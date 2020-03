Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"866100b4-1966-4f9a-a6cd-5e393109af32","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Meg kellene szüntetni a húsipart az ökológiai lábnyoma miatt? Tudjuk majd etetni az egyre növekedő népességet? Vladimir Rakhmanin-nal, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) főigazgató-helyettesével a táplálkozás és a mezőgazdaság jövőjéről beszélgettünk. ","shortLead":"Meg kellene szüntetni a húsipart az ökológiai lábnyoma miatt? Tudjuk majd etetni az egyre növekedő népességet? Vladimir...","id":"20200308_Ertsuk_meg_ha_kihasznaljuk_a_termeszeti_eroforrasokat_nem_lesz_belole_tobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=866100b4-1966-4f9a-a6cd-5e393109af32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d0b537-b163-4c74-a6c3-d3c3cdfb5e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200308_Ertsuk_meg_ha_kihasznaljuk_a_termeszeti_eroforrasokat_nem_lesz_belole_tobb","timestamp":"2020. március. 08. 16:00","title":"Biztos, hogy jó, ha egész évben banánt eszünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A déli tartományok vezetői azt üzenik, forduljanak vissza. Nagy a bizonytalanság az országban, nem tudni, mikor zárják el ténylegesen a távozni akarók útját.","shortLead":"A déli tartományok vezetői azt üzenik, forduljanak vissza. Nagy a bizonytalanság az országban, nem tudni, mikor zárják...","id":"20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704ffc6-afe0-47b7-a0e3-530dc3f5be09","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 08. 19:56","title":"Tömegek menekülnek délre Észak-Olaszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","shortLead":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","id":"20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fc9260-652f-4180-b565-441557bbb60f","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 09. 14:11","title":"Hetvenezer rabot szabadon engednek Iránban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Fém, műanyag, papír: kutatók újabb tanácsai arról, milyen felület mennyi ideig maradhat fertőző. Kínából rendelt csomaghoz például bátrabban nyúlhatunk hozzá, mint a metrófogantyúhoz.","shortLead":"Fém, műanyag, papír: kutatók újabb tanácsai arról, milyen felület mennyi ideig maradhat fertőző. Kínából rendelt...","id":"20200309_koronavirus_hol_fertoz_who_sars_covid19_fertotlenites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a7a39e-8da9-43c1-a3d5-cd21a9978066","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_hol_fertoz_who_sars_covid19_fertotlenites","timestamp":"2020. március. 09. 11:30","title":"Mihez nem szabad hozzányúlni? Mutatjuk, milyen felületen meddig bírja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában eddig 15 embernél mutatták ki a fertőzést.\r

\r

","shortLead":"Romániában eddig 15 embernél mutatták ki a fertőzést.\r

\r

","id":"20200309_Leallitottak_a_legi_kozlekedest_Olaszorszag_es_Romania_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edcec932-cb7a-4e29-9c62-9b790ce836b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_Leallitottak_a_legi_kozlekedest_Olaszorszag_es_Romania_kozott","timestamp":"2020. március. 09. 05:12","title":"Koronavírus: Leállították a légi közlekedést Olaszország és Románia között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és eszközt igényel, mint egy fizikai üzlet.","shortLead":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és...","id":"202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78897d1-a10d-491b-a337-1502b0b189cd","keywords":null,"link":"/360/202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","timestamp":"2020. március. 09. 07:00","title":"Már tejet és kenyeret is egyre inkább a neten vásárolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639fdb28-1d8a-49bd-af0d-32d0f79a41d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hétfőn fogadta a Karmelita kolostorban a nyolc és fél éves börtönbüntetéssel fenyegetett fideszes képviselőt. ","shortLead":"A miniszterelnök hétfőn fogadta a Karmelita kolostorban a nyolc és fél éves börtönbüntetéssel fenyegetett fideszes...","id":"20200309_Orban_Viktor_simonka_gyorgy_buntetougy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=639fdb28-1d8a-49bd-af0d-32d0f79a41d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74e2872-0e59-4cc9-ae4f-1c1e5755a108","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Orban_Viktor_simonka_gyorgy_buntetougy","timestamp":"2020. március. 09. 17:50","title":"Orbán Viktor mosolyogva pózolt Simonka György mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","shortLead":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","id":"20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0a210b-4324-4dc2-9709-790fec819116","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","timestamp":"2020. március. 09. 14:01","title":"\"Gyakran menekültünk haza\" – itt a Madrapur új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]