

A városban ilyen mértékű leépítésre korábban még nem volt példa.

A kormányt is meglepetésként érte a döntés, mert a bejelentés után néhány órával a pénzügy- és az innovációs miniszter is megjelent a városban.

Közben a svéd vállalat egy másik magyarországi gyárában, a nyíregyháziban hatalmas fejlesztésbe kezd. Hogy miért pont ott, nem tudni.

Az Electrolux kedden közleményben jelentette be, nyolcszáz ember munkája válik feleslegessé Jászberényben, a cég a porszívógyártást és a hűtőgyártás nagy részét leépíti, pontosabban kiszervezi. A vállalat oldalán azt lehetett olvasni, hogy nőttek a költségek, észszerűbbé, hatékonyabbá kell tenni a rendszert. Az átszervezés 2020-ban kezdődik.

Összeszedtük, mi és miért történhetett a svéd nagyvállalat magyarországi gyárában, 2019. szeptember 10-én.

Jobb a kapcsolatunk az Electroluxszal, mint az előző önkormányzatoknak

– jelentette ki forrásaink szerint Szabó Tamás, Jászberény fideszes polgármestere egy testületi ülésen egy nappal azután, hogy kiderült, miközben a svéd vállalat Nyíregyházán több milliárd forintos high-tech fejlesztéseket valósít meg, Jászberényben 800 munkást tesz utcára. A testületi ülés nem volt rendkívüli, időpontja már az éves tervben is szerepelt. A hvg.hu úgy tudja, az átszervezés miatt az ülés napirendjén változtatott ugyan a polgármester, és rögtön a tanácskozás elején kijelentette, ő is csak akkor értesült a kirúgásokról, amikor a munkások, majd felsorolta, kikkel vette már fel a kapcsolatot a probléma megoldására: Varga Mihály, Palkovics László miniszterek, Takács János, a cég előző vezérigazgatója, illetve Pócs János, a térség országgyűlési képviselőjének neve hangzott el. A képviselőket pedig – úgy tudjuk – arra kérte, ne firtassák az átszervezés okait, mert azzal csak ártanak a városnak. A testületi ülésen elhangzott információinkról természetesen a polgármesteri hivatalhoz is kérdésekkel fordultunk, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

© Fazekas István

A helyi ellenzék szerint

az nem várható, hogy az ember befogja a száját.

Gedei József, aki korábban polgármester is volt Jászberényben, most a Közösen Jászberényért Egyesület tagja, a hvg.hu-nak azt mondta, az egykori Lehel-hűtőgyárral induló hatvanéves termelési kultúra került most veszélybe, nemcsak a helyi gazdaság veszít, a város is, eltűnnek a mérnökök, a közgazdászok, miközben a város demográfiai adataira már most sem lehetnek büszkék: Jászberényből évente átlagosan 200-an költöznek el, zömmel fiatalok, a lakosság száma alig haladja meg a 26 ezret.

Az Electrolux jászberényi és nyíregyházi gyárában összesen 2800-an dolgoztak. Ilyen nagyságrendű leépítésre még nem volt példa Jászberényben. A testületi ülésen a képviselők igyekeztek megtudni, hogy vajon miért Nyíregyházát és nem Jászberényt választotta az Electrolux vezetősége a fejlesztésekre, továbbá azt is, hogy miből pótolja majd a város a háztartásigép-gyártó által évről évre befizetett, 300 és 500 millió forint közé tehető iparűzésiadó-bevételt. Nem tudták meg.

Úgy tudjuk, hogy a polgármester azért is változtatott az ülés napirendjén, hogy még aznap találkozhasson Varga Mihály pénzügy- és Palkovics László innovációs miniszterrel. Azonban azt, hogy miről tárgyaltak, nem tudni. A távirati iroda tájékoztatása szerint a két miniszter sajtótájékoztatót tartott Jászberényben, ahol kijelentették, hogy a kormány segíti az elhelyezkedésben az Electrolux csoportos létszámleépítéssel érintett dolgozóit. Hozzátették azt is, már most 14 cég jelezte szándékát, hogy a munkavállalókat alkalmazná. A 14 cég 920 állásigényt jelentett be.

© Fazekas István

Néma csendben

Aznap, amikor kiderült a hír, mindenki csak egy műszakban dolgozott, a délutánosokat is reggelre hívták be. Néhány órával később, a műszak vége előtt alig fél órával már valamennyien néma csendben hallgatták Gönczy Sándor vezérigazgatót arról, hogy jövő januártól feleslegessé válik a munkájuk, sem porszívót, sem fagyasztóládát nem gyártanak többé. A fejlesztés marad az Electroluxnál, a gyártást viszont Kínába viszik. A bejelentés után a vezérigazgató megkérdezte, van-e valakinek kérdése. Nem volt. Egy férfi, aki 50 kilométerről, Pélyről utazik Jászberénybe dolgozni, és ott volt a gyűlésen, a hvg.hu-nak azt mesélte,

a nőket nagyon megviselte, ők kerültek a legrosszabb hangulatba.

Úgy emlékezett, egy ideig csendben ücsörögtek, majd szedelőzködtek és hazamentek.

