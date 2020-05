Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 85 ezret.","shortLead":"A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 85 ezret.","id":"20200505_Mar_kozel_30_ezren_haltak_meg_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7850a51-b9de-4b4d-9449-c4b11a27d51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Mar_kozel_30_ezren_haltak_meg_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 05. 19:09","title":"Már közel 30 ezren haltak meg Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az efféle nyugati hóbortot még Khomeini ajatollah tiltotta be. ","shortLead":"Az efféle nyugati hóbortot még Khomeini ajatollah tiltotta be. ","id":"20200506_40_ev_tiltas_utan_megnyitott_az_elso_autosmozi_Iranban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a45af54-2abb-46c9-9dca-7a62dc15f4cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_40_ev_tiltas_utan_megnyitott_az_elso_autosmozi_Iranban","timestamp":"2020. május. 06. 11:35","title":"40 év tiltás után kinyithattak az autósmozik Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási korlátozás enyhítését, és gyorsan tisztázni kell a részletszabályokat.","shortLead":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási...","id":"20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33af8af8-37ea-4eff-a10e-852eca2b4a02","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","timestamp":"2020. május. 04. 15:40","title":"Május végi nyitás a reális a fürdőszövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42faeeb7-ac6d-4d4d-9211-fd18b6a532c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két azonnali kérdésre válaszolt Kásler Miklós miniszter a parlamentben. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó által elmondott személyes történeteket a képviselő írói munkásságának tartja. ","shortLead":"Két azonnali kérdésre válaszolt Kásler Miklós miniszter a parlamentben. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó által...","id":"20200504_kasler_miklos_emmi_egeszsegugy_koronavirus_jarvany_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42faeeb7-ac6d-4d4d-9211-fd18b6a532c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17dbe5d-3a2d-4c29-baa5-89d49a535637","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kasler_miklos_emmi_egeszsegugy_koronavirus_jarvany_parlament","timestamp":"2020. május. 04. 16:12","title":"Kásler: 39 egészségügyi dolgozót kezeltek kórházban koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette az Apple a 13 colos MacBook Próját, amelyből már kérhetünk 10. generációs Intel processzorral felszerelt változatot is.","shortLead":"Frissítette az Apple a 13 colos MacBook Próját, amelyből már kérhetünk 10. generációs Intel processzorral felszerelt...","id":"20200505_apple_macbook_pro_13_bejelentes_specifikacio_magyar_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc07178-eac7-4dd9-824d-3080962906ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_apple_macbook_pro_13_bejelentes_specifikacio_magyar_arak","timestamp":"2020. május. 05. 10:38","title":"Brutális erő 1,5 millió forintért: megjött a frissített MacBook Pro 13\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4810d862-4f48-4a97-8a17-cc2b325028e4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely tanár úr, a \"liberális hókusz-pókuszokba belebonyolódó fásult pedagógiai elit\" tagja, türelmes Viktorkával (Kovács András Péter). De lesz-e ebből egyáltalán válasz? Megtudjuk-e valaha is az eredményt? A veszélyhelyzet előtti utolsó nyilvános Duma Aktuál előadáson készült felvétel tanulságokat tartogat nem csak érettségizőknek, hanem mindenkinek, aki igazán meg akarja érteni a politikát.","shortLead":"Litkai Gergely tanár úr, a \"liberális hókusz-pókuszokba belebonyolódó fásult pedagógiai elit\" tagja, türelmes...","id":"20200504_Duma_Aktual_Orban_Viktor_felel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4810d862-4f48-4a97-8a17-cc2b325028e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4eb9c35-e8f5-4af7-82a7-7e385b0f780b","keywords":null,"link":"/360/20200504_Duma_Aktual_Orban_Viktor_felel","timestamp":"2020. május. 04. 19:30","title":"Duma Aktuál - Orbán Viktor felel matekból: Mennyi 6+4? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő éjjel Kásler Miklós elküldte a fogászokra vonatkozó eljárásrendet, amelyből kiderült, hogy a pácienseknek annál sokkal szűkebb körét kell tesztelni, mint amekkora a korábbi leveléből következett volna. ","shortLead":"Hétfő éjjel Kásler Miklós elküldte a fogászokra vonatkozó eljárásrendet, amelyből kiderült, hogy a pácienseknek annál...","id":"20200505_A_fogaszoknal_csak_a_koronavirusgyanus_betegeket_kell_tesztelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31f8eac-93fe-4d9e-ac7b-1e814fb51670","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_A_fogaszoknal_csak_a_koronavirusgyanus_betegeket_kell_tesztelni","timestamp":"2020. május. 05. 10:06","title":"Újabb Kásler-levél ment körbe: A fogászoknál csak a COVID-gyanús pácienseket kell tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi helyett.","shortLead":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi...","id":"20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101ac4a-e1ec-4015-b1b0-c462a02f5547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","timestamp":"2020. május. 05. 11:03","title":"Mostanában jól jöhet: webkameraként használhatók a Canon fényképezőgépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]