[{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg hétvégén sokkal kevesebb a fuvar.","shortLead":"Főleg hétvégén sokkal kevesebb a fuvar.","id":"20200421_taxi_budapest_city_taxi_taxizas_metal_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cd486f-ef9d-4672-b3dc-2d91db01bff7","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_taxi_budapest_city_taxi_taxizas_metal_zoltan","timestamp":"2020. április. 21. 15:47","title":"Eltűnt a taxis fuvarok 90 százaléka a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","shortLead":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","id":"20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b144db-45c4-4766-bd5c-bd7e03dd5885","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. április. 21. 21:56","title":"„Turistafolyosót” nyitna a nyaralni vágyóknak a horvát kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A felhasználó elől rejtve maradó tevékenységeket végezhet számos mobilalkalmazás – derítették ki amerikai kutatók. Olyan, hardveresen kódolt titkokat tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy mások is hozzáférjenek személyes adatokhoz. ","shortLead":"A felhasználó elől rejtve maradó tevékenységeket végezhet számos mobilalkalmazás – derítették ki amerikai kutatók...","id":"202016_hatso_ajto_appokban_kodolt_titkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a104d5b9-c512-495b-9b86-9ce64ac554bf","keywords":null,"link":"/360/202016_hatso_ajto_appokban_kodolt_titkok","timestamp":"2020. április. 21. 10:00","title":"100-ból 8 androidos alkalmazásban van egy titkos hátsó ajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat összefogásra és a gazdaság zöld újraindítására szólítja fel. ","shortLead":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat...","id":"20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c07e7fb-6eb8-43f7-b591-427ae84cb7b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","timestamp":"2020. április. 22. 11:50","title":" A koronavírus-válságnál is égetőbb vészhelyzetről ír az ENSZ-főtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházakban hatodik napja csökken a betegek száma, az intenzív osztályokon 12. napja mind kevesebb pácienst látnak el, de a mérséklődés nagyon lassú.","shortLead":"A kórházakban hatodik napja csökken a betegek száma, az intenzív osztályokon 12. napja mind kevesebb pácienst látnak...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e70032-0aba-41b5-a68c-8f812cad2ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 20. 21:52","title":"Húszezer fölött a halottak száma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy tüdőgyulladással kezelt betegtől indulhatott a fertőzés. A zárlat az osztályon fekvőket ellátó egészségügyi dolgozókat is érinti. ","shortLead":"Egy tüdőgyulladással kezelt betegtől indulhatott a fertőzés. A zárlat az osztályon fekvőket ellátó egészségügyi...","id":"20200421_Husz_beteggel_kerult_ket_hetes_karanten_ala_a_Nyiro_Gyula_korhaz_kronikus_belosztalya_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b47017a-5174-4d2c-b3d3-8eedf203968d","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_Husz_beteggel_kerult_ket_hetes_karanten_ala_a_Nyiro_Gyula_korhaz_kronikus_belosztalya_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 10:15","title":"Húsz beteggel került kéthetes karantén alá a Nyírő Gyula Kórház krónikus belosztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b5c12e-cf82-4df5-abd0-fce34fa3898b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hét végi gyilkosságsorozat halálos áldozatainak száma így 22-re emelkedett\r

","shortLead":"A hét végi gyilkosságsorozat halálos áldozatainak száma így 22-re emelkedett\r

","id":"20200422_uj_skocia_amokfutas_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b5c12e-cf82-4df5-abd0-fce34fa3898b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35380b14-f7ae-4326-87e6-bb0845b67070","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_uj_skocia_amokfutas_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 22. 06:21","title":"Újabb holttesteket találtak az új-skóciai ámokfutás helyszínein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kezdetben egyműszakos munkarendben folyik majd a gyártás.","shortLead":"Kezdetben egyműszakos munkarendben folyik majd a gyártás.","id":"20200422_suzuki_gyar_esztergom_ujraindulas_termeles_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2e6fb6-f380-4c80-a0f7-eb353e7bd35c","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_suzuki_gyar_esztergom_ujraindulas_termeles_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 08:40","title":"Jövő szerdán újraindul a termelés az esztergomi Suzukinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]