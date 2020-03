Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c46b8f6-6662-421a-8f1c-771f209f7a6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Papp László Sportaréna megtelt a kiállítók standjaival, a szervezők teljes körűen betartják a koronavírus miatt javasolt óvintézkedéseket.","shortLead":"A Papp László Sportaréna megtelt a kiállítók standjaival, a szervezők teljes körűen betartják a koronavírus miatt...","id":"20200311_Megnyitott_a_HVG_26_Allasborzeje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c46b8f6-6662-421a-8f1c-771f209f7a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c159557e-8b26-428f-b56c-47d033885c95","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Megnyitott_a_HVG_26_Allasborzeje","timestamp":"2020. március. 11. 11:20","title":"Megnyitott a HVG 26. Állásbörzéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"21 pontos javaslatcsomagot tett közzé az egyetem rektora.","shortLead":"21 pontos javaslatcsomagot tett közzé az egyetem rektora.","id":"20200309_pazmany_peter_katolikus_egyetem_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95239b1a-f5e5-4dbb-83d0-cb45829f563d","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_pazmany_peter_katolikus_egyetem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 09. 19:00","title":"Megtiltotta a Pázmány, hogy diákjai és oktatói külföldre utazzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee2ea66-2009-48a4-ab2f-83c293486c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúli Napló az utolsó pillanatban lépett vissza egy cikk közlésétől egy zenekarról, miután kiderült, hogy az énekes tüntetett a lap ellen.","shortLead":"A Dunántúli Napló az utolsó pillanatban lépett vissza egy cikk közlésétől egy zenekarról, miután kiderült...","id":"20200310_boja_zenekar_nivodij_kesma_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee2ea66-2009-48a4-ab2f-83c293486c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f920c053-bf5d-4fa9-a8b2-2f2e46f12428","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_boja_zenekar_nivodij_kesma_riport","timestamp":"2020. március. 10. 13:38","title":"Letiltották a díjnyertes zenekar cikkét a KESMA-lapban, mert az énekes tiltakozott ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdf7691-0b3b-473f-b44b-6724246f8db6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RB Leipzig először jutott a BL legjobb nyolc csapata közé.\r

","shortLead":"Az RB Leipzig először jutott a BL legjobb nyolc csapata közé.\r

","id":"20200310_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cdf7691-0b3b-473f-b44b-6724246f8db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dfe152-e35b-4a26-a5d9-c2fb536f2c45","keywords":null,"link":"/sport/20200310_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. március. 10. 23:19","title":"Gulácsiék kiütötték a Bajnokok Ligája-döntős Tottenhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórokozó 110 országban jelent meg eddig.","shortLead":"A kórokozó 110 országban jelent meg eddig.","id":"20200310_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eceb22-5579-4321-8221-144735ec8cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 10. 17:08","title":"Már 4 ezernél több áldozatot követelt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A terv még mindig az, hogy nem mondják le az olimpiát a járvány ellenére sem, de már vizsgálják, mi lehet a megoldás, ha halasztani kellene.","shortLead":"A terv még mindig az, hogy nem mondják le az olimpiát a járvány ellenére sem, de már vizsgálják, mi lehet a megoldás...","id":"20200311_Mar_12_eves_halasztasrol_beszelnek_az_olimpia_szervezoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37b8196-25b1-45ab-92c2-606adf6169ed","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Mar_12_eves_halasztasrol_beszelnek_az_olimpia_szervezoi","timestamp":"2020. március. 11. 06:05","title":"Már 1-2 éves halasztásról beszélnek az olimpia szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5d92a8-c060-4309-b08d-af03a9f3f900","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbinál nagyobb végsebességet egy elektromos rásegítés nélküli 1600 lóerős biturbó V8 motor teszi lehetővé.","shortLead":"A minden korábbinál nagyobb végsebességet egy elektromos rásegítés nélküli 1600 lóerős biturbó V8 motor teszi lehetővé.","id":"20200310_530_kmhval_is_szaguldhat_a_legujabb_koenigsegg_jesko_absolut_hiperauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b5d92a8-c060-4309-b08d-af03a9f3f900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625bf849-340e-480b-a9eb-f3d1b3db7f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_530_kmhval_is_szaguldhat_a_legujabb_koenigsegg_jesko_absolut_hiperauto","timestamp":"2020. március. 10. 06:41","title":"530 km/h-val is száguldhat a legújabb Koenigsegg hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","shortLead":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","id":"20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f15be24-52ff-4e08-b5bb-3ef483e1a68f","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 11. 11:25","title":"Bezárják a lengyel iskolákat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]