[{"available":true,"c_guid":"b5f49ac0-336b-4f84-b9fb-71522718bc5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Rio című animációs filmből ismert kék színű papagájok fogságban született példányainak tucatjait telepítik vissza a brazíliai vadonba a következő években a faj újrahonosítását célzó nemzetközi megállapodás keretében.","shortLead":"A Rio című animációs filmből ismert kék színű papagájok fogságban született példányainak tucatjait telepítik vissza...","id":"20200308_kek_szinu_papagaj_spix_ara_brazilia_visszatelepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5f49ac0-336b-4f84-b9fb-71522718bc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfea5d2-e7bc-435f-9e88-a03d0b544620","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_kek_szinu_papagaj_spix_ara_brazilia_visszatelepites","timestamp":"2020. március. 08. 16:03","title":"52 kék papagáj költözik Brazíliába, talán ez a faj utolsó esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78724619-1170-441a-99eb-0ae84df40544","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: diagnózis, törzs, tiltólista, frontvonal, csúcslimiter. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200308_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78724619-1170-441a-99eb-0ae84df40544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaf7dcc-1b7f-403d-b304-9647a2d1e5d7","keywords":null,"link":"/360/20200308_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. március. 08. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes a kötelező és dicsőséges csúcslimitálásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35be9ec2-00d0-4230-b9d7-c990a0b59f62","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Budapest Bike Maffia alapítója már fizetést kap az önkéntes segítőik szervezéséért, és már nem csak bringásokból áll a civil szervezet. Karácsony Gergely tavaly novemberben neki adta át jelképesen a Városháza kulcsát, de a politika nem fér bele az életébe. Portréinterjú Havasi Zoltánnal.","shortLead":"A Budapest Bike Maffia alapítója már fizetést kap az önkéntes segítőik szervezéséért, és már nem csak bringásokból áll...","id":"202010_havasi_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35be9ec2-00d0-4230-b9d7-c990a0b59f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114ba8ba-a0b1-4251-9336-6f2ce3a2dd64","keywords":null,"link":"/360/202010_havasi_zoltan","timestamp":"2020. március. 09. 15:00","title":"Havasi Zoltán: \"Azért én is megkaptam, hogy Soros-bérenc vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyszer szúrta meg egy kollégáját egy érdi házfelújítás munkása.","shortLead":"Négyszer szúrta meg egy kollégáját egy érdi házfelújítás munkása.","id":"20200309_Halalos_keseles_tortent_egy_erdi_hazfelujitason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bb6264-028d-4649-9dfb-33ef34dd7735","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Halalos_keseles_tortent_egy_erdi_hazfelujitason","timestamp":"2020. március. 09. 14:25","title":"Halálos késelés történt egy érdi házfelújításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f91bb9d-0f4a-4780-8109-12396b30acac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tesztelés kiterjesztéséről, az ellátási láncok fenntartásáról és a jó gyakorlatok megosztásáról tett javaslatokat Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök több európai kollégájának, köztük Orbán Viktornak is a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"A tesztelés kiterjesztéséről, az ellátási láncok fenntartásáról és a jó gyakorlatok megosztásáról tett javaslatokat...","id":"20200309_koronavirus_egyuttmukodes_benjamin_netanjahu_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f91bb9d-0f4a-4780-8109-12396b30acac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78fc7e3-01a2-4379-a71a-0a6d57ce7de4","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_egyuttmukodes_benjamin_netanjahu_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 09. 16:27","title":"Orbán Viktorral videokonferenciázott Netanjahu a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"Vass Vilmos","category":"elet","description":"A legfőbb baj az iskolaköpeny árnyéka. Vélemény.","shortLead":"A legfőbb baj az iskolaköpeny árnyéka. Vélemény.","id":"20200309_NATvita_Az_egyeniseg_vedelmeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce43a6a-2a1e-4e02-abd5-a703c5e08956","keywords":null,"link":"/elet/20200309_NATvita_Az_egyeniseg_vedelmeben","timestamp":"2020. március. 09. 14:42","title":"NAT-vita: az egyéniség védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Dresden városának gázerőművét úgy alakították át, hogy ne vesszen kárba a felesleges földgáz. Emiatt most naponta 73 millió forintos pluszbevételük van.","shortLead":"Az amerikai Dresden városának gázerőművét úgy alakították át, hogy ne vesszen kárba a felesleges földgáz. Emiatt most...","id":"20200309_bitcoin_new_york_eromu_foldgaz_kriptopenz_banyaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2200f67f-55cd-45e6-a02f-0cb35dd6df3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_bitcoin_new_york_eromu_foldgaz_kriptopenz_banyaszat","timestamp":"2020. március. 09. 16:03","title":"Bitcoint bányásznak egy amerikai erőműben, és ez duplán jó megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8455a6cf-f932-4e32-9717-2033fc0f5592","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legyen nőnap! címmel szervezett jótékonysági eseményt többek között a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene civil szervezet és a Patent Egyesület. A demonstráció és koncert lényege, hogy a nőnap ne az ajándékba adott bonbonokról szóljon, hanem inkább a családon belüli és a párkapcsolati erőszak visszaszorításáról. Legyen ez a nap a női egyenjogúságért folytatott harc ünnepe is. A nők elleni erőszak áldozatainak jogi képviselete céljából gyűjtést is szerveztek, az esemény fővédnöke Karácsony Gergely volt, a fellépők között szerepelt Halász Judit, Oláh Ibolya és Kollár-Klemencz László. Meglepetés volt Varga Judit igazságügyi miniszter személyes levele, amelyben a támogatásáról biztosította a szervezőket. ","shortLead":"Legyen nőnap! címmel szervezett jótékonysági eseményt többek között a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene civil szervezet...","id":"20200308_Virag_helyett_jogokat__sarga_rozsas_nonapi_demonstracio_kezdodott_a_Hosok_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8455a6cf-f932-4e32-9717-2033fc0f5592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6d0020-6351-4e99-96da-464de7bd7301","keywords":null,"link":"/elet/20200308_Virag_helyett_jogokat__sarga_rozsas_nonapi_demonstracio_kezdodott_a_Hosok_teren","timestamp":"2020. március. 08. 17:06","title":"Virág helyett jogokat - sárga rózsás nőnapi demonstráció a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]