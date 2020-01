Lassan egy éve már annak, hogy a Boeing 737 MAX típusú repülőgépei nem szállhatnak fel. A gépeket azután parancsolták a földre, miután kiderült, az indonéz Lion Air légitársaság 2018-as légikatasztrófája után 2019-ben az etióp légitársaságnál is egy 737 Max zuhant le. Mint kiderült, a tragédia mindkét esetben ugyanazon okok miatt történt meg: egyrészt a gépekre telepített repülésirányító rendszer hibás működése, másrészt a pilóták nem megfelelő kiképzése vezetett az utasok és a teljes személyzet halálához.

A repülőgépeket azóta is próbálja megjavítani a Boeing, eközben pedig fontos részletek derülnek ki arról, mi is előzte meg a baleseteket. Nemrég például napvilágra került az a tény, amely szerint a cég dolgozói már évek óta arról beszéltek, hogy tragédia lehet a 737 MAX-ok repüléséből. Most egy újabb, hasonló dokumentum került elő, ami az ügy szempontjából még súlyosabb, mint az előző volt. Kiderült ugyanis, hogy a Lion Air kifejezetten kérte a Boeingtől, hogy képezzék tovább a pilótáit a repülőgépeken található új rendszer miatt, ám a megkeresésre megalázóan reagáltak a dolgozók.

© AFP / Hasan Shirvani

A légikatasztrófát a Boeing automatikája, az úgynevezett átesés megakadályozására kifejlesztett MCAS rendszer okozta, amely hibás adatokat kapott egy érzékelőtől, emiatt pedig megdöntötte a gépet, ami végül lezuhant. A rendszernek akkor kellett aktiválódnia, amikor az érzékelők adatai azt jelezték, túl lassan halad a repülő, vagy túl meredeken emelkedik. A pilóták próbálták ugyan megakadályozni a balesetet, de a képzetlenségük miatt erre nem volt esélyük.

A Boeing korábban úgy hirdette a 737 MAX-okat, hogy a repüléshez a pilóták minimális képzése is elegendő. A cég több mint 100 oldalnyi belső dokumentumot nyújtott át az amerikai légügyi hatóságnak, amelyekből az olvasható ki, a vállalat nem akart a légitársaságok pilótáinak továbbképzésével bajlódni.

© Boeing

A Bloomberg által közzétett dokumentumból kiderült, a Boeing egyik dolgozója egy 2017-es e-mailben konkrétan idiótának nevezte a Lion Airt, amiért a 737 MAX-okhoz kért továbbképzést a pilótái számára.

Egy másik dolgozó minderre az alábbi módon reagált:

“WHAT THE F%$&!!!! But their sister airline is already flying it!”

a magyarul nagyjából úgy hangzik:

Mi a f&sz? A másik légitársaságuk már repült is a gépekkel!

Amellett, hogy már maga a stílus is felháborító, csak súlyosbítja a helyzetet, hogy a Boeing stratégiája működött, a Lion Air ugyanis végül elállt attól, hogy képzést kérjen a pilótáinak. A légitársaság balesetében 189 ember vesztette életét.

A Boeing Jalopniknak küldött közleményében jelezte, a cég sajnálja, és nem ért egyet a dolgozók fentebb leírt kommunikációjával. Mint írták, ez nem egyeztethető össze a Boeing által képviselt értékekkel, a dolognak pedig az amerikai légügyi hatóság vizsgálati eredménye mellett is meglesz majd a következménye.

