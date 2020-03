Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a koronavírus elleni védekezés keretében tíz akciócsoport áll fel, ezek egyike a létfontosságú vállalatokért felelős. A testület kedden kezdte meg tevékenységét – jelentette be a honvédelmi tárca államtitkára.

Szabó István azt mondta, a Benkő Tibor honvédelmi miniszter vezette akciócsoport feladata, hogy azokat a szolgáltató- és gyártókapacitásokat, közlekedési, energetikai, gyógyszeripari cégeket biztosítsa, amelyek működése létfontosságú a rendkívüli járványhelyzetben Magyarországon.

Amennyiben szükséges, ezek irányítását a helyszínre települő honvédelmi törzsek veszik át.

Szabó István azt is közölte, hogy a Honvédkórházban (Magyar Honvédség Egészségügyi Központ) úgynevezett egykapus beléptetést vezettek be. Ez azt jelenti, hogy az intézménybe a sürgősségi ellátást biztosító személyzeten kívül mindenki csak egy kapun léphet be, azt követően, hogy megmérik a testhőmérsékletét. Az érkezőknek fertőtlenítiük kell a kezüket, és ki kell tölteniük egy, a fertőzés kockázatát felmérő kérdőívet. Amennyiben valaki fertőzésgyanúsnak bizonyul, elkülönítik és sürgősségi ellátásban részesítik.