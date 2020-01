Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a0e7ce5-0d21-4eb4-bfae-6dd1f25ecb8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Friss, izgalmas, díjnyertes filmekkel indul a BIDF, vagyis a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál. Menekülttáborokba, háborús övezetekbe, a kínai szinglik életébe, és a szicíliai mindennapokba is betekintést nyerhetünk, és láthatja a magyar közönség a duplán Oscar-jelölt alkotást, a Méz-királynőt is. Ez itt a hvg.hu szubjektív ajánlója. ","shortLead":"Friss, izgalmas, díjnyertes filmekkel indul a BIDF, vagyis a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál...","id":"20200126_bidf_dokumentumfilm_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a0e7ce5-0d21-4eb4-bfae-6dd1f25ecb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab15f9c-e304-4eb5-9d0f-8809b3ac0bdf","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_bidf_dokumentumfilm_fesztival","timestamp":"2020. január. 26. 16:00","title":"„Ne haragudjon, de ön nem hagyományos értelemben vett szépség” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bátyka, Liu Shaolin Sándor az utolsó körben bukott, a hetedik lett.","shortLead":"Bátyka, Liu Shaolin Sándor az utolsó körben bukott, a hetedik lett.","id":"20200125_liu_shaoang_gyorskorcsolya_eb_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55221599-eca1-4541-ab4e-7f0c3945265e","keywords":null,"link":"/sport/20200125_liu_shaoang_gyorskorcsolya_eb_debrecen","timestamp":"2020. január. 25. 15:46","title":"Liu Shaoang aranyérmet szerzett a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vizsgálják, pontosan mi történt.","shortLead":"Még vizsgálják, pontosan mi történt.","id":"20200126_Meghalt_egy_magyar_ferfi_a_bangkoki_repuloter_fogdajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740e07f6-7cd4-4e6d-850f-a3a80f97372e","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Meghalt_egy_magyar_ferfi_a_bangkoki_repuloter_fogdajaban","timestamp":"2020. január. 26. 14:56","title":"Meghalt egy magyar férfi a bangkoki repülőtér fogdájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3de5895-7ae7-464f-bb08-96d4037b16f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryantet és lányát gyászolják világszerte.","shortLead":"A helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryantet és lányát gyászolják világszerte.","id":"20200127_kobe_bryant_megemlekezes_sport_hiressegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3de5895-7ae7-464f-bb08-96d4037b16f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50a1a2-3688-49ba-96fb-f424185f495a","keywords":null,"link":"/sport/20200127_kobe_bryant_megemlekezes_sport_hiressegek","timestamp":"2020. január. 27. 11:08","title":"Kobe Bryantre emlékeznek: \"Te és a lányod a szívünkben éltek tovább örökké\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak. Európában már csak a francia rendfenntartók alkalmaznak ilyen eszközöket.

","shortLead":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak...","id":"20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4dafb3-8051-4d06-a880-067370fcfdb1","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","timestamp":"2020. január. 26. 17:24","title":"Biztonságosabb lesz tüntetni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kór Kanadában is megjelent, Amerika evakuálni készül Vuhanban lévő állampolgárait.","shortLead":"A kór Kanadában is megjelent, Amerika evakuálni készül Vuhanban lévő állampolgárait.","id":"20200126_Mar_56an_haltak_meg_koronavirusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e13e9b3-8c92-4ca7-9651-a6342ec72b17","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Mar_56an_haltak_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. január. 26. 07:52","title":"Már 56 áldozatot követelt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint; megközelíthette a 100 milliárd forintot a Miniszterelnöki Kabinetiroda \"tájékoztató kampányainak\" ára. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint...","id":"20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebd5676-7cb4-4812-a626-111ca9d89c3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","timestamp":"2020. január. 26. 07:00","title":"És akkor már csak kicsit kell dolgoznunk, hogy az EU legkorruptabb országa legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint nem sikerült megállapodni a Metro áruházlánc vezetőségével a 2020-as alapbérről, így lényegében a dolgozókra van bízva, elfogadják-e a cég ajánlatát. A Metro szerint akkor fognak tájékoztatást adni a tárgyalások eredményeiről, ha lesznek ilyenek.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint nem sikerült megállapodni a Metro áruházlánc vezetőségével...","id":"20200126_A_szakszervezet_szerint_elakadtak_a_bertargyalasok_az_egyik_nagy_uzletlanccal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd981b0-ae55-452f-b0f8-a46401b0c47d","keywords":null,"link":"/kkv/20200126_A_szakszervezet_szerint_elakadtak_a_bertargyalasok_az_egyik_nagy_uzletlanccal","timestamp":"2020. január. 26. 17:51","title":"A szakszervezet szerint elakadtak a bértárgyalások az egyik nagy üzletlánccal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]