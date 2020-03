Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","shortLead":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","id":"20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb39f66d-7f45-4807-9671-993e13a744da","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 17:48","title":"Kiutasítottak Magyarországról két karanténban járt iráni egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős létszámú munkaerő, külföldről behozott anyagok és eszközök: az építőiparban hosszabb ideje meglévő kapacitáshiányt és a teljesítési határidők elhúzódását jó eséllyel tovább növeli majd a járvány terjedése. ","shortLead":"Jelentős létszámú munkaerő, külföldről behozott anyagok és eszközök: az építőiparban hosszabb ideje meglévő...","id":"20200313_Koronavirus_a_nagy_epitoipari_projektek_lehetnek_leginkabb_veszelyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67caf3fe-731b-436d-8297-779dd68168c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Koronavirus_a_nagy_epitoipari_projektek_lehetnek_leginkabb_veszelyben","timestamp":"2020. március. 13. 12:56","title":"Koronavírus: a nagy építőipari projektek lehetnek leginkább veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény júniusban lesz. ","shortLead":"A rendezvény júniusban lesz. ","id":"20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda8caa0-d504-4b10-abe3-eb3efb1f46f0","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","timestamp":"2020. március. 12. 17:55","title":"Elhalasztják a HVG Extra Pszichológia Szalont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg online, ezúttal regisztráció nélkül - közölte az intézmény az MTI-vel.","shortLead":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint...","id":"20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d2f3f4-626a-4b2e-873c-0d591decc261","keywords":null,"link":"/kultura/20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","timestamp":"2020. március. 14. 11:49","title":"Mindenki számára megnyílik hétvégére a Müpa médiatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193d3670-e85f-42fc-9784-db8494bedc49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csak a közvetítő televízió riporterei léphetnek be a stadionba.","shortLead":"Csak a közvetítő televízió riporterei léphetnek be a stadionba.","id":"20200312_Bolgarmagyar_Ebselejtezo_zart_kapuk_mogott_ujsagirok_nelkul_rendezik_meg_a_meccset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=193d3670-e85f-42fc-9784-db8494bedc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4e152f-5f12-427f-bdcc-a06c2fefa832","keywords":null,"link":"/sport/20200312_Bolgarmagyar_Ebselejtezo_zart_kapuk_mogott_ujsagirok_nelkul_rendezik_meg_a_meccset","timestamp":"2020. március. 12. 17:09","title":"Bolgár–magyar Eb-selejtező: zárt kapuk mögött, újságírók nélkül rendezik meg a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8cd768-58c6-4111-b491-e30312502cbd","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Elértük azt az iráni diákot, aki csütörtök este hagyta el a Szent László kórházat, miután gyógyultnak nyilvánították. Azt mondta, interneten fog vásárolni, és alig várja, hogy a felesége is hazajöjjön a kórházból, ő ugyanis még a karanténban maradt. A 14 nap leteltével is vigyáznia kell magára: az, hogy egyszer már átesett a fertőzésen, nem jelenti, hogy nem betegedhet meg újra. ","shortLead":"Elértük azt az iráni diákot, aki csütörtök este hagyta el a Szent László kórházat, miután gyógyultnak nyilvánították...","id":"20200312_gyogyult_beteg_Iran_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be8cd768-58c6-4111-b491-e30312502cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade9bc3c-7f31-4c08-9841-c4142c8d75c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_gyogyult_beteg_Iran_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 20:19","title":"Taxival, kesztyűben és maszkban ment haza az első gyógyult magyarországi koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznők szerint egyáltalán nem tapasztalható az a jó hangulat, amiről az igazgató beszélt.","shortLead":"A színésznők szerint egyáltalán nem tapasztalható az a jó hangulat, amiről az igazgató beszélt.","id":"20200312_vigszinhaz_halasz_borcsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d310a8-e8cc-48c5-b17a-32baffd2a5eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_vigszinhaz_halasz_borcsok","timestamp":"2020. március. 12. 21:25","title":"„Abban a pillanatban felállok, ha ő lesz az igazgató” - Börcsök Enikő és Halász Judit is megszólalt Eszenyiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány végre meghozta az egyedül lehetséges döntést az iskolák bezárásáról. Számos kérdés azonban megválaszolásra vár, ezért az önkormányzatok nagyon várják a vonatkozó kormányrendelet megjelenését – írta szombati Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.","shortLead":"A kormány végre meghozta az egyedül lehetséges döntést az iskolák bezárásáról. Számos kérdés azonban megválaszolásra...","id":"20200314_Osszehivtak_a_budapesti_operativ_torzset_Karacsony_reagalt_az_iskolabezarasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24734343-50c6-4157-8fe8-a59146bf428a","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Osszehivtak_a_budapesti_operativ_torzset_Karacsony_reagalt_az_iskolabezarasra","timestamp":"2020. március. 14. 08:50","title":"Összehívták a budapesti operatív törzset, Karácsony reagált az iskolabezárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]