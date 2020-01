Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unió soros elnökségét betöltő horvátok az év első felében befejeznék a folyamatot.","shortLead":"Az unió soros elnökségét betöltő horvátok az év első felében befejeznék a folyamatot.","id":"20200106_hetes_cikk_szerinti_eljaras_horvat_unios_elnokseg_magyarorszag_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e70df61-3325-43ee-be90-ef99c53fd155","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_hetes_cikk_szerinti_eljaras_horvat_unios_elnokseg_magyarorszag_lengyelorszag","timestamp":"2020. január. 06. 15:47","title":"Hónapokon belül lezárulhat a Magyarország ellen indított hetes cikk szerinti eljárás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell viselnünk a szenzorszigetet (notchot) vagy a kameralyukat. Ebben az évben ezen a területen is nagy változás lehet.","shortLead":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell...","id":"20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4375d6d0-0174-4fa6-bb66-a1803c10ebcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"2020: a lyukkorszak után jön a mozaikkorszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","shortLead":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","id":"20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62fc260-3e30-417e-8996-a927e25e7c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","timestamp":"2020. január. 06. 12:06","title":"„Trump, te vagy a hülyeség szimbóluma”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eladó helyett a vevő magyarázkodik, hogy miért kapott rossz terméket.","shortLead":"Az eladó helyett a vevő magyarázkodik, hogy miért kapott rossz terméket.","id":"20200107_BKV_metro_rozsda_bolla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175dd1de-52b8-489e-9056-c8edb7e3b354","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_BKV_metro_rozsda_bolla","timestamp":"2020. január. 07. 09:34","title":"BKV: Azért rozsdásodnak az orosz metrók, mert túl hamar szállították le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nettó 11,8 milliárd forintos szerződést kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy a kormány intézkedéseit népszerűsítse.","shortLead":"Nettó 11,8 milliárd forintos szerződést kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy a kormány intézkedéseit...","id":"20200106_kormanyzati_propaganda_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_balasy_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c8f5ab-b90b-479f-8410-7e35ffcc86a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_kormanyzati_propaganda_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_balasy_gyula","timestamp":"2020. január. 06. 19:03","title":"Bődületes pénzzel tolják meg a kormányzati propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak meg, most pedig világszerte bevezetik az új funkciót.","shortLead":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak...","id":"20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d53aa-529f-4891-b4f4-6fdaedfccbf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","timestamp":"2020. január. 07. 08:33","title":"Változtat a YouTube, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A párt szerint a honvédelmi tárca 2018 óta nem hajlandó információkat szolgáltatni a Magyar Honvédséggel kapcsolatban.","shortLead":"A párt szerint a honvédelmi tárca 2018 óta nem hajlandó információkat szolgáltatni a Magyar Honvédséggel kapcsolatban.","id":"20200105_Megvizsgalna_Irak_200_magyar_katona_DK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81179c92-ebdc-429c-83d0-e104f7d2cef7","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Megvizsgalna_Irak_200_magyar_katona_DK","timestamp":"2020. január. 05. 14:56","title":"Megvizsgálná a DK, hogy haza kell-e hozni az Irakban szolgáló 200 magyar katonát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és egy másik szexuális bántalmazása miatt. Mindkét eset 2013-ban történt.","shortLead":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és...","id":"20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100e7ed9-e029-4a21-888b-85ca568507e5","keywords":null,"link":"/elet/20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","timestamp":"2020. január. 06. 21:48","title":"Élete végéig börtönbe kerülhet Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]