[{"available":true,"c_guid":"7f7ea8ea-56a2-465e-bdcf-320003a2f0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia versenyhatóság története legnagyobb büntetését szabta ki az Apple-re.","shortLead":"A francia versenyhatóság története legnagyobb büntetését szabta ki az Apple-re.","id":"20200316_apple_buntetes_franciaorszag_versenyhatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f7ea8ea-56a2-465e-bdcf-320003a2f0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a635ca1a-2d4a-4225-9516-520beb5ca5fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_apple_buntetes_franciaorszag_versenyhatosag","timestamp":"2020. március. 16. 14:03","title":"374 milliárd forintnyi büntetést kapott az Apple, mert babráltak az árakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f33c80-ec61-4d93-aeb0-83f755363e25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással bárki beállíthatja magának a facebookos profilképéhez azt a keretet, amellyel otthon maradásra, vagy épp távoli munkavégzésre buzdíthatja ismerőseit.","shortLead":"Néhány kattintással bárki beállíthatja magának a facebookos profilképéhez azt a keretet, amellyel otthon maradásra...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_facebook_profilkep_keret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f33c80-ec61-4d93-aeb0-83f755363e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d72621-4c5d-49a9-b5df-ad2fc2d192ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_jarvany_facebook_profilkep_keret","timestamp":"2020. március. 16. 08:33","title":"Itt vannak a facebookos keretek, amelyekkel ön is segítheti a koronavírus-járvány elleni védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22309b27-f07a-4de5-a015-5e6e4db1390d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világszerte, így nálunk is gondokat okozó koronavírus miatt több magyarországi bolt és üzlet is új szabályok betartására kéri a vásárlókat.","shortLead":"A világszerte, így nálunk is gondokat okozó koronavírus miatt több magyarországi bolt és üzlet is új szabályok...","id":"20200316_koronavirus_rossmann_tesco_magyar_posta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22309b27-f07a-4de5-a015-5e6e4db1390d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739b3deb-bdf4-442c-bf55-0df8d25313e8","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_koronavirus_rossmann_tesco_magyar_posta","timestamp":"2020. március. 16. 19:50","title":"Koronavírus: a Rossmann, a Tesco és a Posta is új szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus témájában szervez bárki által megtekinthető online konferenciát szerdára a TEDxBudapest és a HVG, dr. Molnár Orsolya evolúcióbiológus részvételével.","shortLead":"A koronavírus témájában szervez bárki által megtekinthető online konferenciát szerdára a TEDxBudapest és a HVG, dr...","id":"20200317_koronavirus_online_konferencia_molnar_orsolya_evoluciobiologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92532f2-e195-4323-b6ad-a3921163374b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_online_konferencia_molnar_orsolya_evoluciobiologus","timestamp":"2020. március. 17. 09:03","title":"Meghallgatna egy magyar szakértőt a koronavírusról? Szerdán megteheti, teljesen ingyen, otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba szerint ezekben az időkben elválik, kinek mi a fontos.","shortLead":"Dömötör Csaba szerint ezekben az időkben elválik, kinek mi a fontos.","id":"20200316_Koronavirus_az_allamtitkar_szerint_eljohet_a_pont_amikor_mar_nem_lehet_minden_egyes_eset_reszleteibe_belemenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c695ca51-382e-4ca3-8ac3-9f5de7d54084","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Koronavirus_az_allamtitkar_szerint_eljohet_a_pont_amikor_mar_nem_lehet_minden_egyes_eset_reszleteibe_belemenni","timestamp":"2020. március. 16. 08:29","title":"Koronavírus: az államtitkár szerint eljöhet a pont, amikor “már nem lehet minden egyes eset részleteibe belemenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentgotthárdon motorokat gyártanak, arról egyelőre nem érkezett bejelentés, hogy ott mi lesz.","shortLead":"Szentgotthárdon motorokat gyártanak, arról egyelőre nem érkezett bejelentés, hogy ott mi lesz.","id":"20200316_Leall_az_osszes_Peugeot_Opel_Citroen_autogyar_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29974e3e-20f4-4e99-bfb8-9a75c16c689f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Leall_az_osszes_Peugeot_Opel_Citroen_autogyar_Europaban","timestamp":"2020. március. 16. 15:41","title":"Leáll az összes Peugeot, Opel, Citroen autógyár Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár szerint a digitális munkarendre átállás nem fog egy hétvége alatt megvalósulni.","shortLead":"A köznevelési államtitkár szerint a digitális munkarendre átállás nem fog egy hétvége alatt megvalósulni.","id":"20200316_Maruzsa_meg_par_nap_kell_az_iskolakban_a_digitalis_oktatashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb270192-448e-453b-989b-3794ca1fff7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Maruzsa_meg_par_nap_kell_az_iskolakban_a_digitalis_oktatashoz","timestamp":"2020. március. 16. 10:36","title":"Maruzsa: Még pár nap kell az iskolákban a digitális átálláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi személyzetnek sincs pontos információja erről. ","shortLead":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi...","id":"20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47543bd-a864-460b-9906-76d290fe6ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","timestamp":"2020. március. 17. 16:13","title":"Hallgat a Jahn Ferenc kórház a koronavírusban meghalt férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]