[{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vállalkozói terhek csökkentését és hiteltörlesztési moratóriumot rendel el a kormány – erről beszélt Orbán Viktor a második nekifutásra közölt Facebook-videóban.","shortLead":"A vállalkozói terhek csökkentését és hiteltörlesztési moratóriumot rendel el a kormány – erről beszélt Orbán Viktor...","id":"20200318_Orban_Viktor_rendkivuli_bejelentes_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ef684-9ddb-4de3-8812-8f10fc4ad6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Orban_Viktor_rendkivuli_bejelentes_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 18. 15:53","title":"Orbán Viktor bejelentése a koronavírusról: itt vannak a gazdaságvédelmi akcióterv első lépései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal?","shortLead":"Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal?","id":"20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fde842-9877-4d17-9a5f-185bfdb5b03d","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","timestamp":"2020. március. 18. 08:14","title":"Mégis mennyi ideig aktív a koronavírus a különböző felületeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates még 2018 májusában beszélt arról, hogy a világ kormányai nem veszik elég komolyan a járványokat.","shortLead":"Bill Gates még 2018 májusában beszélt arról, hogy a világ kormányai nem veszik elég komolyan a járványokat.","id":"20200317_bill_gates_bill_and_melinda_gates_foundation_vilagjarvany_influenza_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffadefa-365c-4ac0-ad91-6acf61a7e1e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_bill_gates_bill_and_melinda_gates_foundation_vilagjarvany_influenza_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 10:18","title":"Két éve már figyelmeztetett Bill Gates, hogy jöhet egy új világjárvány, és nagy baj lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még múlt héten készített közvélemény-kutatást a Medián a HVG megbízásából a koronavírus-járványról, ez alapján az ország döntő többsége úgy érzi, hogy elegendő információja van az ügyben. A kormány döntéseit többen tartják hatékonynak, mint nem, igaz a kabinet kompetenciájában főként a Fidesz-szavazók bíznak. ","shortLead":"Még múlt héten készített közvélemény-kutatást a Medián a HVG megbízásából a koronavírus-járványról, ez alapján...","id":"20200318_Median_Elzarkoznak_Felzarkoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c806dac3-ff1c-438a-865b-c570404f097b","keywords":null,"link":"/360/20200318_Median_Elzarkoznak_Felzarkoznak","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"Medián: A többség elégedett a tájékoztatással, az egészségügyről kevésbé derűlátók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Ford csütörtöktől leállítja a termelést Kölnben, Saarlouisban és Craiovában, Valenciában pedig már a hét elején sem dolgoztak. ","shortLead":"A Ford csütörtöktől leállítja a termelést Kölnben, Saarlouisban és Craiovában, Valenciában pedig már a hét elején sem...","id":"20200317_A_Ford_kenyszerszabadsagra_kuldi_tobb_ezer_europai_dolgozojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab16d81a-91e5-43db-a8e0-2ab40c541af2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_A_Ford_kenyszerszabadsagra_kuldi_tobb_ezer_europai_dolgozojat","timestamp":"2020. március. 17. 19:57","title":"A Ford több ezer európai dolgozóját küldi kényszerszabadságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs délutáni műszak, a gyakornokok számára pedig felfüggesztették a munkavégzést – egyebek mellett ilyen szabályokat hozott a koronavírus miatt a Magyar Suzuki Zrt.","shortLead":"Nincs délutáni műszak, a gyakornokok számára pedig felfüggesztették a munkavégzést – egyebek mellett ilyen szabályokat...","id":"20200317_magyar_suzuki_gyar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ae1427-e36f-4a42-b655-ff02be2d4e4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_magyar_suzuki_gyar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 14:46","title":"A magyar Suzukinál egyelőre nem áll le a munka, de több új szabályt is hoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válságot a járvány kapcsán hozott intézkedések indították el Kónya István közgazdász szerint, de évek óta lehetett látni, hogy lassulás közeleg.","shortLead":"A válságot a járvány kapcsán hozott intézkedések indították el Kónya István közgazdász szerint, de évek óta lehetett...","id":"20200318_A_recesszio_garantalt_iparagak_mennek_majd_csodbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31913e9-6eec-4338-962d-4b927b39b99c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_A_recesszio_garantalt_iparagak_mennek_majd_csodbe","timestamp":"2020. március. 18. 15:53","title":"Kónya István: A recesszió már most garantált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel nyolcezren haltak bele eddig a koronavírusba.","shortLead":"Közel nyolcezren haltak bele eddig a koronavírusba.","id":"20200318_koronavirus_jarvany_globalis_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab0f21c-a932-423e-95d0-aadb802df88c","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_globalis_virus","timestamp":"2020. március. 18. 13:59","title":"Már több, mint 200 ezer embernél mutatták ki a koronavírust a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]