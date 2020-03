Nehéz feladatnak bizonyult kialakítani olyan csomagolást, amelyik fenntartható, és ki is lehet nyomni belőle a fogkrémet.

Újrahasznosítható tubusba csomagolt, vegán fogkrémet dobott piacra a Colgate. A mai tubusok többsége műanyag laminált lemezekből készül – általában különféle műanyagok kombinációjából –, vékony alumíniumréteggel körbevéve, így az anyagok keveredése miatt hagyományos módszerekkel nem alkalmas az újrahasznosításra. A Smile for Good névre keresztelt termék csomagolásához viszont a tejes- és más műanyagpalackokhoz használt műanyagot, nagy sűrűségű polietilént (HDPE) alkalmaztak, amely széles körben újrahasznosítható.

Korábban úgy gondolták, hogy a HDPE túl merev a sajtolható fogkrémtubus létrehozásához. A Colgate mérnökei kidolgozták, miként lehet a különféle minőségű és vastagságú HDPE-lemezeket laminálni és ötvözni úgy, hogy a tubus megóvja és kényelmesen nyomhatóvá tegye a fogkrémet, miközben megfelel az újrahasznosítási előírásoknak és a gyors gyártási igényeknek is. A tubust nemrégiben az Észak-Amerikában és Európában újrahasznosíthatósági normákat meghatározó két szervezet – a műanyag-újrahasznosítókat tömörítő APR és a csomagolás újrahasznosíthatóságának javítását célzó kezdeményezés, a RecyClass – is elismerte – írja közleményében a társaság, amely korábban már biológiailag lebomló bambuszból készült fogkefét is piacra dobott.