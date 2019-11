Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Mindenkit meglepett a Ryanair bejelentése, miszerint kivonul Budapestről és helyét lengyel leányvállalatának, a Buzz-nak adja át. Több légügyi szakértővel beszéltünk arról, mi motiválhatta a lépést.","shortLead":"Mindenkit meglepett a Ryanair bejelentése, miszerint kivonul Budapestről és helyét lengyel leányvállalatának...","id":"20191112_ryanair_buzz_ferihegy_wizz_air_fapados_legitarsasag_arverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5549d629-a9d9-4a7b-b129-15ea2cfd75af","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_ryanair_buzz_ferihegy_wizz_air_fapados_legitarsasag_arverseny","timestamp":"2019. november. 12. 12:00","title":"Nem a Wizz Airrel, inkább a dolgozóival hadakozik a Budapestről kivonuló Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","shortLead":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","id":"20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c02b3b-8858-4eef-a492-869764d53c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","timestamp":"2019. november. 11. 09:33","title":"Bemondta Elon Musk, meddig tartana az első marsi város felépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal nagyobb pártjai nem elég erősek ahhoz, hogy stabil kormányt alakítsanak, így a kormányzáshoz szükség lesz a nemzeti kisebbségek nem függetlenségpárti erőinek a támogatására is. A baloldali koalíció első megegyezése már megszületett, a szocialisták összefogtak a Podemos nevű párttal. Az alkukészséget növeli, hogy újabb választást egyetlen nagy párt sem akar, félő ugyanis, hogy tovább erősödik a radikális jobboldali Vox. ","shortLead":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal...","id":"20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cecdc4b-fd49-405f-a31a-b123ab717192","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","timestamp":"2019. november. 12. 15:00","title":"A baloldali alku ellenére is bizonytalan a spanyol kormány jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9eb618-f54f-4953-8a9a-9dcaaad3d2a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudatosan tartja magát távol a hazai humán egészségügytől Ónodi-Szűcs Zoltán, az előző Orbán-kormány egészségügyi államtitkára.","shortLead":"Tudatosan tartja magát távol a hazai humán egészségügytől Ónodi-Szűcs Zoltán, az előző Orbán-kormány egészségügyi...","id":"201945_carolina_srs_holding_orbanallamtitkara_tavolodoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a9eb618-f54f-4953-8a9a-9dcaaad3d2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d2f00-db1b-4be2-a297-5679a23a1896","keywords":null,"link":"/360/201945_carolina_srs_holding_orbanallamtitkara_tavolodoban","timestamp":"2019. november. 12. 14:00","title":"Állatok gyógyításában utazik Orbán volt államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség vesződhet a legkisebb súlyú szabálysértésekkel, több igazolványt váltanának ki az e-személyivel – ilyen nagyszabású változtatásokat tartalmaz a birtokunkba került, még titkos kormányzati előterjesztés. A javaslatcsomag az Orbán-kormány újításaként felállított kormányhivatali rendszert racionalizálná, közben viszont elismerik, jelenleg milyen felesleges bürokratikus köröket futtatnak az emberekkel, mert nem építették ki a megfelelő informatikai hátteret. ","shortLead":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség...","id":"20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6620a4c9-3ac1-46a1-8954-73a70111513a","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","timestamp":"2019. november. 12. 06:30","title":"Radikálisan átszabná saját hivatalait az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f51f8b-b088-45a0-9b44-ed5c519d313b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD bejelentette a Ryzen 9 Threadripper processzorcsalád harmadik generációs sorozatát, feladva a leckét az Intelnek.\r

","shortLead":"Az AMD bejelentette a Ryzen 9 Threadripper processzorcsalád harmadik generációs sorozatát, feladva a leckét...","id":"20191111_amd_ryzen9_threadripper_processzor_csalad_3_generaciojat_arak_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f51f8b-b088-45a0-9b44-ed5c519d313b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468cef3e-a36c-4e33-8550-e6f14a34e239","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_amd_ryzen9_threadripper_processzor_csalad_3_generaciojat_arak_megjelenes","timestamp":"2019. november. 11. 10:03","title":"Bejelentették a világ legerősebb 16-magos asztali processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rebel Whopper most debütál Európában.","shortLead":"A Rebel Whopper most debütál Európában.","id":"20191112_burger_king_muhus_burger_ferihegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bd2eb2-7ddd-4154-9e94-77b2570b2698","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_burger_king_muhus_burger_ferihegy","timestamp":"2019. november. 12. 13:47","title":"Már itthon is árul műhúsos burgert a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új munkahelyet jelent. Ehhez a kormány 129 milliárd forint készpénztámogatást biztosított – közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés gazdasági bizottságában.","shortLead":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új...","id":"20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174104d7-ce34-481c-8cee-744e815b6e2d","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","timestamp":"2019. november. 12. 12:49","title":"Rekordot jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]