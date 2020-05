A kenesei Fregatt presszóban mintha megállt volna az idő. Csak most már a pultot támasztják a törzsvendégek, miközben a lottóeredményeket taglalják, vagy éppen létszámellenőrzést tartanak:

- Isti vót?

- Vót.

- Reggel?

-E.

Három népszerű üdülőhelyen néztünk körül a Balatonnál: Balatonkenesén, Balatonfűzfőn és Almádiban jártuk végig a strandokat és vendéglátóhelyeket, többségüket továbbra is hibernált állapotban találtuk.

Kenesén hétfőn változatlanul zárva voltak az éttermek, büfék, és a fizetős strand sem nyitott ki. A parkolók kordonnal lezárva, a part szinte teljesen kiürült. A város népszerű kávézójának terasza ugyan kinyitott, de ott sem tapasztaltunk nagyobb forgalmat.

A part menti helyek egy része korlátozott nyitvatartással kezdi a szezont, két büfé is csak hétvégéken tart nyitva, köztük a Sorompó büfé a mólónál. A part közelében, a város egyik legrégebbi vendéglőjében viszont kezd visszatérni az élet.

„Több mint harminc éve vagyunk itt, így van egy állandó, kialakult vendégkörünk. Persze hébe-hóba betérnek új vendégek is, de nem a terasz miatt” – mondja a vendéglő tulajdonosa. Ő nem tart bukástól, mivel az elmúlt hetekben már nyitva voltak, elvitelre és házhoz szállítással tudtak érdemi forgalmat bonyolítani. A hétfői nap alapján nem akart következtetést levonni, hétvégére már ő is erősebb forgalommal számol, ahogy a szomszédos települések vendéglősei is.

Balatonfűzfőn hétfőn már kinyitották ugyan a strand kapuit, de gyakorlatilag szabadstrandként működik, semmi sem üzemel, az éttermek, kávézók, büfék csak pénteken nyitnak ki. "A büfések azért elég nagyot buktak, hiszen kiesett két forgalmas hétvége, a húsvét és a május elseje is. De sok helyen eleve csak pünkösdkor kezdődik a szezon, tehát inkább csak az előszezon indult gyengébben" – véli a strand gondnoka.

A gondnok optimista, "lesz itt szezon", mondja, az almádi strand is csak hónap közepén nyit ki, mindenhol folynak az ilyenkor szokásos munkálatok, gyepesítés, készletek feltöltése. A környék másik népszerű strandja – Tobruk városrészben – viszont teljesen kihalt, itt semmi nyomát nem tapasztaltuk a készülődésnek.

Almádi felé útközben betérünk a környék egyik népszerű vendéglőjébe, ahol már szintén nyitva a terasz – és már fel is került a napi ajánlat: szalontüdő és velőspacal. Náluk sem volt bukás az elmúlt pár hét, ők is házhoz szállítással és elviteles kiszolgálással vészelték át a korlátozásokat. A vendégek is feltalálták magukat: voltak, akik elvitelre kérték az ebédjüket, majd a szomszéd parkolóban kicsapták a kempingasztalt, és úgy falatoztak.

Az viszont már nagyobb probléma a tulaj szerint, hogy a két helyszín – a terasz és a parkoló között – 22%-os a különbség áfában: az éttermi szolgáltatás forgalmi adója 5, az elvitelé, házhoz szállításé viszont 27 százalék, és ezen a kormány akcióterve sem változtatott. Ezt leszámítva a tulajdonos derűlátó: „Január–márciusban eleve erős volt a forgalom, és bár az elmúlt két hétvégét mi is buktuk, úgy gondolom, az emberek nem fognak külföldre menni, a Balatonra jönnek majd. Tele vannak a SZÉP-kártyák, úgyhogy nem aggódom." A fűzfői állomásnál található fagylaltozónál is hasonlóak a tapasztalatok. Itt a hétfő annyiban hozott változást, hogy az érkező bringásoknak, családoknak nem az utcán állva kell fagyizniuk, végre leülhetnek szusszanni egyet.

Ugyanez a bezárt és teljesen elhagyatottnak látszó almádi strand egyetlen nyitva lévő büféjénél úgy néz ki, hogy minden le van kordonozva, még a kerékpártárolót is elkerítették, így, bár ki lehetne ülni a teraszra, néhányan inkább a kocsiban fogyasztják el a hekket. Itt is inkább a hétvégén számítanak erősebb forgalomra, bár kérdés, hogy ha a strand nem nyit ki, a büféseknek megéri-e felhúzni a rolót.

