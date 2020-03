Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"888ae442-3de8-4a9a-98f1-a17777c595b5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hetedik pecsét és A Keselyű három napja színésze 90 éves volt. ","shortLead":"A Hetedik pecsét és A Keselyű három napja színésze 90 éves volt. ","id":"20200309_Meghalt_Max_von_Sydow","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=888ae442-3de8-4a9a-98f1-a17777c595b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0957aa88-debc-4e40-b04f-f8decef8dcee","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Meghalt_Max_von_Sydow","timestamp":"2020. március. 09. 13:36","title":"Meghalt Max von Sydow","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tévez góljával gyűrték le Maradona együttesét.","shortLead":"Tévez góljával gyűrték le Maradona együttesét.","id":"20200308_Legendak_osszecsapasat_kovetoen_bajnok_a_Boca_Juniors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b682ade-7c44-4882-85c2-946e63edbe78","keywords":null,"link":"/sport/20200308_Legendak_osszecsapasat_kovetoen_bajnok_a_Boca_Juniors","timestamp":"2020. március. 08. 15:00","title":"Legendák összecsapását követően bajnok a Boca Juniors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV-nak végezhet informatikai munkákat a 4iG, több mint egymilliárd forintért.","shortLead":"A NAV-nak végezhet informatikai munkákat a 4iG, több mint egymilliárd forintért.","id":"20200309_Keptelen_vesziteni_a_4iG_ujabb_milliardos_kozbeszerzest_nyert_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e8556b-2782-41ed-b3bd-6867c666b261","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Keptelen_vesziteni_a_4iG_ujabb_milliardos_kozbeszerzest_nyert_meg","timestamp":"2020. március. 09. 09:33","title":"Képtelen veszíteni a 4iG, újabb milliárdos közbeszerzést nyert meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","shortLead":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","id":"20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cb7fb-f462-4552-8f19-d2ef95bba108","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","timestamp":"2020. március. 09. 06:13","title":"A világ fegyvereladásainak több mint harmadát az USA adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b390a83-641d-43a1-bb7d-25a56275eef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A W16-os motor teljesítményét nem növelték meg, az 1 milliárd forintnál is drágább új Chiron viszont így is fürgébb, mint elődei.","shortLead":"A W16-os motor teljesítményét nem növelték meg, az 1 milliárd forintnál is drágább új Chiron viszont így is fürgébb...","id":"20200309_konnyebb_es_jobban_gyorsul_a_legujabb_bugatti_chiron_pur_sport_hiperauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b390a83-641d-43a1-bb7d-25a56275eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ef9f2a-8d57-4ab3-ac33-3668e220ecc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_konnyebb_es_jobban_gyorsul_a_legujabb_bugatti_chiron_pur_sport_hiperauto","timestamp":"2020. március. 09. 09:21","title":"Könnyebb és jobban gyorsul a legújabb Bugatti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Fém, műanyag, papír: kutatók újabb tanácsai arról, milyen felület mennyi ideig maradhat fertőző. Kínából rendelt csomaghoz például bátrabban nyúlhatunk hozzá, mint a metrófogantyúhoz.","shortLead":"Fém, műanyag, papír: kutatók újabb tanácsai arról, milyen felület mennyi ideig maradhat fertőző. Kínából rendelt...","id":"20200309_koronavirus_hol_fertoz_who_sars_covid19_fertotlenites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a7a39e-8da9-43c1-a3d5-cd21a9978066","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_hol_fertoz_who_sars_covid19_fertotlenites","timestamp":"2020. március. 09. 11:30","title":"Mihez nem szabad hozzányúlni? Mutatjuk, milyen felületen meddig bírja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek Magyarországon. Vesztegzár ugyan nincs nálunk, de a karanténban nőtt a szigor. Folyamatosan bővülő hírfolyamunkban minden újdonságot megtudhat a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek...","id":"20200309_koronavirus_pp_marcius_9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae32510-7a9c-419d-b2e4-c660190b79f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_pp_marcius_9","timestamp":"2020. március. 09. 09:57","title":"Rendőri jelenlét a Szent László kórházban, kiutasíthatják a fertőzötteket – koronavírus percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni a koronavírus-járvány terjedésének lassításában.","shortLead":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni...","id":"20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c41a866-1416-4817-bed9-a22b5b81d0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","timestamp":"2020. március. 09. 09:03","title":"Koronavírus: Ha nyitva hagyja a gépén ezt a weboldalt, azonnal bejelez, amikor az arcához nyúlna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]