[{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kemény csoportba került a magyar csapat a Nemzetek Ligájában.","shortLead":"Kemény csoportba került a magyar csapat a Nemzetek Ligájában.","id":"20200303_A_torok_szerb_orosz_harmassal_talalkoznak_a_magyarok_a_Nemzetek_Ligajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a2c51f-27d4-4b50-a764-51384022f57d","keywords":null,"link":"/sport/20200303_A_torok_szerb_orosz_harmassal_talalkoznak_a_magyarok_a_Nemzetek_Ligajaban","timestamp":"2020. március. 03. 18:57","title":"A török, szerb, orosz hármassal találkozik a válogatott a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c2b885-fefd-4bf0-9a79-9129b2d8ddf3","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"„Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény.” Hát akkor mi?","shortLead":"„Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény.” Hát akkor mi?","id":"20200303_Nemeth_Robert_Takaroval_nem_viraggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c2b885-fefd-4bf0-9a79-9129b2d8ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caeb246f-8501-48d6-938d-f38f68d004d0","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Nemeth_Robert_Takaroval_nem_viraggal","timestamp":"2020. március. 03. 13:55","title":"Németh Róbert: (Ta)karóval, nem virággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Drákói intézkedéseket fontolgat Boris Johnson kormánya, hogy elkerülje azt a helyzetet, amely Olaszországban is kialakult. 