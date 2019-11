"Nincs recesszió, de a növekedési mutatók elég gyengék" – foglalta össze a helyzetet Peter Altmaier gazdasági miniszter. A legfrissebb, csütörtökön ismertetett harmadik negyedéves statisztika szerint az elmúlt három hónapban a gazdaság 0,1%-kal növekedett Németországban. Ez siralmasan kevés, de ha figyelembe vesszük, hogy az előző negyedévben 0,2%-os visszaesés jellemezte az Európai Unió legerősebb gazdaságának teljesítményét, akkor érthető a nagy megkönnyebbülés. Két negatív negyedév ugyanis már egyértelműen recessziónak minősül. Az igazán kínos kérdés azonban az, hogy miért fenyegeti Németországot recesszió, mely legutoljára 2012-ben volt?

Az Achilles-sarok a gépgyártás és az autóipar, amely hagyományosan Németország gazdaságának a húzóágazata volt, ám a legutóbbi másfél évben gyenge ponttá vált. Különösen jól látszik ez az autóiparban, amely lemarad a vetélytársak mögött az átállásban a hagyományos belső égésű motorokról a környezetet kímélő járművekre.

Németországban túlságosan is kényelmesen nézték, hogy a globális piacon milyen kelendőek a németek autói. Trump elnök is nyilvánosan dühöngött amiatt, hogy túlságosan sok a Mercedes és BMW New Yorkban, és túl kevés az amerikai kocsi Berlinben. Csakhogy megkezdődött az átállás a környezetet kímélő járművekre, és ennek a tempóját alábecsülték Németországban. Ezt igazolta Elon Musk szerdán bejelentett, merész döntése: Tesla-gyár épül Berlin mellett. Ez olyan kihívás, melyre a németeknek reagálniuk kell – különben kifutnak az időből. Ráadásul a Tesla Kínában is nyomul: sanghaji gyára már évi 150 ezer elektromos autót gyárt, ami szintén fontos piacon jelent konkurenciát a német gyártóknak, közöttük a Volkswagennek, amely ötven éve jelen van már Kínában.

Amíg a Tesla fenyegetés, a Daimler már be is jelentette, hogyan igyekszik felülkerekedni az ágazatot sújtó helyzeten: spórolással. A társaság most bejelentett stratégiai tervében az szerepel, hogy 2022 végéig a személygépkocsikkal foglalkozó Mercedes-Benz Cars üzletágban 1 milliárd eurót tervez megtakarítani a munkahelyek számának a csökkentésével. Egyelőre meg nem erősített hírek szerint 1100 vezetői posztot számolnak majd fel. A kamion üzletágban a Daimler mintegy 550 millió eurót akar megtakarítani 2022 végéig.

Látszik, hogy a Daimler előregondolkozik, hiszen az elmúlt időszakban nem nyújtott olyan rossz teljesítményt a cég: a vállalat a július–szeptemberi időszakban 839 ezer autót és haszongépjárművet értékesített, ami 6 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 795 ezerhez képest. Bevétele 43,3 milliárd euró volt, 8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki 40,2 milliárd eurót. A Mercedes-Benz Cars 604 ezer gyártmányt értékesített, 8 százalékkal többet az egy évvel korábbival összevetve. A bevétel 9 százalékkal 23,5 milliárd euróra nőtt.

A bevételarányos jövedelmezőség ugyanakkor 6 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 6,3 százalékról. Csökkent a Daimler kamionok bevételarányos jövedelmezősége is, 8,5 százalékról 7,5 százalékra. A buszoknál és a kisbuszoknál ugyan javult a mutató, de ezek együtt mintegy 110 ezer eladott gyártmánnyal az értékesítés csekély részét teszik ki.

A Kecskeméten Mercedes-Benz-gyárat működtető vállalatnál a negyedév végén világszerte 304 ezren dolgoztak, szemben az egy évvel korábbi 300 ezerrel. A társaság ugyan bejelentette, hogy bővíti a telephely kapacitását, ám májusban a cég megerősítette: felfüggeszti a beruházást.