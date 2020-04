Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy napon át dolgoznak majd 24 órában, hogy még a koronavírus-járvány tetőzése előtt elkészüljön a munka.","shortLead":"Négy napon át dolgoznak majd 24 órában, hogy még a koronavírus-járvány tetőzése előtt elkészüljön a munka.","id":"20200423_koranyi_korhaz_vizmuvek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e67723-0bb7-48ff-a492-866133193317","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_koranyi_korhaz_vizmuvek","timestamp":"2020. április. 23. 16:47","title":"Rohamtempóban cseréli a Korányi kórház vízbekötését a Fővárosi Vízművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legkorábban júliusban nyithatnak ki a fővárosi fürdőzőhelyek. ","shortLead":"Legkorábban júliusban nyithatnak ki a fővárosi fürdőzőhelyek. ","id":"20200423_A_kanikula_egy_reszet_a_budapesti_strandok_nelkul_kell_majd_kibirnunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a5df12-c154-40a5-a535-6ca308098eb4","keywords":null,"link":"/elet/20200423_A_kanikula_egy_reszet_a_budapesti_strandok_nelkul_kell_majd_kibirnunk","timestamp":"2020. április. 23. 11:03","title":"A kánikula egy részét a budapesti strandok nélkül kell majd kibírnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyesület és tagjai 2 millió forintot dobtak össze, ami a kórházakból hazaküldött, ápolásra szoruló embereken és ellátóikon segít majd.","shortLead":"Az egyesület és tagjai 2 millió forintot dobtak össze, ami a kórházakból hazaküldött, ápolásra szoruló embereken és...","id":"20200424_magyar_helsinki_bizottsag_adomany_otthoni_szakapolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f69599-435b-4ab8-94ef-9163f289d88d","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_magyar_helsinki_bizottsag_adomany_otthoni_szakapolas","timestamp":"2020. április. 24. 12:46","title":"A kormány hazugságai után kapott sérelemdíjból adományozott az otthoni szakápolásra a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök vejének a cége is eladja a részvénycsomagját, miután a Konzum a múlt héten bejelentette, hogy értékesítette a részesedését.","shortLead":"A miniszterelnök vejének a cége is eladja a részvénycsomagját, miután a Konzum a múlt héten bejelentette...","id":"20200422_Meszaros_Lorinc_utan_Tiborcz_Istvan_is_kiszall_az_Appenninbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63aeab50-df79-44c6-94fb-034dfae7f882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Meszaros_Lorinc_utan_Tiborcz_Istvan_is_kiszall_az_Appenninbol","timestamp":"2020. április. 22. 18:30","title":"Mészáros Lőrinc után Tiborcz István is kiszáll az Appeninnből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a4a32c-23f5-4d65-81a9-8c7a34ac066d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem mutatják be, és a döntés okát nem közölték. A filmet januárban mutatták be a Sundance filmfesztiválon. ","shortLead":"Nem mutatják be, és a döntés okát nem közölték. A filmet januárban mutatták be a Sundance filmfesztiválon. ","id":"20200423_Nem_mutatja_be_a_Netflix_a_gyilkos_dan_feltalalorol_keszult_dokumentumfilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55a4a32c-23f5-4d65-81a9-8c7a34ac066d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29243ee-b6d8-4fa6-8c51-d8d06ca62068","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Nem_mutatja_be_a_Netflix_a_gyilkos_dan_feltalalorol_keszult_dokumentumfilmet","timestamp":"2020. április. 23. 09:18","title":"A Netflixen biztosan nem fogja látni a gyilkos dán feltalálóról készült dokumentumfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f4dd60-8a64-44d4-9a3d-fa4a960399a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester még bízik abban, hogy az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napokat meg tudják tartani.","shortLead":"A polgármester még bízik abban, hogy az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napokat meg tudják tartani.","id":"20200422_Sok_penzt_bukott_a_Szeged_a_jarvany_miatt_de_megis_vedettebb_a_tudasipar_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f4dd60-8a64-44d4-9a3d-fa4a960399a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2d86b1-a19c-4263-a6d7-6a72a9c405ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Sok_penzt_bukott_a_Szeged_a_jarvany_miatt_de_megis_vedettebb_a_tudasipar_miatt","timestamp":"2020. április. 22. 17:40","title":"Sok pénzt bukott a Szeged a járvány miatt, mégis védettebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542f3366-6cdc-4274-b7b4-5280c91d945a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Röpködnek a tíz- és százmilliárdok, de azok nyomon követése totál reménytelen próbálkozás. Az átírt költségvetés soraiban láthatatlanok.\r

\r

","shortLead":"Röpködnek a tíz- és százmilliárdok, de azok nyomon követése totál reménytelen próbálkozás. Az átírt költségvetés...","id":"202017_homalybol_homalyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=542f3366-6cdc-4274-b7b4-5280c91d945a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dc5ed1-4a29-490d-9ccb-13976c41e7aa","keywords":null,"link":"/360/202017_homalybol_homalyba","timestamp":"2020. április. 23. 15:00","title":"Helikopterpénz az MNB-től? Csak nehogy kormányközeli reptereken landoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db9621-4cba-4968-88c6-80e31e7dcf2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden autóvásárló megbízható kocsit szeretne, de honnan tudható, hogy melyik az?","shortLead":"Minden autóvásárló megbízható kocsit szeretne, de honnan tudható, hogy melyik az?","id":"20200423_Ezekkel_az_uj_autokkal_volt_a_legkevesebb_gond_az_elso_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2db9621-4cba-4968-88c6-80e31e7dcf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae2bb2e-438b-4861-b8c1-ef090f5ab94f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_Ezekkel_az_uj_autokkal_volt_a_legkevesebb_gond_az_elso_evben","timestamp":"2020. április. 23. 11:14","title":"Ezekkel az új autókkal volt a legkevesebb gond az első évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]