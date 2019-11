Újra tulajdonost vált Budapest egyik legismertebb, patinás Duna-parti szállodája a Sofitel, az egykori Atrium Hyatt – tudta meg a hvg.hu. A vevő ezúttal az amerikai-magyar hátterű Indotek-csoport, amelynek főtulajdonosa és irányítója a 65 milliárd forintos vagyonával a leggazdagabb magyarok 2018-as százas listáján a 15. helyen álló Jellinek Dániel. Róla köztudott, hogy nem tartozik az Orbán-közeli oligarchákhoz, igaz, azokon a területeken terjeszkedik, amelyekre ez utóbbiak nem vetnek szemet. A Sofitel megszerzéséhez még szükséges a Gazdasági Versenyhivatal hozzájárulása.

A Sofitel az elmúlt két évben a miami központú nemzetközi befektető cég, a Starwood Capital Group tulajdonában állt, amely 2017-ben 75 millió euróért vásárolta azt meg, így rövid idő alatt szépen keresett az üzleten. Akkor a közép-európai régió egyik legismertebb szállodatulajdonos-üzemeltető cégcsoportja, a varsói központú Orbis, pontosabban annak magyarországi leánya, az Accor-Pannónia Zrt. volt az eladó. Utóbbi máig a Sofitel üzemeltetője. Mivel a Magyarországon 18 szállodát működtető, tavaly 25 milliárd forintos árbevétel mellett megközelítőleg 15 milliárd forintos nyereségre szert tevő Accor harminc évre kapta meg ezt a jogot, a Sofitel életében a mostani adásvétel nem okoz törést. Az Accor egyébiránt egy francia tulajdonban álló cégcsoport, ám a régióban kizárólagos képviseleti jogot adott az Orbisnak.

Komoly változások lesznek ugyanakkor a közel 40 éves, 360 szobával, étteremmel, kávézóval, konferencia- és wellness-részleggel bíró szálloda arculatában, amelynek modernizálását a Starwood is tervezte. Az Indotek három ütemben, 2022-re végezné el a hotel teljes külső és belső felújítását, ám úgy, hogy az a munkálatok alatt is fogadhasson vendégeket. Új éttermet és bárt terveznek például a tetőre.

Az összesen 300 – a könyvekben több százmilliárd forint értékű – ingatlant tulajdonló Indoteknek több szállodája is van, a nyáron vette meg például a korábban még Mészáros Lőrinccel „hírbe hozott” Gellért Szállót. Piacvezető a B. és C. kategóriás irodaházak frontján, ebből több mint húsz tartozik hozzá, például a fővárosi Emke vagy a Dohány utcai Focus Point. Ezen túl közel két tucat bevásárlóközpont, illetve számos ipari épület és raktár tulajdonosa is. E vagyon jelentős része úgy került az Indotek-csoporthoz, hogy az elmúlt években ő volt a beragadt, ám ingatlanokkal fedezett, vállalatokkal szembeni banki követelések egyik legnagyobb vásárlója; az elmúlt években több tízmilliárd forintot fizetett ki ilyenekért a Raiffeisen Banknak, a CIB Banknak, továbbá 2018-ban az MKB Bank szennyesét átvevő Szanálási Vagyonkezelő Zrt.-nek. Ez utóbbi csomag része volt egyebek mellett a soproni Fagus Hotel és a Sopron Pláza, illetve a veszprémi Balaton Pláza. Az idén pedig 70 milliárd forintért megszerezte az Országos Betétbiztosítási Alap névértéken 250 milliárd forintnyi követelését 11 felszámolásra jutott pénzintézettel szemben, amelyek betéteseit az alap kártalanította. Közéjük tartozik a Buda-Cash brókerbotrány kapcsán elhíresült DRB-bankcsoport is.

A Sofitel Budapest épülete 1982-ben nyílt meg Atrium Hyatt Budapest néven. Az egykori Lloyd-palota helyén Zalaváry Lajos Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építőművész tervei alapján, valamint Németh István belsőépítész munkája nyomán épült fel az új szálloda, amelynek különlegességét a belsejében felfüggesztett repülőgép adta. Ez volt az egyik legelső Magyarországon gyártott légi jármű, amelyet Horváth Ernő matematikus épített 1911-ben. A repülőgép a két világháború között a Királyi Közlekedési Múzeum tulajdonában volt, de a II. világháborúban megsérült. Két példányban építették újjá, s az egyik replika került végül a Duna-parti szállodába. Már csak azért is, mert az épület egyik tulajdonosa 1981 és 2001 között az egykori magyar légitársaság, a MALÉV volt.