[{"available":true,"c_guid":"8a52304e-9458-4376-a345-8d9189b794d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gera Marinát az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért a legjobb színésznő díjára, Bergendy Péter Trezor című filmjét a legjobb tévéfilm díjára jelölte a Nemzetközi Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia. A Nemzetközi Emmy díjátadója magyar idő szerint kedd hajnalban lesz. ","shortLead":"Gera Marinát az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért a legjobb színésznő díjára, Bergendy Péter Trezor című...","id":"20191121_Jovo_heten_ket_magyar_Emmydijert_is_drukkolhatunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a52304e-9458-4376-a345-8d9189b794d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201bd7fe-126f-4595-a0b2-c3da9d467235","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Jovo_heten_ket_magyar_Emmydijert_is_drukkolhatunk","timestamp":"2019. november. 21. 11:45","title":"Jövő héten két magyar Emmy-díjért is drukkolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","shortLead":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","id":"20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f9f2f-f87a-42fe-aa7f-b631b84f3b35","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","timestamp":"2019. november. 22. 10:49","title":"Agyonütött egy kutyát a kertbe dobott FedEx-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3879ddeb-ae04-4052-8964-32f22c4415af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iOS 14 még a jövő zenéje – van bőven dolga az Apple-nek az iOS 13-mal is –, azért már vannak, akik elképzelték, milyen lehetne az új mobil operációs rendszer.","shortLead":"Bár az iOS 14 még a jövő zenéje – van bőven dolga az Apple-nek az iOS 13-mal is –, azért már vannak, akik elképzelték...","id":"20191122_apple_ios_14_koncepcio_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3879ddeb-ae04-4052-8964-32f22c4415af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530acf3d-145d-4470-a956-e27584795d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_apple_ios_14_koncepcio_video","timestamp":"2019. november. 22. 16:03","title":"Ahhoz mit szólna, ha ilyen lenne az iPhone-ok új rendszere, az iOS 14?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette a világot Henry Kissinger Pekingben. Vang Csisen alelnök szerint el kell vetni a hidegháborús mentalitást, mely arra irányul, hogy ellenfelünknek gondot okozzunk a világ minden részén. Mindketten a Bloomberg konferenciáján beszéltek Pekingben.","shortLead":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette...","id":"20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01668de2-eeb5-4d78-aca4-2bb486215957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","timestamp":"2019. november. 21. 17:00","title":"Kissinger: Amerika és Kína a hidegháború határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201947_felkeszult_fulszoveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b0e809-a5ba-43c6-88a5-4f133052b89e","keywords":null,"link":"/itthon/201947_felkeszult_fulszoveg","timestamp":"2019. november. 21. 11:40","title":"Dobszay János: Felkészül...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két magyar pályázó mellett még 16 város szeretne Európa zöld fővárosa lenni.","shortLead":"A két magyar pályázó mellett még 16 város szeretne Európa zöld fővárosa lenni.","id":"20191121_Budapest_es_Pecs_is_Europa_zold_fovarosa_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb60156e-29cf-4064-940a-b2a3f8a8ce0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Budapest_es_Pecs_is_Europa_zold_fovarosa_lenne","timestamp":"2019. november. 21. 11:01","title":"Budapest és Pécs is Európa zöld fővárosa lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2fe67d-eef1-448a-b2dd-5a3c5c2b81fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A piac két legnagyobb szereplőjétől rendelnek, hogy bebiztosítsák magukat.","shortLead":"A piac két legnagyobb szereplőjétől rendelnek, hogy bebiztosítsák magukat.","id":"20191121_A_BMW_is_belehuzott_10_milliard_euroert_rendeltek_akkumulatorokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2fe67d-eef1-448a-b2dd-5a3c5c2b81fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46337c26-44c0-4a28-bf0a-ff0bb3e286aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_A_BMW_is_belehuzott_10_milliard_euroert_rendeltek_akkumulatorokat","timestamp":"2019. november. 21. 12:39","title":"A BMW is belehúzott, 10 milliárd euróért rendeltek akkumulátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját irodájában fogadta a legfőbb ügyész az Európai Bizottság szakértőit.","shortLead":"Saját irodájában fogadta a legfőbb ügyész az Európai Bizottság szakértőit.","id":"20191122_Europai_Bizottsag_Polt_Peter_korrupcio_olaf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037b89b2-430e-4dbd-a880-69b8acfe4f4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Europai_Bizottsag_Polt_Peter_korrupcio_olaf","timestamp":"2019. november. 22. 11:41","title":"Az Európai Bizottság szakértőinek magyarázta Polt Péter, hogyan küzd a korrupció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]