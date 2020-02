Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Felemás hírek érkeztek a német gazdaságról: a rossz év végi eredmények ellenére jóval nagyobb lett a 2019-es GDP-növekedés a vártnál.","shortLead":"Felemás hírek érkeztek a német gazdaságról: a rossz év végi eredmények ellenére jóval nagyobb lett a 2019-es...","id":"20200214_nemetorszag_gdp_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5c5fd0-6762-4fac-8101-1ff99095699e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_nemetorszag_gdp_novekedes","timestamp":"2020. február. 14. 08:59","title":"Nagyobbat nőtt a német gazdaság, mint amire számíthattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kommentálni ugyanakkor nem akarják, hiszen az nemzeti hatáskör. 