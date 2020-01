Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár 2019 nyarán a Xiaomi már bemutatta egy olyan mobil prototípusát, amelyben a szelfikamerát betették a kijelző alá, a cég szerint erre a technológiára egy jó darabig még várni kell.","shortLead":"Bár 2019 nyarán a Xiaomi már bemutatta egy olyan mobil prototípusát, amelyben a szelfikamerát betették a kijelző alá...","id":"20200129_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera_lu_weibing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961e3389-858e-4cc2-99ab-409107248f2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera_lu_weibing","timestamp":"2020. január. 29. 18:03","title":"Van egy kis baj a kijelző alá tett szelfikamerákkal – illetve rögtön kettő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","shortLead":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","id":"20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be64a6-f2ae-4ac6-b85c-fa10acfcbcba","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","timestamp":"2020. január. 29. 11:58","title":"Timothée Chalamet, Will Ferrell és Gal Gadot is díjat ad majd át az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok helyen valószínűleg nem indul újra a termelés.","shortLead":"Sok helyen valószínűleg nem indul újra a termelés.","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a861d53d-fc96-4584-ada4-2865f85f0093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_kina_vuhan_koronavirus_gazdasag","timestamp":"2020. január. 27. 19:35","title":"A külföldi cégek sorra menekítik ki embereiket Vuhanból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f19901-c849-4c81-b4de-5c2e2150c4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg a bíróság eldönti, hogy a GDPR megsértése-e, ha leírják a Hell energiaital-gyár tulajdonosának nevét az 50 leggazdagabb magyar listáján, ideiglenes intézkedésként vissza kell hívni a Forbes januári számát.","shortLead":"Amíg a bíróság eldönti, hogy a GDPR megsértése-e, ha leírják a Hell energiaital-gyár tulajdonosának nevét az 50...","id":"20200129_forbes_hell_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94f19901-c849-4c81-b4de-5c2e2150c4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a65566-9fdd-4f05-a26a-f500f73a1433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_forbes_hell_birosag","timestamp":"2020. január. 29. 14:52","title":"Vissza kell hívni a Forbes januári számát, hogy ne jelenhessen meg a Hell tulajdonosának neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efbbaff-bb4f-4188-819c-6b813e3bcea0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először kénytelen elfogadni az értelmes párbeszédet, pusztán azért, mert a demokrácia, ha levegőhöz jut, tényleg működik – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először...","id":"20200129_Reg_volt_ekkora_huzasa_Orbannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5efbbaff-bb4f-4188-819c-6b813e3bcea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63710f57-aa0f-45e4-aa5e-878a9f60cf52","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Reg_volt_ekkora_huzasa_Orbannak","timestamp":"2020. január. 29. 17:02","title":"\"Rég volt ekkora húzása Orbánnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea7a38b-2791-4ead-bead-e1999e861612","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Első eltávját kapja Jani, de a feszültséget magával hozza a frontról. Az anyja és a menyasszonya aggodalmát nehezen viselő férfinak nem zökkenőmentesek a fegyverropogás nélküli hétköznapok. Kilenc hónap háború második rész. ","shortLead":"Első eltávját kapja Jani, de a feszültséget magával hozza a frontról. Az anyja és a menyasszonya aggodalmát nehezen...","id":"20200128_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea7a38b-2791-4ead-bead-e1999e861612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a58a8-c5d9-42c8-a573-6768ce4ea918","keywords":null,"link":"/360/20200128_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Masodik_resz","timestamp":"2020. január. 28. 19:00","title":"Doku360: \"Azt hittem leültetnek akkor katonai börtönbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Sokat bukhatnak az adófizetők azon, hogy az állami Eximbank fél évtizede nem képes megegyezni Nobilis Kristóf nagyvállalkozóval a pénzintézet által bérelt Lánchíd Palota ügyében. A végsőkig elvitt jogi huzavonában a Kúria szerdán úgy döntött: a bérleti szerződés érvényes, azaz a banknak fizetnie kell.","shortLead":"Sokat bukhatnak az adófizetők azon, hogy az állami Eximbank fél évtizede nem képes megegyezni Nobilis Kristóf...","id":"20200129_Fordulat_a_Lanchid_Palota_ugyeben_3_milliardot_fizethet_az_Eximbank_Nobilis_Kristofnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb004e1-0979-4f81-8046-a9d197a17c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Fordulat_a_Lanchid_Palota_ugyeben_3_milliardot_fizethet_az_Eximbank_Nobilis_Kristofnak","timestamp":"2020. január. 29. 16:46","title":"Fordulat a Lánchíd Palota ügyében: 3 milliárdot fizethet az Eximbank Nobilis Kristófnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetés lesz csütörtökön az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal előtt Niedermüller Péter kijelentése miatt – jelentette be Bayer Zsolt publicista a Hír TV Sajtóklub hétfői adásában. Azt is közölte, hogy ő lesz az egyik vezérszónok.","shortLead":"Tüntetés lesz csütörtökön az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal előtt Niedermüller Péter kijelentése miatt –...","id":"20200128_niedermuller_peter_nyilatkozat_bayer_zsolt_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddb10e0-81eb-452e-ac3c-7b32e9264f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_niedermuller_peter_nyilatkozat_bayer_zsolt_tuntetes","timestamp":"2020. január. 28. 09:47","title":"Bayer Zsolték tüntetéssel válaszolnak Niedermüller Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]