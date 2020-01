Azért nem mond le a műanyag palackokról a Coca-Cola, mert az emberek nem ezt kérik tőlük – így fogalmazott a BBC szerint Bea Perez, a cég fenntarthatósági vezetője.

A davosi Világgazdasági Fórumon felszólaló Perez szerint ők is látják, hogy gond van, de elmondása szerint még mindig nagyon sok olyan fogyasztójuk van, akiket nem érdekel a műanyagszennyezés. Ha pedig nem működnek együtt a vásárlókkal, az a forgalom visszaesését jelentheti, tette hozzá.

A Break Free from Plastic nevű szervezet szerint az üdítős vállalat tavaly rengeteg műanyagot termelt, ezzel ők lettek a világ egyik legnagyobb ilyen szeméttermelője. A Coca-Cola évente nagyjából 3 millió tonna műanyagot gyárt le, ami percenként 200 000 palackot jelent.

Perez szerint a vállalat most is új megoldásokon töri a fejét, de nem minden ötlet működik, ugyanis van, ami csak tovább növelné vállalat karbonlábnyomát. Ettől függetlenül azt ígérik, hogy 2030-ra a palackjaik fele már újrahasznosítható lesz. A fenntarthatósági vezető emellett abban bízik, hogy a cégnek előbb-utóbb a fogyasztók gondolkodását is sikerül átalakítania.