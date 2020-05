Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több feladatban aprólékosan kidolgozott válaszokat várnak.","shortLead":"Több feladatban aprólékosan kidolgozott válaszokat várnak.","id":"20200506_tortelenem_erettsegi_vizsga_szaktanari_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d708d7f8-9284-415c-ae01-ff45b04e43e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tortelenem_erettsegi_vizsga_szaktanari_velemeny","timestamp":"2020. május. 06. 10:12","title":"Szaktanár a történelemérettségiről: Nem könnyű az első fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"Gaál Gyula","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozó élelmes és alkalmazkodik: gyárt maszkot, amennyi kell. Csakhogy mégsem kell. Mi történik itt?","shortLead":"A magyar vállalkozó élelmes és alkalmazkodik: gyárt maszkot, amennyi kell. Csakhogy mégsem kell. Mi történik itt?","id":"20200507_Veszhelyzetjelentes_a_maszkgyarbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8655b5e0-7117-4225-ad37-29c507b7cbaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_Veszhelyzetjelentes_a_maszkgyarbol","timestamp":"2020. május. 07. 08:00","title":"Vészhelyzet-jelentés a maszkgyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74354a0e-af07-4c5f-80f9-07c0fa8c0e03","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Alaszkai és kasmíri oknyomozó riportok érdemelték ki az elismerést, Colson Whitehead másodszor nyert regény kategóriában.\r

","shortLead":"Alaszkai és kasmíri oknyomozó riportok érdemelték ki az elismerést, Colson Whitehead másodszor nyert regény...","id":"20200505_Kihirdettek_az_idei_Pulitzerdijakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74354a0e-af07-4c5f-80f9-07c0fa8c0e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1be7455-8619-47ea-9a3b-ec5653bd2a78","keywords":null,"link":"/kultura/20200505_Kihirdettek_az_idei_Pulitzerdijakat","timestamp":"2020. május. 05. 21:08","title":"Kihirdették az idei Pulitzer-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Többet ártunk a környezetünknek azzal, hogy most otthon maradunk, mintha repülőre ülnénk. És az is rossz hír, hogy a légszennyezettség csökkenése fokozza a globális felmelegedést. ","shortLead":"Többet ártunk a környezetünknek azzal, hogy most otthon maradunk, mintha repülőre ülnénk. És az is rossz hír...","id":"20200506_Mibol_all_ossze_a_kibocsatas_ha_a_fel_vilag_karantenban_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0b26c1-74ed-4fdc-98c7-8215dc4521d6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Mibol_all_ossze_a_kibocsatas_ha_a_fel_vilag_karantenban_van","timestamp":"2020. május. 06. 07:32","title":"Miért óriási még mindig a kibocsátás, ha a fél világ karanténban van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretnék, ha Orbán ígérete meg is valósulna, és követelik a béren kívüli juttatások adókedvezményeinek visszaállítását.","shortLead":"Szeretnék, ha Orbán ígérete meg is valósulna, és követelik a béren kívüli juttatások adókedvezményeinek visszaállítását.","id":"20200506_cafeteria_szakszervezetek_kozszfera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f7038a-8397-4fda-8c23-368dd9361326","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_cafeteria_szakszervezetek_kozszfera","timestamp":"2020. május. 06. 18:32","title":"400 ezres cafeteriát kérnek a közszolgáknak a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1f7c61-9758-4459-a5c0-0503931755c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány az elmúlt napokban több településnél is beruházási célterületnek nyilvánított termőföldeket; ennek az a jelentősége, hogy így lehet a legegyszerűbben kivonni a művelés alól birtokokat. ","shortLead":"A kormány az elmúlt napokban több településnél is beruházási célterületnek nyilvánított termőföldeket; ennek...","id":"202018_lotte_aluminium_termofoldon_akkugyarak_beszallitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1f7c61-9758-4459-a5c0-0503931755c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb446ce9-285c-4ec9-9172-34a665703ddf","keywords":null,"link":"/360/202018_lotte_aluminium_termofoldon_akkugyarak_beszallitoja","timestamp":"2020. május. 06. 12:30","title":"Magyar termőföldön gyárt majd fóliát akkugyáraknak egy dél-koreai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább gyűrűzik a popzenészeknek nyújtott segélyekről szóló vita.\r

\r

","shortLead":"Tovább gyűrűzik a popzenészeknek nyújtott segélyekről szóló vita.\r

\r

","id":"20200507_Lovasi_is_beszolt_Majkanak_segelyugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908f67c0-d52a-462b-965f-43676ae27800","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Lovasi_is_beszolt_Majkanak_segelyugyben","timestamp":"2020. május. 07. 16:19","title":"„Igazi házmestertempó ez” – Lovasi is beszólt Majkának segélyügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára is.","shortLead":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára...","id":"20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604243c-3dda-45f0-921a-d82305886b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 06. 12:33","title":"Az utolsó puzzle-darab is a helyén: megvan az LG Velvet ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]