[{"available":true,"c_guid":"0d5e01d7-b58b-4201-a8e1-9eeedaf25630","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyors ütemben emelkedett a folyótorkolatok vízének hőmérséklete a délkelet-ausztráliai Új-Dél-Wales állam partvonala mentén – derült ki a Sydney-i Egyetem kutatóinak tanulmányából.","shortLead":"Gyors ütemben emelkedett a folyótorkolatok vízének hőmérséklete a délkelet-ausztráliai Új-Dél-Wales állam partvonala...","id":"20200418_ausztral_folyotorkolatok_vizenek_homerseklete_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e01d7-b58b-4201-a8e1-9eeedaf25630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffd20af-bb64-4f32-ae96-6a4ea04f584a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_ausztral_folyotorkolatok_vizenek_homerseklete_klimavaltozas","timestamp":"2020. április. 18. 12:03","title":"Klímaváltozás élőben: 12 év alatt +2,16 Celsius-fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló új filmjének ugyanaz a címe, mint Vitézy László 1979-es alkotásának. ","shortLead":"Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló új filmjének ugyanaz a címe, mint Vitézy László 1979-es alkotásának. ","id":"20200418_Cimplagiummal_vadoljak_Hajdu_Szabolcsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dcd532-9eb0-4ccf-8b4b-8a193e8bf5d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Cimplagiummal_vadoljak_Hajdu_Szabolcsot","timestamp":"2020. április. 18. 09:27","title":"Címplágiummal vádolják Hajdu Szabolcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aebaec4-8f3c-4364-b7be-0e9227873250","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn viszont csapadékmentes időre számíthatunk.","shortLead":"Hétfőn viszont csapadékmentes időre számíthatunk.","id":"20200419_Hidegfront_tobb_fokos_lehules__riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aebaec4-8f3c-4364-b7be-0e9227873250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622963f5-5ddf-4713-bd13-51ebec399c19","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Hidegfront_tobb_fokos_lehules__riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2020. április. 19. 13:19","title":"Hidegfront, több fokos lehűlés - riasztást és figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60aed4a-4997-4b7d-8c63-efc17fa17327","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Online és ingyen megnézhető a Christian Dior, Designer of Dreams című kiállítás. ","shortLead":"Online és ingyen megnézhető a Christian Dior, Designer of Dreams című kiállítás. ","id":"20200418_Elerhetove_valt_a_Dior_grandiozus_divatkiallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60aed4a-4997-4b7d-8c63-efc17fa17327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f39b1e-7be3-498d-b0c5-3d690dc932f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Elerhetove_valt_a_Dior_grandiozus_divatkiallitasa","timestamp":"2020. április. 18. 14:57","title":"Elérhetővé vált a Dior grandiózus divatkiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a513f2-684e-42c3-8ea8-5cb91cfe7cce","c_author":"Csányi Nikolett - Ballai Vince","category":"elet","description":"Hogyan folyik a távoktatás egy olyan fejlesztő intézményben, amelynek a munkája jórészt a személyes kontaktuson alapul?","shortLead":"Hogyan folyik a távoktatás egy olyan fejlesztő intézményben, amelynek a munkája jórészt a személyes kontaktuson alapul?","id":"20200419_digitalis_oktatas_koronavirus_idejen_a_mozgasjavitoban_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a513f2-684e-42c3-8ea8-5cb91cfe7cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f6b5f8-0461-49e2-a9d6-c2d5de1bc320","keywords":null,"link":"/elet/20200419_digitalis_oktatas_koronavirus_idejen_a_mozgasjavitoban_video","timestamp":"2020. április. 19. 16:00","title":"\"Nincsenek illúzióink, a személyes kontaktusnál nincs jobb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","shortLead":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","id":"20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb93d3ab-ebf2-4ee7-9cd7-0cfea517d8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 18. 07:31","title":"16 koronavírus-fertőzött halt meg és 71 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tízpercenként ránéz a nagy híroldalakra, hogy elolvassa a legújabb koronavírus-híreket? Ébredéskor azonnal a telefonjáért nyúl, hogy belevesse magát a hírekbe? Ha tudja, hogy a miniszterelnök be fog jelenteni valamit, feszült és ideges addig, amíg nem derül ki, miről van szó? Mindezzel nincs egyedül. Szondy Máté pszichológus írása.","shortLead":"Tízpercenként ránéz a nagy híroldalakra, hogy elolvassa a legújabb koronavírus-híreket? Ébredéskor azonnal...","id":"20200419_Joleso_netezes_a_koronavirus_idejen_8_tipp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7049a2a2-5339-479a-9939-8aa8c760f3a6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200419_Joleso_netezes_a_koronavirus_idejen_8_tipp","timestamp":"2020. április. 19. 20:15","title":"Jóleső netezés a koronavírus idején? 8 tipp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","shortLead":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","id":"20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a938db6-0730-4994-af17-8f81d683fa97","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 21:55","title":"Tíz kérdésben fordult a kormányhoz a legnagyobb önkormányzati szövetség a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]