Néhány órával a bejelentés előtt, aznap reggel döntött és értesített a vezetőség az átszervezésről

– mondta a vezérigazgató a hvg.hu-nak. Egészen pontosan az a döntés született, hogy átszervezik a magyarországi gyártást, a hangsúlyt a felső kategóriás termékekre helyezik. Ennek az az oka, hogy „megváltoztak a fogyasztói igények”, kevesebb fagyasztóláda, felülfagyasztós hűtő fogy, és „az előrejelzések azt mutatják, hogy az európai piac itt tovább fog csökkenni, ezeket a termékeket hosszabb távon nem lehet gazdaságosan gyártani”.

Gönczy Sándor © Fazekas István

A terv most az, hogy az egyszerű termékek kategóriájában új termékeket fejlesztenek, ezeket azonban nem Jászberényben, nem is Nyíregyházán gyártják majd, hanem Kínában.

Míg mi 150 ezer termékről beszélünk, ők 3-4 millióról, ezért érdemesebb ott beruházni és fejleszteni

– hangsúlyozta a vezérigazgató, hozzátéve azt is, 100 millió eurót költenek arra, hogy a nyíregyházi gyárban az Ipar4.0-nak megfelelő új, internetalapú, úgynevezett okostermékek készüljenek. Az átszervezés jövő januárban indul, a termelés Jászberényben 2020 májusától júliusáig, fokozatosan szűnik meg. Porszívót az Electrolux egy ideje világszerte csak és kizárólag Jászberényben gyártott, ezzel ennek is vége.

Gönczy Sándor szerint még nem biztos, hogy nyolcszáz embert küldenek el, a tárgyalások nem értek véget a szakszervezettel és az üzemi tanáccsal. Azok, akik porszívókat gyártottak, nagy valószínűséggel elveszítik az állásukat, míg az egyszerű hűtőgépeket szerelőknek igyekeznek munkalehetőséget találni a cég felső kategóriás hűtőgépüzemeiben. A vezérigazgató lapunknak azt is elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a beszállítókkal, egyelőre nem tudta megmondani, ott hány ember munkája válhat feleslegessé, szerinte a kisebb cégek kerülhetnek nehéz helyzetbe.

© Fazekas István

Állás nélkül

Kamionok suhannak el az Electrolux jászberényi gyára előtti kanyarban. A bejárattal szemben egykor szebb napokat látott felirat hirdeti, hogy itt állt a Lehel Gyöngye étterem. Nem véletlenül, a valamikori Lehel hűtőket itt, ebben az üzemben gyártották, míg 1991-ben meg nem vette a telepet a svéd Electrolux.

Fekete tréningnadrágot, csíkos pólót viselő férfi távozik sietve a gyárkapun. Vége az első műszaknak, ő az első, aki kijön. Kérdésemre, hogy mihez kezd az átszervezés után, fanyar mosollyal csak annyi mond, „majd lesz valahogy, annyi itt a munkalehetőség”. Valóban? – kérdezek vissza, mire ő is visszavág, „miért, maga nem ezt hallja a tévében?”. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat augusztus végi adatai szerint a megyében nagyjából 5 ezer betöltetlen versenypiaci álláshely van.

Összeszerelés van csak

– legyint egy buszsofőr az utca túloldalán, műszakváltásra áll be munkásjáratával. Azt mondja, ő aggódik, mi lesz, mert ha nem tud majd kit hozni-vinni, oda lehet az ő állása is.

Bereznai Dániel már csak néhány hónapig raktáros a gyárban, őt is elküldik. A bejelentés napján nem dolgozott, kollégái hívták fel és mondták el neki, mi történt.

Érezhető volt, hogy előbb-utóbb nem lesz ránk szükség

– mondja. Kevesebb lett a munka, a targoncákra tableteket vettek, a porszívógyártóknál pedig emberek helyett robotok sorjáztak. Szerinte a gyáron belül

ez volt a legmenőbb hely, sokat dolgoztunk, volt, hogy három műszakban.

Néhány nappal ezelőtt csak ezen a részlegen ötven biztonsági őr ácsorgott, „féltek, a nép hogy fogadja a döntést, a vezetőség sem mert az udvaron parkolni”.

Cserta József © Fazekas István

Cserta József biciklivel érkezik, 1981 óta minden munkanap. Másfél éve van hátra a nyugdíjig, „úgy, mint a katonaságnál, már vágtam a centit” – meséli. A gyár döntése

úgy jött, mint a villámcsapás,

nem tudja, mi lesz vele.

Bakonyi László © Fazekas István

Bakonyi László is tanácstalanul álldogál, „nem ment már olyan jól a termelés, mint korábban, mégis új ebédlőt építettek, felújították az öltözőket, a WC-t, mire volt ez akkor jó?!” – kérdezi, szeme könnyes,

még fel se dolgoztam.

Hamarosan 60 éves.

Az biztos, hogy a választási kampány kellős közepén a kormánypártoknak nem jött jól az Electrolux döntése, a Kormányhivatallal vizsgáltatják is a bejelentés jogszerűségét. A csütörtöki kormányinfón pedig elhangzott, azon vannak, hogy január 1-jével mindenki dolgozhasson, aki addigra elveszíti az állását.