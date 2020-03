Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b2893f7-dad8-408b-a25e-8cc8c0716de2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján beszélt arról, miért kell a sikeres csatákat tanítani a vesztes háborúk helyett.","shortLead":"A miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján beszélt arról, miért kell a sikeres csatákat tanítani...","id":"20200310_Orban_Viktor_elmagyarazta_a_NATot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b2893f7-dad8-408b-a25e-8cc8c0716de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c14961-ae8f-41c8-b4dd-88b6b0a29d11","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Orban_Viktor_elmagyarazta_a_NATot","timestamp":"2020. március. 10. 13:21","title":"Orbán Viktor elmagyarázta, miért lett ilyen a NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria csak orvosi igazolással enged be ezentúl olasz állampolgárokat, a hazaérkező osztrákokat karanténba zárják, és az 500 fősnél nagyobb rendezvényeket betiltják.","shortLead":"Ausztria csak orvosi igazolással enged be ezentúl olasz állampolgárokat, a hazaérkező osztrákokat karanténba zárják, és...","id":"20200310_Ausztria_megtiltja_a_beutazast_Olaszorszagbol_es_bezarja_az_egyetemeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faefd119-be8b-44fc-bb45-f7c6ad5f9d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Ausztria_megtiltja_a_beutazast_Olaszorszagbol_es_bezarja_az_egyetemeket","timestamp":"2020. március. 10. 15:55","title":"Ausztria megtiltja a beutazást Olaszországból és bezárja az egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ért egyet az eljárással. ","shortLead":"Nem ért egyet az eljárással. ","id":"20200309_Stephen_King_Woody_Allen_konyvenek_visszavonasarol_Ki_kap_legkozelebb_szajkosarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bf7894-61b9-48d5-bbf9-faecdf8b25f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Stephen_King_Woody_Allen_konyvenek_visszavonasarol_Ki_kap_legkozelebb_szajkosarat","timestamp":"2020. március. 09. 16:30","title":"Stephen King Woody Allen könyvének visszavonásáról: „Ki kap legközelebb szájkosarat?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75be13-3e9e-4e87-b4d3-73ef1abc3548","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szöllősi György szerint csak „népszerűség-hajhászásnak tűnik” Dézsi Csaba András cselekedete.","shortLead":"Szöllősi György szerint csak „népszerűség-hajhászásnak tűnik” Dézsi Csaba András cselekedete.","id":"20200310_Orban_kedvenc_sportujsagiroja_beleszallt_Gyor_uj_fideszes_polgarmesterebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b75be13-3e9e-4e87-b4d3-73ef1abc3548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be5cf15-b4ad-4f51-971a-5f7eedcd945f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Orban_kedvenc_sportujsagiroja_beleszallt_Gyor_uj_fideszes_polgarmesterebe","timestamp":"2020. március. 10. 08:39","title":"Orbán kedvenc sportújságírója beleszállt Győr új fideszes polgármesterébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilatkozatukban azt írják: az igazgató verbális erőszakkal és agresszív vezetői kommunikációval irányította a színházat.","shortLead":"Nyilatkozatukban azt írják: az igazgató verbális erőszakkal és agresszív vezetői kommunikációval irányította...","id":"20200309_A_Vigszinhaz_volt_tagjai_vallaljak_Eszenyi_Eniko_miatt_bontottak_fel_a_szerzodesuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97fad9d-492e-4390-af54-5a7fd55b2458","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_A_Vigszinhaz_volt_tagjai_vallaljak_Eszenyi_Eniko_miatt_bontottak_fel_a_szerzodesuket","timestamp":"2020. március. 09. 20:55","title":"A Vígszínház volt tagjai vállalják: Eszenyi Enikő miatt bontották fel a szerződésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","id":"20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5d946-812e-46c0-8a0b-13bcb5d38825","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","timestamp":"2020. március. 10. 09:03","title":"Tart a koronavírustól? Hasznos új oldal indult, ezzel még hatékonyabb lehet a kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös kutatást indított, hogy kiderüljön, mennyire népszerűek Magyarországon a hevített dohánytermékek.","shortLead":"Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös kutatást indított, hogy kiderüljön, mennyire népszerűek...","id":"20200310_dohanyzas_hevitett_dohanytermek_felmeres_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0819685f-36d1-4515-93c7-fb1cf7f4b992","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_dohanyzas_hevitett_dohanytermek_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. március. 10. 18:03","title":"Dohányzik? Fontos magyar kutatás indult, ha van 15 perce, ön is részt vehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Órákig voltak összezárva az egyik társukkal, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, de erről senki nem tájékoztatta őket – mondták a hvg.hu-nak azok az iráni egyetemisták, akik napok óta karanténban vannak a Szent László Kórházban. A legtöbben a körülményekre és a tájékoztatás teljes hiányára panaszkodnak, és bár frusztráltak, mindenben szeretnének együttműködni a hatóságokkal. Azt megerősítették, hogy tényleg jártak bent náluk rendőrök, de azt mondják, éppen ők voltak azok, akik megnyugtatták őket. ","shortLead":"Órákig voltak összezárva az egyik társukkal, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, de erről senki nem tájékoztatta...","id":"20200309_Orakon_at_nem_tudtak_a_karantenba_zart_irani_diakok_hogy_egyikuk_tesztje_pozitiv_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d230bb-8abd-4506-bfc8-4639e6876473","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Orakon_at_nem_tudtak_a_karantenba_zart_irani_diakok_hogy_egyikuk_tesztje_pozitiv_lett","timestamp":"2020. március. 09. 18:05","title":"Órákig nem tudták a karanténba zárt iráni diákok, hogy egyikük tesztje pozitív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]