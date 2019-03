Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e3567f2-bb3c-49b3-90a1-c951d4dc2f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel próbálják távozásra bírni.","shortLead":"Ezzel próbálják távozásra bírni.","id":"20190326_Mar_peticio_is_idult_Pocs_Janos_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e3567f2-bb3c-49b3-90a1-c951d4dc2f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a4409-738b-4626-b4d8-1b14a18c5c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Mar_peticio_is_idult_Pocs_Janos_ellen","timestamp":"2019. március. 26. 21:34","title":"Már petíció is indult Pócs János ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Támogatásáról biztosította a kötelező évenkénti kétszeri óraátállítás gyakorlatának 2021-es megszüntetését kedden az Európai Parlament.","shortLead":"Támogatásáról biztosította a kötelező évenkénti kétszeri óraátállítás gyakorlatának 2021-es megszüntetését kedden...","id":"20190326_oraatallitas_eltorlese_europai_parlament_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c72d44-ad57-4883-80e3-12b73da8bbd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_oraatallitas_eltorlese_europai_parlament_tamogatas","timestamp":"2019. március. 26. 14:12","title":"Még egy lépéssel közelebb került az óraátállítás eltörlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jussie Smollett feljelentést is tett a rendőrségen azt állítva, hogy rasszista támadás érte. A hatóságok viszont más véleményen voltak.","shortLead":"Jussie Smollett feljelentést is tett a rendőrségen azt állítva, hogy rasszista támadás érte. A hatóságok viszont más...","id":"20190326_Megussza_a_szinesz_akit_azzal_vadoltak_hogy_sajat_magat_verette_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce540719-f4bb-437c-87e9-6771ad093ee6","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Megussza_a_szinesz_akit_azzal_vadoltak_hogy_sajat_magat_verette_meg","timestamp":"2019. március. 26. 21:55","title":"Megússza a színész, akit azzal vádoltak, hogy saját magát verette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d851aa4a-3221-4980-9a3a-58e9f80ed8c0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Életünkben rengeteg olyan ember vesz körül minket, akikkel jó viszonyban vagyunk, de csak ritkán találkozunk velük. E kapcsolatok jelentőségét hajlamosak vagyunk alábecsülni, pedig befolyásolhatják mind a lehetőségeinket, mind a rálátásunkat a világra.","shortLead":"Életünkben rengeteg olyan ember vesz körül minket, akikkel jó viszonyban vagyunk, de csak ritkán találkozunk velük. E...","id":"20190326_Nem_csak_a_legjobb_barat_segithet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d851aa4a-3221-4980-9a3a-58e9f80ed8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1aa8319-2fce-47e4-a12f-3cbee095faae","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190326_Nem_csak_a_legjobb_barat_segithet","timestamp":"2019. március. 26. 13:15","title":"Helyzetek, amikor nem csak a legjobb barát segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Origo, és a Lokál után a karaktergyilkos támadást eredetileg elindító Ripost elleni sajtópert is megnyerte első fokon Nagy Blanka, akit a kormányközeli lapok azzal próbáltak lejáratni, hogy több tárgyból is bukásra áll. Ez azt jelenti, hogy a bíróság kimondta: Ómolnár Miklós lapjának is le kell hoznia a hazugságokat helyreigazító közleményt.","shortLead":"Az Origo, és a Lokál után a karaktergyilkos támadást eredetileg elindító Ripost elleni sajtópert is megnyerte első...","id":"20190326_Haromszoros_bukta_a_birosag_elmesztelte_a_Nagy_Blankat_lejarato_Ripostot_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dfb75a-575b-4391-9e9d-8a22f505efb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Haromszoros_bukta_a_birosag_elmesztelte_a_Nagy_Blankat_lejarato_Ripostot_is","timestamp":"2019. március. 26. 16:15","title":"Totális bukta: Nagy Blanka padlóra küldte a jegyeiről hazudó Ripostot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem jelent majd gondot, ha valaki visszatérne az Instagramon használt korábbi fióknévre, a rendszer ugyanis pár napig megőrzi azt. Az újítás más miatt is fontos.","shortLead":"Nem jelent majd gondot, ha valaki visszatérne az Instagramon használt korábbi fióknévre, a rendszer ugyanis pár napig...","id":"20190325_instagram_felhasznalonev_fioknev_azonosito_nevvaltoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716a90ef-3338-47d8-aa1c-8188e17a02d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_instagram_felhasznalonev_fioknev_azonosito_nevvaltoztatas","timestamp":"2019. március. 25. 15:33","title":"14 napos türelmi időszak jön az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25ceb44-ac86-44bc-9bbc-f9d75d17932c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, az Idetartozunk Egyesület elnöke írt a miniszterelnöknek. ","shortLead":"Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, az Idetartozunk Egyesület elnöke írt a miniszterelnöknek. ","id":"20190325_orban_viktor_pocs_janos_setet_jeno_roma_polgarjogi_aktivista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b25ceb44-ac86-44bc-9bbc-f9d75d17932c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3584de6a-e1be-4338-8dd5-b53544e803fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_orban_viktor_pocs_janos_setet_jeno_roma_polgarjogi_aktivista","timestamp":"2019. március. 25. 17:46","title":"A kazános videó miatt Pócs lemondatását követelik Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt érdekében is szerencsésebbnek tartanák, ha lemondana. A kormánypárti frakció vezetése egyelőre az óvatos helytelenítésnél tart, Orbán Viktornak pedig az állásfoglalását várjuk, vajon belefér-e szerinte, hogy egy politikus a holokausztot idéző módszerekkel vicceljen.","shortLead":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt...","id":"20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc97bec2-c785-4c94-9eb4-ae5627d3d15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","timestamp":"2019. március. 26. 11:00","title":"Pócs János nem kér bocsánatot, de párttársai ki vannak rá akadva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]