Újjáéledő vidék – lassan, de biztosan

Persze van, ahol már előbb beindult az élet: Győrben a polgármester rendelkezése alapján már hétvégén kinyithattak a kávézók és a kocsmák. Ezzel a legtöbben éltek is, hiszen az éttermekkel szemben nem tudtak átállítani házhozszállításra. Győri kollégánk úgy tapasztalta, hogy az utcán annyian voltak, mint egy szokásos hétköznap délelőtt, a vendéglátóhelyeknél pedig mindenhol kevesebb asztalt látott. Aki nem is nyitott még ki, az is készülődött.

Pécsett is újraindult az élet, a belvárosi sétálóutcákban ráadásul többnyire vendéglátóhelyek követik egymást, a kereskedelmi egységek kiszorultak. „Ha valaki ismeri egy hely korábbi elrendezését, akkor láthatta, hogy az asztalok felét kivették. Volt, ahol mérőszalaggal mérték a pincérek az asztalok közti helyet” – számol be a hétfői újranyitás tapasztalatairól pécsi kollégánk. A vidéki városban hazai viszonylatban pezsgőbb az „utcai élet” – a korábbi törzsvendégek is egyből megjelentek és a Pécsen maradt külföldi egyetemisták is „terápiás céllal” birtokba vették az újranyitó helyek teraszait.

Volt olyan vendéglátós, aki arról számolt be kollégánknak, hogy nagyobb rohamra számított: „Lehet, hogy még nem mernek annyira kimenni az emberek” – jegyzi meg. Arról is mesélt, hogy a tapasztalatok alapján több étteremnek jobban beindult a házhozszállítás, mint ahogy azt remélték. Persze itt is van olyan hely, ami nem nyitott még ki és kivárnak egyelőre. Bár a személyzet betartja a maszk- és a kesztyűviselést, a vendégek többsége azonban nem viselt maszkot.

Van honnan visszajönni, hiszen a járvány miatti korlátozások végzetesnek bizonyultak az ágazatban. Korábban 2020-tól minden idők legjobb évét remélték, ehhez képest „50 nap alatt összeomlott a magyar turizmus” – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója még március közepén. A belföldi turizmust már nyártól újraindíthatónak találták, ez pedig úgy tűnik, be is igazolódott: „50 napja vártunk erre” – mondta Guller az MTÜ legutóbbi podcast adásában az április 29-én közzétett kijárási korlátozások lazításáról szóló bejelentésről, amelyek Budapesten és Pest megyén kívül léptek hétfőn életbe.

Mindvégig bizakodtak a hazai turizmus szereplői és a magyarok utazási kedve sem lankadt annyira: míg korábban egy, az ügynökség által készített reprezentatív felmérés arról számolt be, hogy a magyarok 22 százaléka tervez külföldi utat a járvány lecsengését követő fél évben. Április harmadik hetében ez az arány 23 százalékra nőtt, a megkérdezettek 54 százaléka pedig belföldön utazna. Április 29-éig már 12 900 foglalás érkezett a hazai szálláshelyekre külföldről, belföldről pedig 21 700 – ez 46 százalékkal magasabb, mint 35 nap nappal korábban. Arról is beszámolt az MTÜ, hogy a bejelentés hatására máris megindultak a foglalások, a balatonfüredi szálláshelyek már 20-50 százalékos foglaltságról számolhattak be a nyári hónapokra.

A lazítások értelmében május 4-től kinyithattak a vidéki városok éttermeinek, szállodáinak és kávézóinak teraszai, valamint kerthelyiségei, emellett a strandok, a szabadtéri fürdők, az állatkertek, valamint a szabadtéri múzeumok is. A vezérigazgató azonban azt is hangsúlyozta, hogy a megfontoltságra van szükség és szó sincs arról, hogy minden a régi kerékvágásba kerülne vissza a mostani újraindulással: „Az élménykeresés helyett a biztonság lesz a fő” – mondta. Szerinte az fog jól szerepelni, aki biztosítani tudja azt, hogy a vendégek biztonságban érezzék magukat. A biztonság az, ami versenyelőnyt fog nyújtani. Hétfőn eljuttattak egy ajánlásokat tartalmazó Covid-kézikönyvet is a hazai szálláshelyek és vendéglátóegységek számára, amelyet nyugat-európai minták és egészségügyi szervezetek ajánlásai alapján állítottak össze. Bár még nem ismerjük az ajánlásokat, azt már tudjuk, hogy ezek értelmében: