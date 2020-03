Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"725d4dc8-ad57-45c0-a453-62299d3d5cb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világon terjed a koronavírus, a nyári E3 illetékesei már most közölték: hozzá sem kezdenek a szervezéshez.","shortLead":"Az egész világon terjed a koronavírus, a nyári E3 illetékesei már most közölték: hozzá sem kezdenek a szervezéshez.","id":"20200311_e3_2020_videojatek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725d4dc8-ad57-45c0-a453-62299d3d5cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13aca9fb-f32a-4ddc-a429-dbc61fb82024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_e3_2020_videojatek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 18:35","title":"Lefújták az E3 videojátékos óriásshowt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401234bb-35c3-4005-ab2e-f6a3a33cc7ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain viszont ott van a legjobb nyolc között.","shortLead":"A Paris Saint-Germain viszont ott van a legjobb nyolc között.","id":"20200311_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=401234bb-35c3-4005-ab2e-f6a3a33cc7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b58573-8ca3-4f1f-a68b-d5c8bbf3d599","keywords":null,"link":"/sport/20200311_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. március. 11. 23:44","title":"Kiesett a címvédő Liverpool a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc1a3b1-41a9-48ba-8b71-3dab86fac7cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az online biztosítási alkuszok még nem hasítottak ki túl nagy falatot az üzletágból, Mészáros Lőrincék most ezen változtatnának.","shortLead":"Az online biztosítási alkuszok még nem hasítottak ki túl nagy falatot az üzletágból, Mészáros Lőrincék most ezen...","id":"20200311_Online_biztositas_Meszaros_Lorinc_alkusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1a3b1-41a9-48ba-8b71-3dab86fac7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6f4d74-7b30-4225-a368-f4a8d2913b9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Online_biztositas_Meszaros_Lorinc_alkusz","timestamp":"2020. március. 11. 12:26","title":"Online biztosítást szeretne? Hamarosan kaphat egy ajánlatot Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e02f2a4-cb75-4035-8eab-acf5a36bd2de","c_author":"HVG","category":"360","description":"Titokzatos idegenekről, szerelemről, emberi kiszolgáltatottságról, reményről szól a Pesti Színház előadása. ","shortLead":"Titokzatos idegenekről, szerelemről, emberi kiszolgáltatottságról, reményről szól a Pesti Színház előadása. ","id":"202010_szinhaz__szokimondo_nepseg_a_nyugat_csaszara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e02f2a4-cb75-4035-8eab-acf5a36bd2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc0660a-e014-4574-bda3-3505321a8766","keywords":null,"link":"/360/202010_szinhaz__szokimondo_nepseg_a_nyugat_csaszara","timestamp":"2020. március. 10. 10:15","title":"A nyugat császáránál időtállóbban csak Hugh Hefner népszerűsítette a playboy szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlanul szókimondó volt a miniszterelnök az MKIK gazdasági évnyitóján a koronavírussal kapcsolatban. Videón összefoglalónk a beszédről.","shortLead":"Szokatlanul szókimondó volt a miniszterelnök az MKIK gazdasági évnyitóján a koronavírussal kapcsolatban. Videón...","id":"20200310_A_turizmusnak_kampo_uj_koltsegvetes_kell__Orban_Viktor_legerosebb_mondatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e24179-bffc-45d9-8d34-4eb3d618f70d","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_A_turizmusnak_kampo_uj_koltsegvetes_kell__Orban_Viktor_legerosebb_mondatai","timestamp":"2020. március. 10. 13:59","title":"A turizmusnak kampó, új költségvetés kell – Orbán Viktor legerősebb mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól, hogy emiatt nőhet a fertőzöttek száma, a határon – amint lehet – ellenőrizni és regisztrálni fogják a hazatérőket. ","shortLead":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól...","id":"20200310_Koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd3885c-6301-425f-a7cc-1eacf5d3e85a","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 14:11","title":"Az iskolákat egyelőre nem zárják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e87c9d4-d94e-46ef-8071-7085d5611a17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köhögést és lázat okozó vírus mára világszerte 114 000 embert fertőzött meg.","shortLead":"A köhögést és lázat okozó vírus mára világszerte 114 000 embert fertőzött meg.","id":"20200310_koronavirus_tunetek_fertozes_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e87c9d4-d94e-46ef-8071-7085d5611a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe6db35-2373-4650-bdb1-236ba6a72e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_tunetek_fertozes_covid_19","timestamp":"2020. március. 10. 12:33","title":"Öt nap után jelentkeznek a tünetek, ha valaki elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A fertőzésveszély miatti vesztegzár sokféle lelki károsodást okozhat a bennlévőknek, de a kockázat egy kis odafigyeléssel jelentősen csökkenthető – állítja a karanténpszichológia. A kérdés különösen aktuális most, amikor idehaza is rendkívüli korlátozó intézkedések jönnek.","shortLead":"A fertőzésveszély miatti vesztegzár sokféle lelki károsodást okozhat a bennlévőknek, de a kockázat egy kis...","id":"20200311_Karanten_koronavirus_pszichologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59442654-3c9b-4220-9e8f-320a5d6ec01e","keywords":null,"link":"/360/20200311_Karanten_koronavirus_pszichologia","timestamp":"2020. március. 11. 10:20","title":"Vészhelyzeti karantén? Kevésbé fáj, ha értelmet találunk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]