Daniele Rugani, a Juventus focistája koronavírusos. 2020. március. 11. 23:12 Koronavírussal fertőzött a Juventus egyik futballistája A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból. 2020. március. 12. 09:06 Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos beteg Közönség nélkül veszik fel a #Bochkor című showműsort, a rádió és a tévé egyes műsoraiból pedig csak ismétléseket sugároznak. 2020. március. 12. 12:04 Leállnak az ATV és a Spirit FM egyes műsorai az országos veszélyhelyzet miatt Az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító cégek már megkezdhetik a működésüket. 2020. március. 11. 10:46 Vuhanban több cég is újraindítja a termelését A kormányfő most jött vissza Moldovából, megmérték a testhőjét. 2020. március. 12. 21:06 Orbán Viktort és feleségét is ellenőrzés várta Ferihegyen A Wasp-76b nevű planétán elképesztően meleg van, annyira, hogy a felszínén lévő fémek is elolvadnak. 2020. március. 11. 17:16 Van egy bolygó tőlünk 390 fényévre, ahol vaseső hullik az égből Az igazoltan fertőzöttek száma nem emelkedett a legutóbbi frissítéskor. 2020. március. 11. 13:13 Újabb tizenhat ember került karanténba Magyarországon Egy piros matrica jelzi majd, hogy a lakásban "járványügyi megfigyelés alatt álló személy tartózkodik." 2020. március. 12. 22:58 Nagyon komoly figyelmeztető feliratot kell kiragasztani az ajtóra kötelező karantén esetén